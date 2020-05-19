Rüyada Kına Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kına Almak, Ele Ve Saça Kına Yakmak Tabiri

Rüyalar hem gerçek çıkabilen hem de bilinçaltında yatan bazı durumların meydana getirdiği simgelere olsa da her rüyanın bir anlamı bulunmaktadır. Rüyalarda görülen kına genel olarak kişilerde hem olumlu hem de olumsuz hissiyatlar oluşturur. Bu sebep ile rüyanın yorumunu ararlar. Rüyada kına görmek genel olarak olumlu anlamlara sahiptir.

Rüyada Kına Görmek

Rüyasında kına gören kişi yaşamında güzel ve olumlu olan gelişmelere şahit olacaktır. Rüyada kına görmek saygınlık, hürmet, sevilmek ve takdir toplamak anlamlarında gelir. Rüyada kına yakmak kişinin estetiğe, lükse ve güzel eşyalara düşkün olduğuna da işaret etmektedir. Rüyada kına görmek kişinin ruhsal olarak da rahatlamaya, ferahlığa ve huzura kavuşacağına işaret eder.

Cafer-i Sadık (r.a.) rüyada kına görmeyi üç farklı şekilde yorumlamıştır. İlk anlamı; kişinin kendisine yakın olan akrabaları ile güzel ilişkiler kuracağına ve hayatında güzel gelişmeler yaşanacağına işaret eder. İkinci anlamı; Kişinin kendi evinde bir başka kişinin yaptığı ayıbı örteceği anlamına gelir. Üçüncü anlamı ise; hüzünlü ve kederli günlerin yakın olduğu anlamına gelir.

Rüyada Kına Almak

Kişinin büyük mutluluklar yaşayacağına, aile ve iş hayatında çok hayırlı olan olaylar yaşayacağına, yakın zamanda başarılı ve yeni işlere gireceğine, kişinin rahat, güzel ve huzurlu bir hayat geçireceğine işaret eder. Kişinin yakınları ile arasında bulunan samimiyetini ilerleteceğine, verdiği sözleri yavaş yavaş yerine getireceğine, manevi ve maddi olarak uğranılmış olan zararların adım adım telafi edileceğine işaret eder. Kişinin maddi açıdan olukça büyük kaynaklara sahip olacağına ve sağlığını kaybedip, hastalık yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Kına Yakmak

Kişinin ailesinin içinde mutlu bir şekilde yaşayacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin yüzü hem ailesinden yana hem eşinden yana hem de çocuklarından yana güleceğine işaret eder. Kişinin gerek eşinin ailesinden gerekse de eşinden oldukça büyük bir sevgi, ilgi ve alaka göreceğini ve bu sebeple kendisini çok fazla kişinin kıskanacağına işaret eder. Kişinin rüyasında motifli kına yakıldığını görmesi rüyayı gören kişinin oldukça yetenekli ve güzel sanat dallarından biri ile ilgilenerek başarılı olacağına işaret eder.

Rüyada Ele Kına Yakmak

Kişi için oluşabilecek her çeşit hayra yorumlanır. Rüyayı gören kişinin başına oldukça güzel olayların geleceğine, kişinin hayatında alacağı güzel ve yeni haberlerin olacağına işaret eder. Kişinin yaşantısının güzel gelişmeler ile devam edeceğine ve güzellikler ile dolu bir döneme girdiğine işaret eder. Rüyada eline kına yakılan kişi bir kadınsa oldukça iyi ve güzel bir kısmetinin çıkıp kısa zaman içinde evleneceğine yorulur. Kişinin mutlu ve sevinçli günlere doğru ilerlemesine ve ferahlamasına işaret eder. Kişinin istediklerine kavuşup, hayallerini gerçekleştireceğine işaret eder.

Rüyada Saça Kına Yakmak

Kişinin içini kemiren ve sürekli kafasından dönen, düşünmekten kendini alamadığı, artık saçlarını dahi beyazlatan, neşesini huzurunu kaçıran, yüzündeki gülümsemeyi solduran korkularından arınacağı anlamına gelmektedir. Artık kişinin kendisini iyi hissedip, yaşadığı bu hayatından zevk alabilmesi için ihtiyaç duyduğu çarelere ulaşabileceği anlamına gelir. Kişinin rüyasında kendisinin saçına kendisinin kına yaktığını görmesi dert, keder ve kötü günlerinden kurtulacağı anlamına gelir. Kişinin varsa hastalığının iyileşeceğine, maddi durumunun düzeleceğine, yapığı işinde başarılı olacağına işaret etmektedir. Kişinin tüm sıkıntılarından kurtuluşun yolunu bulacağına işaret eder.