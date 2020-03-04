Rüyada kavun görmek ne anlama gelir? Rüyada kavun yemek anlamı

Rüyada kavun görmek, dertlerin sona ermesine, güzel günlerin yaşanmasına hikmet eder.

Rüyada Kavun Görmek

Rüyasında kavun gören kimsenin, başı beladan kurtulur. Hayatı yeni bir yola girer. Etrafındaki düşmanlar ondan korkmaya başlar. Hayatı düzene girer. Rüyada sarı renk kavun dışında kavun görmek, olumlu işlerin olacağına delalet eder.

Kavun görüp, onu yememek, çeşitli iş fikirlerinin hayata geçirilmesi olarak ifade edilir. Rüyada kavun görmenin fazileti, hayat boyunca mutluluğa işaret eder. Kişi rüyasında büyük bir kavun görmüşse, onun için istenmeyen problemler sona erecektir.

Rüyada Kavun Yemek

Rüyada kavun yemenin hikmeti güzellik, ilim ve kazançtır. Rüya yorumcuları kişinin kavun yediğini görmesinin güzel insanlarla tanışması olarak yorumlanır. İlim konusunda kendini geliştireceği şeklinde yorum yapılmıştır. Rüyasında kavun yediğini gören kişinin kazançlarına bereket girecek, kazandığıyla geçinebilecek konuma gelecektir.

Rüya alimleri, kişinin rüyasında kavun yemesinin iyi şeylere işaret ettiğini belirtirler. Ancak rüyada yenilen kavunun yarıda bırakılması, borç manasına gelir. Rüya sahibi mali açıdan hesaplamalarını iyi yapamaz hale gelir. Başka insanlara borçlanır.

Rüyada Kavun Tarlası Görmek

Rüyada kavun tarlasının üç farklı anlamı vardır. İlki, etrafta bulunan saplantıları olan insandır. Bu kişi rüya sahibine zarar vermeye niyetlidir. Elinde gelirse hemen bile zarar verebilir. İkincisi, kişinin kardeşleriyle veya yakınlarıyla iş tutmasıdır. Yapılan birlik anlaşmasıyla herkes rahata kavuşur. Gelir kaynakları artar. Üçüncüsü ise kişinin mutlu olabileceği işi yapmasıdır.

Rüya sahibi kendi emekleriyle sürekli hayal ettiği işi kurabilir. Sevdiği iş için önüne fırsat gelebilir. Burada tabircilerin değindikleri konu, kişinin sevdiği işle birleşmesidir. Bundan elde edeceği kazancın bol olması rivayet edilmez. Ama geçimini yapabilecek kadar kazanç elde edeceği işaret edilir.

Rüyada Birden Fazla Kavun Görmek

Rüyada çok sayıda kavun görmek, mal ve mülk edinmeye işaret eder. Kişinin rahatça kazanç elde etmesine delalet eder. Kişinin rüyasında çok fazla kavun görmesi, hayatında kazancının bereketli olmasına mana edilir. Çok sayıda görülen kavun hakikat sahibi insana yorumlanır. Rüyasında çok sayıda kavun gören kişinin hayalleri gerçeğe dönüşür. Elindeki mal ve mülk artar. Güzel işlerle meşgul olur. İstedikleri yerine gelir.

Rüyada Sarı Kavun Görmek

Rüyada sarı kavun görmek, sağlık sorunları olarak hikmet edilmiştir. Sarı kavun kişinin sağlığında bazı sorunlar yaşayacağına delalet eder. Kişinin etrafındaki insanlardan biri hasta yatağına düşebilir. Bunun şifası pek az görülür. Tabirciler, kişinin maneviyata yönelmesi gerektiğini söylerler. Rüyada sarı kavun görmek, sıkıntıların artması demektir.

Rüyada Çürük Kavun Yemek

Rüyada çürük kavun, bazı yanlışların açığa çıkması anlamına gelir. Rüya sahibi çürük kavun görürse, bu onun için esasında sıkıntılar yaşamasına işarettir. Rivayetçiler, rüya sahibinin başka insanların haklarını gözetmesi gerektiğini işaret ederler.

Menfaati gereği, insanları kırma yoluna girebilir. Alimler, bu yüzden rüyayı gören kişinin dertlerinin çok fazla olacağına delalet ederler. Rüyada çürük kavun yemek, bela ve musibet olarak da değerlendirilmiştir.

Rüyada Kavun Kesmek

Kavun kestiğini gören kişinin hayatında beklenmedik değişimler yaşanır. Çevresi değişebilir. Rüya sahibi aniden evini taşıma kararı alabilir. Hayatında görmediği güzellikleri yaşayabilir. Rüyada kavun kesmek, hayatta yolunda giden işlere de fazilet edilmiştir. Kavun kestiğini gören kişi, bunu yemeye başlıyorsa, rüyası hayra alamettir. Ama kesilen kavun çürük çıkarsa, kişinin kısmetinin kapalılığı söz konusu olabilecektir. Alimler kavun kesen kişinin rüyasının halis olduğunu belirtirler.