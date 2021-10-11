Rüyada kendi mezarını görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi mezarını sulamak, kazmak, çiçekli ve boş görmek

Kişilerin uyku esnasında gördükleri rüyaların bazıları yaşam tarzları hakkında bilgiler vermektedir. Bazı rüyalar ise gelecekte yaşanan olaylar hakkında ipuçları vermektedir.



Rüyada Kendi Mezarını Görmek



Rüyada mezar görmek farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi ve rüyayı görme şekli de yorumlanmasında önemli bir faktör olmaktadır. Bu rüyalardan birisi de kendi mezarını görmektir.



Rüyada kendi mezarını görmek rüya sahibi için hayra yorumlanmamaktadır. Bu rüyada rüya sahibinin temkinli olması gerekmektedir. Rüyasında kendi mezarını gören psikolojik açıdan iyi bir dönem geçirmeyeceği anlamına gelmektedir.



Rüyada Kendi Mezarını Sulamak



Rüyada mezar sulamak rüya sahibinin hayırlı bir insan olduğuna işaret etmektedir. Bunu dışında rüya sahibinin çevresindeki insanların yardımlarına koştuğuna ve her iki cihanda da rüya sahibinin yüzünün güleceğine dalalet eder.



Rüyada Kendi Mezarını Kazmak



Rüyada ölmeden önce kendi mezarını kazmak kişinin ruh halinin karmaşık olduğuna işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kişilerin psikolojik açıdan sıkıntı yaşadığı ve destek alması gerektiği söylenmektedir. Bu rüya ruhu çöküşe geçen kimseyi işaret etse de diğer bir anlamı bir ev yapımı olmaktadır.



Rüyada Kendi Mezarını Çiçekli Görmek



Çiçekli görünen mezar iyi bir şekilde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin tüm sorunlarının teker teker son bulacağına ve uzun zamandır görmediği biri ile hasret gidereceğine işaret etmektedir. Bu rüya aynı zamanda ferahlığa çıkılacağına, hayırlı haberler alınacağına ve aldığı bu haberler sayesinde mutlu ve düzenli bir hale geleceğine dalalet etmektedir.



Rüyada Kendi Mezarını Boş Görmek



Boş mezar ruha sahibinin yaşamı ile birebir ilişkisi olan bir rüyadır. Bu rüyayı gören rüya sahibinin karmaşık bir dönemden geçeceğine ve bunula birlikte karmaşık duygulara kapılacağına işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kişi hayatın anlamı ve sevgisi konusunda değişik düşüncelere sahip olmaktadır. Genel olarak hayallerini gerçekleştirmeyip hayatından memnun olmayan rüya sahibi hayata olan bakış açısını da değiştirecektir.