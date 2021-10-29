Rüyada kırık yumurta görmek ne anlama gelir? Rüyada kırık yumurta almak ve ayıklamak anlamı...

Rüya içerisinde kırık yumurta görmek, kötülük ve uğursuzluk manasına gelmektedir. Rüya bir adet veya bir sürü kırılmış olarak yumurta görmek, bireyin çok ciddi hastalıklar yaşayabileceğine delalet etmektedir. Öte yandan iş veya sosyal hayatında ciddi sorunlar yaşayacak olduğunun da habercisidir.

Rüyada Kırık Yumurta Görmek

Rüya içerisinde kırık yumurta görmek, rüya sahibi olan kişinin işlerinin aniden tersine döneceğine işaret etmektedir. Rüyayı gören birey yakın zaman içinde ciddi sorunlar yaşayacak ve bu kişi hasta yatağına bağlı kalıp tedavi görecektir. Bu süre içerisinde maddi ve manevi açıdan yıpranacak olan rüya sahibi, zorlukla da olsa hastalıktan kurtulmayı başaracaktır. Aynı zamanda bu süreç içinde en yakınlarının desteğine muhtaç olacak fakat çok büyük bir hüsran ile karşılaşacaktır. İyileşmesinden sonra sevdikleri ile kendi arasına mesafe koyan rüya sahibi bir diğer yandan dostlarını da tanımış olacaktır.

Rüyada Kırık Yumurta Ayıklamak

Rüyada kırık yumurta ayıklamak; aile yaşamında çok büyük mutlulukların oluşacağına, kısa süre içerisinde bazı sevindirici olayların yaşanabileceğine, problemli olduğu bir zaman içinde başına gelecek olan güzel olaylar ile yaşamının değişeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Kırık Yumurtayı Atmak

Rüyada kırık yumurtayı atmak; uğursuzluğun ve kötülüğün giderileceği anlamına gelmektedir. Hastalıkların iyileşeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Kırılmış Yumurta Akı Görmek

Rüyada yumurta akı görmek, yapılmış olan birikimin bir ihtiyaç için harcanacağı anlamına gelmektedir. Bu rüya elde bulunan bir fırsatın kaçmasına ve işin riske girebileceğin işaret etmektedir.

Rüyada Kırık Yumurtayı Çöpe Atmak

Rüyada kırık yumurtayı çöpe atmak; rüya sahibinin işinde bol kazançlar elde edebileceğine, yatırımlarının veya emeklerinin karşılığını fazlası ile alacağına işaret etmektedir.

Rüyada Kırık Yumurtayı Başkasına Vermek

Rüyada kırık yumurtayı başkasına vermek; rüya sahibinin başında bulunan belayı ve musibeti kovmaya alamet etmektedir.

Rüyada Birinin Kırık Yumurta Vermesi

Rüyada birinin kırık yumurta vermesi, sıkıntılı zamanların yaklaşacağına işaret etmektedir.

Rüyada Beyaz Kırık Yumurta Kabuğu Görmek

Kırık yumurta genel olarak iyi yorulmamaktadır. Beyaz kırık yumurta ise sıkıntılı günlerin geleceğini ancak kısa süre içerisinde bu sıkıntıların çözüme kavuşturulacağına işaret etmektedir.

Rüyada Kırık Yumurta İçinde Civciv Görmek

Rüyada kırık yumurta içerisinden civciv çıktığını görmek; rüya sahibinin hiç olmadığı kadar mutlu bir döneme gireceğine, aç olanların doyacağına, yetimlerin veya öksüzlerin güleceğine işaret etmektedir

Rüyada Başkasının Elinde Kırık Yumurta Görmek

Rüyada elinde kırık yumurta görmek üzüntüye işaret etmektedir. Üzüntü ve huzursuzluk şeklinde ifade edilmektedir.

Rüyada Başkasının Evinde Kırık Yumurta Görmek

Rüyada evinde kırık yumurta görmek; evdeki bolluk ve bereketin azalacağına, problemlerin ortaya çıkacağına işaret etmektedir.

Rüyada Follukta Kırık Yumurta Görmek

Rüyada follukta kırık yumurta görmek; üzüntünün ve sıkıntının meydana geleceğine işaret etmektedir. Kırık yumurta uğursuzluğa yorulmaktadır.

Rüyada Elinde Kırık Yumurta Görmek

Salgın ve farklı hastalıklar manasına gelmektedir. Rüyasında elinde birden çok kırılmış yumurta gören bireyin etrafında ciddi hastalıklar baş gösterecektir. Bu durum karşısında ise çaresiz kalacak olan rüya sahibi bütün sevdiklerinin bu hastalığa yakalanması neticesinde psikolojisi bozulacaktır. Sevdiklerinin yardımına koşabilmek isteyen rüya sahibinin gayretleri sayesinde bahsedilen hastalıklar son bulacaktır.

Rüyada Çatlak Yumurta Almak

Rüyada çatlak bir yumurta satın almak, üzüntü ve dedikodu manasına gelmektedir. Rüya sahibi olan kişi etrafında gerçek dost olarak bildiği bireylerin arkasından çevirdiği dedikodular sebebi ile zor günler yaşayacaktır. Yaşayacak olduğu bu zorluklardan daha çok kendi dostlarının sözlerine üzülecektir. Rüya sahibi yeni yaşamında bu bireylerden uzak durmaya özen gösterecektir.

Rüyada Kırık Yumurta Bulmak

Rüya içerisinde yumurta kırmak, mutluluk verici ve sevindirici haberler manasına gelmektedir. Rüyasında yumurta kırmış olduğu gören bir şahıs, kendisi için bir hayli kötü olan olaydan kurtulacaktır. Bahsedilen olay yanlış insandan kurtulabilmek olarak yorumlanabilirken aynı zamanda yanlış iş seçimi biçiminde de değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda işlerin yoluna girmiş olduğunu öğrenecek olan rüya sahibi büyük bir mutluluk içerisinde yeni hayatına başlayacaktır.

Rüyada Buzdolabında Kırık Yumurta Görmek

Rüya içerisinde buzdolabında kırık bir yumurta görmek, kazanmak ve kavuşmak manasına gelmektedir. Rüya sahibi olan kişinin uzun süre boyunca beklediği ve arzuladığı gereksinimlere kavuşacağına işaret edilmektedir. İş yaşamında istediği pozisyonlara ulaşabilecek olan rüya sahibinin, bunun beraberinde emekleri sayesinde de hak etmiş olduğu değere erişeceğine de delalet edilmektedir.

Rüyada Kırık Bozuk Yumurta Görmek

Rüya içerisinde kırık bozuk bir yumurta görmek, hayırsız olan günlerin başlangıcı manasına gelmektedir. Rüya tabirleri kapsamında rüyada bozuk bir yumurta gören bir şahıs için evlat sahibi olacağına dalalet edilmektedir fakat ilgi ve şefkat ile büyütecek olduğu bu çocuğun kendine ciddi zararlar verebileceği ve bu evladın yaşamında kötü biri olacağına işaret edilmektedir. Evladı nedeni ile sık sık hakarete uğrayacak olan rüya sahibi çeşitli sıkıntılar ile sıklıkla karşılaşacaktır. Öbür rüya tabirlerindeyse rüya sahibi için veremediği zekâtlar sebebi ile aile içerisinde sorunlar yaşayacağına işaret edilmektedir.