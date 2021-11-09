Rüyada keklik görmek ne anlama gelir? Rüyada keklik yavrusu yakalamak ve beslemek

Farklı biçimlerde ve şekillerde rüyalarda keklik çok sık görülür. Bu hayvan türünün rüyalarda görünmesi ile belli başlı anlamlar öne çıkar. Görmüş olduğunuz rüyanın anlamını öğrenebilmek için ise rüya alimlerinin yorumlarını inceleyebilirsiniz.



Rüyada Keklik Görmek



Rüyada keklik görmek rüya sahibinin yapacağı işlerde önemli bir menfaat elde edeceği yönünde yorumlanır. Aynı zamanda sevindirici bir haber almak ve aile ile arasındaki sorunları çözmek üzerine işaret eder.



Rüyada Keklik Yakalamak



Rüyada keklik yakalamak önemli mevki ve makam sahibi olmak anlamına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin mal ve mülk sahibi olacağı üzerine delalet eder. Yakın bir zaman içerisinde maddi sıkıntılardan tamamen kurtulacağı yönünde yorulur.



Rüyada Keklik Yavrusu Görmek



Rüyada keklik yavrusu görmek rüya sahibinin güzel ve müjdeli bir haber alacağı yönünde yorumlanır. Bu haber ile beraber rüya sahibinin maddi hem de manevi açıdan sorunlarının üstesinden geleceği yönünde delalet eder.



Rüyada Keklik Sürüsü Görmek



Rüyada keklik sürüsü görmek rüya sahibinin yapacağı işlerde söz sahibi olacağı yönünde yorumlanır. Aynı zamanda bekar kişiler için evlilik anlamına gelmektedir. Mal ve mülk ile beraber eş ile uyum şekilde de yorulur.



Rüyada Keklik Sevmek



Rüyada keklik sevmek hayırlı bir haber ile beraber sorunların üstesinden gelmek anlamına gelmektedir. Tüm dertlerin ve sorunların yakın bir zaman içerisinde son bulacağı üzerine rivayet edilir. Özellikle rüya sahibinin içine düştü ya da düşeceği kötü durumdan kurtulacağına yorulur.



Rüyada Keklik Öldürmek



Rüyada keklik öldürmek rüya sahibinin güzel ve hayırlı bir başlangıç yapabileceği üzerine yorumlanır. Gözyaşının dineceğine ve güzel günlerin yakında geleceği yönünde rivayet edilir.



Rüyada Keklik Almak



Rüyada keklik almak bekar kişiler için evlilik üzerine güzel bir aile kuracağı üzerine yorumlanır. Aynı zamanda eve bir yardımcı ya da hizmeti almak şeklinde delalet eder. Rüya sahibinin çevresindeki insanların saygısını kazanacağı yönünde yorulur.



Rüyada Keklik Avına Gitmek



Rüyada keklik avına gitmek rüya sahibinin kalabalık bir ortamda geleceği üzerine yorumlanır. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışacak yönünde delalet eder. Toplum içerisinde dikkat çeken ve saygı duyulan bir kişi olacağına yorulur.



Rüyada Keklik Avlamak



Rüyada keklik avlamak güzel bir kadın ya da erkekle tanışmak üzerine yorumlanır. Başka rüya alimlerine göre ise yetkili bir makam üzerinden menfaat elde etmek üzerine delalet eder.



Rüyada Keklik Beslemek



Rüyada keklik beslemek özellikle çocuklar tarafından güzel haberler almak anlamına gelir. Rüya sahibinin evlatları ile gurur duyacağı yönünde yorulur. Aynı zamanda bir topluma önderlik etmek ya da söz sahibi olmak şeklinde rivayet edilir.



Rüyada Keklik Bırakmak



Rüyada keklik bırakmak genel olarak yaşanabilecek sorunlara işaret eder. Rüya sahibinin birtakım engeller ile karşı karşıya kalabileceğini ve çok zorlanacağına yönelik yorumlanır.



Rüyada Beyaz Keklik Görmek



Rüyada beyaz keklik görmek güzel bir evlilik ve düğün anlamına gelmektedir. Aynı zamanda saygınlık kazanmaya işaret eder. Ticaretle uğraşan kişilerin iyi bir kazanç elde edeceği yönünde rivayet edilmektedir.



Rüyada Başına Keklik Konması



Rüyada başına keklik konması rüya sahibinin anlık öfkesiyle zarar görebileceği üzerine yorumlanır. Bu sebepten dolayı çevresindeki insanları kendisinden uzaklaştırabileceğine delalet eder.



Rüyada Yumurtadan Keklik Çıkması



Rüyada yumurtadan keklik çıkması rüya sahibi için mutluluk ve hayırlı haberler üzerine yorumlanır.



Rüyada Dağ Kekliği Görmek



Rüyada dağ kekiği görmek uzun bir ömür ile beraber iyi bir eğitim üzerine işaret eder.



Rüyada Keklik Eti Yemek



Rüyada keklik et yemek rüya sahibinin iyi bir kazanç sağlayacağına ve çevresindeki insanlardan menfaat göreceği yönünde yorulur.