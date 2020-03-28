Rüyada Kayısı Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kayısı Yemek Ve Toplamak Tabiri

Rüyada kayısı görmek ne olursa olsun mutlaka gerçek yaşamda emeğin karşılığının alınacağı anlamını taşımaktadır. Hayırlı evlada, paraya, sağlık ve kuvvete yorumlanır. Sağlık ve afiyet içerisinde iyi bir yaşamı anlatan rüyalardan biridir. Rüyada kayısı görmek elinizi uzattığınız her çalışma için emeğinizi alacağınız, hakkınızı en iyi şekilde elde edeceğiniz anlamına yorumlanır. Ayrıca kayısı kurusu mutluluk anlamına gelir. Kayısıda rüya görmek bu gibi daha pek çok farklı anlama, rüyada göründüğü şekle bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Rüyada Kayısı Görmek

Rüyada kayısı görmek karlı işler yapılacağı anlamına gelmektedir. Özellikle ticarette iyi kazanç elde edileceği, paraya ve kuvvete kavuşacağı anlamı taşır. Diğer yandan kişinin sevdiğine kavuşması ya da sağlıklı bir yaşam sürmesine de işaret eder. Tüm sıkıntı ve zorluklardan kısa süre içerisinde kişinin kurtulacağı tabirine yorumlanır. Aynı zamanda rüyada kayısı görmek hayırlı bir evlada ve farklı sebeplerden dolayı sevilmeye işaret eder.

Rüyada Kayısı Yemek

Eğer bir kişi rüyasında tatlı bir kayısı yediğini görürse, arzu ve isteklerine kısa zamanda kavuşacaktır. Rüyada kayısı yemek kişinin şansının artacağı ve bahtının açılacağı anlamına gelmektedir. Tatlı kayısı mutluluk ve sevince hayır olurken rüyada ekşi kayısı yemek ise sıkıntıya işaret edebilir. Aynı zamanda mevsimi dışında sarı kayısı yediğini görmek, şifa bulmayı ve altın para sadaka etmeyi gösterir. Rüyada olgun, tatlı ve sulu bir kayısı yediğini görürse; mal mülke, para ve altına işaret edeceğini söylemek mümkündür.

Rüyada Kayısı Toplamak

Rüyada kayısı ağacından kayısı toplamak zenginliğe işaret eder. Ayrıca bekar bir kişinin rüyasında kayısı topladığını görmesi, varlıklı ve zengin biriyle evleneceğini anlatır. Kişilik olarak ise rüyasında kayısı toplayan insanlar mert, ailesine bağlı, cesur ve güzel yüzlü kimselerdir. Rüyasında kayısı toplayıp yediğini gören kişiler ise, zengin olan ancak inancı bulunmayan kişilerle tanışarak onun varlığından faydalanacağı anlamı çıkar. Ağaçtan kayısı toplamak ise kazancı, meşakkat ve zorluktan kurtulmaya işarettir. Eğer olgunlaşmadan kayısı yediği rüyada görürse gelecekte mutlu gelişmeler yaşanacağını gösterir.

Rüyada Kayısı Almak

Eğer kişi rüyasında bolca kayısı satın alırsa gelecekte zengin olacağını anlamı çıkar. Eğer önemli bir hastalığı olan kişi böyle bir rüya görürse hastalığının sona ereceği ya da azalacağı anlamı taşımaktadır. Rüyada kayısı almak para biriktirmeye, mal ve mülk sahibi olmaya yorumlanır.

Rüyada Kayısı Ağacı Görmek

Rüyada kayısı ağacı görmek insanlara yardım eden iyi niyetli kişileri anlatır. Bazı yorumculara göre ise rüyada kayısı görmek dürüst olan ancak kendisinden faydalanılamayan insanları niteler. Rüyada kayısı ağacı görmek aynı zamanda kısmettir. Özellikle kayısı ağacından kayısı topladığını gören kişiler varlıklı ve zengin kimseyle evlenecektir. Eğer kayısı ağacının yeşil bir meyveye sahip olduğu görürse, gümüş paraya işaret eder. Eğer sarı kayısı görünürse altına işaret ettiği söylenebilir.

Rüyada Kayısı Ağacının Dalını Kırmak

Rüyada kişi kayısı ağacından kayısı toplarken dalını kırarsa, işyerinde arkadaşlarıyla kavga edeceği anlamına gelir. Nişanlı biri böyle bir rüya görürse evleneceği kişiyle aralarında sorun çıkacağına işaret eder. Eğer evli ise eşiyle belli bir sebepten dolayı ciddi kavga edeceği anlamı çıkmaktadır. Ayrıca meyveli ya da meyve siz kayısı ağacının dalını kırmak, çevredeki yakınlardan biriyle tartışma yaşayacağını gösterir.