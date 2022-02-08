Rüyada kefen görmek neye işarettir? Rüyada kefen almak, kesmek ve dikmek tabiri

Rüya tabirleri tek başına bir araştırma alanı olmaktadır. Rüyalarda görülen her şeyin farklı bir anlamı vardır ve bu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Rüyada kefen görmenin, kefen almanın ne anlamlara geldiğini sizler için derledik.

Rüyada Kefen Görmek

Rüyada kefen görmek çoğu kişi tarafından kötüye yorulmaktadır. Kefen gören kişinin bir günah işlediğine ve bu günahtan dolayı üzüleceğine işaret eder. Kimi tabirciler tarafından da rüyasında kefen gören kişilerin dindeki bozuklukların rivayet etmektedir. Rüyasında kefen gören kişi bekarsa o kişinin evlilikten bir süre daha uzak duracağı anlamına gelmektedir. Rüyada kefen görmek tüm rüya tabircileri tarafından kötü yorumlanmaktadır.

Rüyada Kefen Almak

Rüyada kefen almak eğer rüyayı gören kişi dindar biriyse eline para geçeceğine, malının artacağına yorulur. Eğer rüyasında kefen alan kişi kötü kalpli biriyse daha da kötü şeyler yapacağı anlamı gelir. Rüyada kefen almak bazı rüya tabircileri tarafından da dünyadaki heveslerin peşinin bırakılarak ahirete yönelmek gerektiği anlamına gelir. Bazı kişiler tarafından ise rüyasında kefen alan kişilerin hayatlarında daha mutlu bir dönemin başlayacağına rivayet edilir. Karşısına hep iyi ve güzel olayların çıkacağı tabir edilir. Kefen görmek bazı olayların kötü gitse de mutlulukla ve güzel sonuçlanacağı anlamına gelir. Rüyada kefen alan kişilerin yoklukla sınanacağını savunan rüya tabircileri de vardır.

Rüyada Kefene Sarılı Birini Görmek

Rüyada kefene sarılı birini görmek rüya sahibinin kötü olaylar yaşayacağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin kefene sarılı birini görmesi acı olaylar yaşayacağı ve üzüntüler içinde olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer rüyada görülen kefene sarılan kişinin elleri ve ayakları kefenle örtülü değilse bu dindeki bozukluklar anlamına gelmektedir.

Rüyada Beyaz Kefen Görmek

Kişilerin rüyalarında beyaz kefen görmesi o kimsenin iyilik yapması gerektiğine yorumlanır. Rüyada kefen görülmesinin iyi anlamları kadar kötü anlamları da bulunmaktadır. Bazı rüya tabircileri tarafından kefen görülmesi ölüm ya da doğum olarak da tabir edilmektedir. Rüyada kefen görmek genelde iyiye yorulur. Rüyayı gören kişinin ferahlığa ereceğini ve kazanç sağlayacağını göstermektedir.

Rüyada Kefen Almak

Rüyasında kefen alan kişilerin başarılı olacağı ve başarılarının daim olacağı tabir edilmektedir. Rüyasında kefen alan kişiler ortaya koyacağı başarılı işler sayesinde çalışma yerlerinde el üstünde tutulmaya ve başarılarının devamlı olacağına işarettir. Bu kişilerin yeni sorumluluklar alacakları ve çok iyi mevkilere gelecekleri rivayet edilmektedir.

Rüyada Kefen Kesmek ve Dikmek

Rüyada kefen dikmek aslında rüyayı gören kişinin hayatında kötü kalpli insanlar olduğunu ve onların hayatından çıkacağı anlamı gelmektedir. Aynı zamanda kefen dikmek bu kişiler tarafından kötü bir olaya sürükleneceği anlamında gelir. Rüyasında kefen diken kişilerin hayatlarında yaptıkları bazı şeylerden dolayı pişmanlık yaşadıkları görülmektedir. Bu olayların daha da devam edeceği ve daha çok pişmanlıklar yaşanacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kefenli Cenaze Görmek

Rüyasında kefenli cenaze gören kişilerin uzun bir süredir haber alamadıkları birinden haber alacakları şeklinde yorumlanmaktadır. Bu kişiler haber bekledikleri birinden yakın zamanda haber alacaklardır. Cenaze kimin zaman hastalık anlamına da geldiğinde haber alacakları kişin hastalık haberini alacakları şeklinde de yorumlanmaktadır. Gömülmeye hazır bir cenaze görmek rüya sahibinin bulunduğu evde bir düğün olacağına işarettir. Bu kişilerin düğünlerinin hayırlı olacağına ve mutlu olacaklarına da işaret olmaktadır.