Rüyada kendi dişini çekmek ne anlama gelir? Rüyada kendi sağlam, sallanan ve köpek dişini çekmek

Rüyada diş çekmenin ve kendi dişini çekmenin tabirleri ve rüyada başkasının dişini çektiğini görmenin farklı manaları bulunmaktadır.



Rüyada Kendi Dişini Çekmek



Rüyada kişinin kendi dişini çektiğini görmesi gerçek hayatta kararlı ve cesur adımlar atacağına işlerinde başarılı olacağına işaret etmektedir. Rüyada kendi dişini çeken kişinin hayatında başkalarına muhtaç olmayacak kadar güçlü ve iradeli bir kişi olduğuna yorulmaktadır.



Rüyada Kendi Sağlam Dişini Çekmek



Rüyada kişinin kendi sağlam dişini çektiğini görmesi yakın zamanda beklediği işlerin iptal edileceğine veya sevdiği kişileri kendi eliyle uzaklaştıracağına yorumlanmaktadır. Rüyada sağlam dişini çektiğini görmek aynı zamanda sağlam dostlukları da kendi isteğiyle kaybetmeye yorumlanmaktadır.



Rüyada Kendi Sallanan Dişini Çekmek



Rüyada kişinin kendi sallanan dişini çekmesi yakın zamanda ayak bağı olan ve kişiye zararlı olan kişi veya durumlardan kurtulmaya işaret etmektedir. Rüyada kişinin sallanan dişini çekmesi aynı zamanda işlerinde kararsız kaldığı noktalarda artık karar verebileceğine ve net bir şekilde isteklerini belirteceğine işaret etmektedir.



Rüyada Kendi Köpek Dişini Çekmek



Rüyada kişinin kendi köpek dişini çektiğini görmesi yeni haberler almaya ve yeni atılımlar yapmaya işaret ederken aynı zamanda bazı karakteristik özelliklerinden vazgeçmeye yani kişi öfkeliyse daha yumuşak olmasına ve sert mizaçlı ise yumuşamasına işaret etmektedir.



Rüyada Başkasının Dişini Çekmek



Rüyada başka birinin ağrıyan dişini çekmek yakın zamanda birine yardımı dokunacağına ve bir kişinin sıkıntısını gidereceğine işaret etmektedir. Rüyada görülen başka birinin dişini çekmek o kişi tanınan biri ise daha iyi anlaşmaya ve bir konuda ortak bir paylaşımda bulunulacağına yorumlanmaktadır.



Rüyada Kendi Dişini Acı Hissederek Çekmek



Rüyada kişinin kendini dişini acı içinde çekmesinin yorumu rüyayı gören kişinin yeniliklere karşı olduğunu ve kaybetme korkusu içinde bazı kişi veya konulardan kurtulmadığına işaret etmektedir.