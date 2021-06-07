Rüyada Köpek Kovalaması Ne Anlama Gelir? Rüyada Eski Sevgiliyi Ve Eşini Köpek Kovalaması

Rüyada köpek kovalaması, günahkar eylemlerde bulunmaya cesaret eden küstah bir adamı temsil eder.

Rüyada Köpek Kovalaması

Rüyada köpek kovalaması, küstah, kendini beğenmiş, bencil ve ikiyüzlü bir erkeğe yorumlanır. Rüya sahibinin çevresinde olan bu kimse günaha ve zinaya meyil eden biridir. Rüyayı gören kimse kadın ya da erkek fark etmeksizin çevresinde bulunan bu erkekten kurtulmalıdır. Özellikle de evlenecek olan bir kadın rüyasında kendisini kovalayan bir köpek görmüş ise derhal bu evlilikten vazgeçmelidir. Çünkü köpek kovalaması kendisine gönderilen bir işaret niteliğindedir. Evleneceği adam bencil ve küstah bir kimse olmanın yanı sıra zinaya meyilli ve ahlaksızdır.

Diğer yandan rüyada bir köpek tarafından kovalanmak, aşağılık bir erkeğin rüya sahibine iftira atacağına yorumlanır. Rüya sahibi bu iftira nedeni ile çok zor zamanlardan geçecek ve çevresi tarafından dışlanan, sevilmeyen ve saygı görmeyen bir kimseye dönüşecektir. Eğer çevresinde böyle birisinden şüpheleniyorsa mutlaka o kişi olduğunu bilmeli ve ondan bir an önce uzaklaşıp kendini bu iftiradan sakınmalıdır.

Rüyada Eşini Köpek Kovalaması

Rüya sahibi eşinin bir köpek tarafından kovalandığı gördüğünde bu, eşinin bir günah işlediği anlamına gelmektedir. Rüya sahibi kısa zaman içerisinde onun bu günahını keşfedecek, sırlar birer birer ortaya dökülecektir. Rüyada köpek tarafından kovalanması onun bir cezayı hak ettiğine delalet eder. Yani bu günah ortaya çıktığında rüya sahibi eşini affetmemeli ve yolunu ayırmalıdır. Aksi halde bu günaha ortak olacak ve hayat boyunca her ikisinin de yüzü asla gülmeyecek demektir.

Köpeğin kovalaması bir nevi adalete tekabül eder. Yani işlenen günah aza indirgenecek bir şey değildir. Adalet bu kimsenin yakasını asla bırakmayacak demektir. Doğal olarak bu suça ortak olan rüya sahibinin de adalet her daim ensesinde olacak demektir. Şayet rüya sahibi eşinin bu günahını affetmeyerek haksızlığa engel olacak ve adaleti kendisi sağlayacaktır.

Rüyada Eski Sevgilisini Köpek Kovalaması

Rüya sahibi, rüyasında eski sevgilisinin bir köpek tarafından kovalandığını görmüşse bu, eski sevgilisinin hak ettiği cezayı bulacağı anlamına gelir. Rüya sahibi eski sevgilisinden çok çekmiştir ve sonunda ayrılık çanları çalmıştır. Fakat eski sevgilisi tarafından kendisine yapılanı asla affetmeyen rüya sahibi ona bir ah etmiştir. Her ne kadar intikam alma gibi planları dahi olsa da rüya sahibi bunu asla yapmamıştır. Kendi hırslarına yenik düşmediği için de kendi inancına göre olan yapı eski sevgiliye bir cezayı reva görmüştür.

Rüya sahibinin eski sevgilisi çok zor zamanlardan geçecek, saygınlığını kaybedecek, çevresindeki kimseler bir bir onu terk edecektir. Eğer rüya sahibinin eski sevgilisi başka biriyle evlenmiş ise, eşi tarafından aldatılacak ya da terk edilecek demektir. Eski sevgili zamanında rüya sahibine yaptığı her şeyin hesabını verecek ve saygınlığı iki paralık olacak demektir.

Rüyada Birden Fazla Köpeğin Kovalaması

Rüya sahibi rüyasında birden fazla köpek tarafından kovalandığını görmüşse bu, rüya sahibinin çevresinde düşmanlar olduğuna yorumlanır. İkiyüzlü, bencil ve günahkar olan bir kimseye yorumlanan bu rüyada, bu kimse rüya sahibinin çok yakından tanıdığı dostlarına işaret eder.