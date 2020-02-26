Rüyada kaza görmek ne anlama gelir? Rüyada araba ve trafik kazası görmek anlamı

Rüyasında kaza gören kişinin bazı değişimler yaşayacağına işaret edilir. Bu değişimler, rüyayı gören kişinin maddi veya manevi hayatıyla alakalı olabilir. Kaza görmek, olumlu anlamda değişimler olacağına delalet eder.



Kişinin maddi hayattan beklentileri farklı olmaya başlar. İşleri yoluna girer. Manevi yönden zenginleşir. Allah'a olan imanı sağlamlaşır. Rüyada kaza görmek, kişinin sosyal hayatında başarılar kazanmasına işaret edilmiştir.



Rüyada Araba Kazası



Rüyada araba kazası, görme şekline ve yerine göre farklı yorumlanır. Rüyada kendisinin araba kazası yaptığını görmek, değişimdir. Rüyayı gören kişinin iyi yönde değişeceğine hikmet edilmiştir. Rüyada başkasının araba kazası yaptığını görmek, hikmet kapılarının kapanacağı şekline yorumlanır.

Rüya sahibinin kötü yollarda olmasına işaret edilir.



Rüyada araba kazası yapılan yer sakinse, kişinin yalnız kalacağına, işlerinin pekiyi olmayacağına delalet edilir. Rüyada araba kazası yapılan yerde çok insan varsa, kişinin diğer insanların yardımıyla zor zamanlarından kurtulacağına işaret edilir.



Rüyada Trafik Kazası Görmek



Rüyada trafik kazası görmek, iki yönlü rüyalar gurubuna girer. Alimler, rüyada trafik kazası gören kişinin etrafındaki insanlardan birinin hastalanmasına yorumlamışlardır. Trafik kazasını diğer alimler, hayırlı işler olarak yorumlarlar. Rüyada tanıdık birinin trafik kazasını görmek, akıl sahibi olmayan insanların arasına düşmeye delalet edilir.



Rüyada tanımadığı birinin trafik kazası yaptığını görmek, elzem olaylara rivayet edilir. Alimler, rüya sahibinin trafik kazası görmesini iki şekilde değerlendirirler. Buna göre trafik kazası görmek, şer içinde hayır ve hayır içinde şer olarak tabir edilmiştir.



Rüyada Kaza Yaptığını Görmek



Rüyada kaza yaptığını görmek, sevinme, mutluluk olarak tabir edilmiştir. Rüyada kaza yaptığını gören kişinin dileklerinin tez zamanda gerçekleşeceği, bundan mutluluk duyacağı hikmet edilir. Rüyada kaza yaptığını ve hastaneye kaldırıldığını görmek, birinden gelecek manevi yardıma rivayet edilir. Rüyada kaza yaptığını ama kimsenin gelmediğini görmek, çeşitli zorluklara hikmet edilir. Rüyasında kaza yaptığını bu kazada öldüğünü görmek, sıkıntıların bitmesine yorumlanır.



Rüyayı gören kişi için sıkıntılar bitecek, yeni bir dönem başlayacaktır. Alimler, rüyasında kaza yaptığını gören kişinin adakları varsa onları gidermesinin faziletli olacağına işaret ederler. Aynı zamanda kişinin haram mala dokunmaması gerektiğini, başkalarına yardım etmek konusunda cimri davranmaması gerektiğine hikmet ederler.



Rüyada Başkasının Kaza Yaptığını Görmek



Rüyada başkasının kaza yaptığını görmek, sırrın kapısına hikmet eder. Rüyayı gören kişinin sırlara nail olmasına, hayatın anlamını kavrayacağına işaret eder. Rüyada başkasının kaza yaptığını görmek, iyi olmayan işlerin yaşanmasına hikmet edilir. Kişinin başkasının kaza yaptığını görmesi, korkularının kendisini sıkıntıya düşüreceğine hikmet edilir.



Rüyada başkasının kaza yaptığını görenler için alimler, hayır kapısının insanlara yardım etmek olduğunu işaret ederler. Kişinin malından verdikçe zengin olacağına, bunu yaptığında Allah katında müşerref insan konumuna ulaşacağına işaret ederler.



Rüyada Kaza Yapan Birinin Öldüğünü Görmek



Rüyada kaza yapan birinin öldüğünü görmek, aslı olmayan düşman olarak tabir edilmiştir. Rüya sahibinin hiç beklemediği düşmanlarının türeyeceğine, kendisine zarar vermek için çalışacaklarına delalet ederler. Rüyada kaza yapan birinin öldüğünün görülmesi, maldan öteye fazilettir.



Kişinin malından daha değerli olan şeyleri fark edeceğine rivayet edilir. Rüyada kaza yapan birinin öldüğünü görmek, yapılan yanlışlardan dönmenin kişinin kendisini kurtarması için kafi gelmediğine hikmettir. Rüya sahibinin zekatını mutlaka vermesi gerektiği işaret edilir.