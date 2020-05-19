Rüyada Kartal Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kartal Yakalamak, Tutmak Ve Öldürmek Anlamı

Rüyada karta görmek çoğunlukla hayırlı ve güzel olarak yorumlanmaktadır. Kartalın rüyada görülmesi rüyayı gören kişinin hayatında zafer kazanması, mutlu olması ve başarılı olmasına işaret eder. Bir yandan da kişinin hem manevi olarak hem de maddi olarak güçlü olmasına işaret etmektedir. Bazı rüya yorumcularına göre ise kısmet anlamına gelse de çok fazla farklı yorum bulunmaktadır.

Rüyada Kartal Görmek

Rüyada kartalın görülmesi itibara, şerefe, güzel bir sıfat ile kişinin anılmasına, memuriyet ve övgüye işaret etmektedir. Bir eve rüyada kartalı konuyor olarak görülmesi talihli günlerin geleceğine, devlet kuşuna işaret eder. Rüyada görülen kartalı idare edebilmek veya ona binip uçmak kişinin yüceliğine ve şerefine işaret eder.

Rüyada görülen kartalın yere süzülüyor olarak inmesi ise ölümün yaklaştığına işaret eder. Kartalın tüyleri, kemiği, eti ise itibar kazanmaya, yeni derecelere ulaşmaya ve hayra işaret eder. Kişinin rüyasında kartalın kendi başının üstüne konduğunu görmesi idam edilme anlamına gelir.

Rüyada kartal görebilmek başarıya işarettir. Yükseklerden uçarak giden bir kartalın görülmesi ise başarılı olmaya işaret eder. Kişinin hayallerini gerçekleştirebileceği büyük başarılara imza atacağı anlamına gelir. Mevki, nüfus, başarı ve güç olarak yorumlanır.

Rüyada Kartal Yakalamak

Rüyada kartal yakalamak kişinin oldukça güzel bir olay ile karışılacağına ve moral olarak çok daha iyi hissedeceğine işaret eder. Tam olarak kişinin istediği ve aradığı şeyleri bulmasına ve artık bu aşamanın ardından kişinin yüzünün daha da çok gülecek olmasına işaret eder. İş konularında kişinin hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadan, oldukça iyi yerlere geleceğini de gösterir. Kişinin yüksek mevkilere çıkan kişiler ile bir arada hareket edeceğine de yorumlanır. Rüyada kartal yakalamanın bir başka yorumu ise kişinin bir konuda rekor kıracağı anlamına gelir. Yetenekleri ile ön plana çıkacağının bir göstergesidir. Gereksiz olan tüm işlerden kişinin sıyrılacağının sembolüdür ve artık kişinin parlak bir döneme gireceğinin habercisidir.

Rüyada Kartal Tutmak

Kişinin beklemediği kadar çok miktarda bir kazanç elde edeceğine, kişi kendisinin iyi niyetinin çevresi tarafından kullanılmasına izin vermeden ipleri eline alacağına işaret eder. Kişinin ağız tadına varacağına, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürebileceğine, mutluluğu yakalayacağına işaret eder.

Rüyada Kartal Sevmek

Kişinin yıllar boyunca hayalini kurduğu ve gerçekleştirebilmesi için çok emek verdiği işlerin çok hızlı olarak gerçekleşip kişinin hayalini kurduğu şeyi yaşayacağına işaret eder. Kişinin elde etmiş olduğu bütün imkânlarını en doğru ve iyi şekilde kullanarak hedeflerine ulaşacağına ve bu sayede de çok mutlu olacağına işaret eder.

Rüyada Kartal Öldürmek

Kişinin attığı adımların, birçok kişi tarafından da sevilen birtakım kişiler için faydalı olacağına ve rüya sahibinin çok kazanç elde etmeye başlayacağına işaret eder. Kişinin elinde olan bu parasını harcayacağına ve iş arayacağına, iş ararken de cebinde olan bu parayı kullanacağına işaret eder.

Rüyada Kartal Yavrusu Görmek

Rüyada kartal yavrusunun görülmesi kişiye yakın zaman içinde bir kısmetin gelmesine işaret eder. Aynı zamanda kişinin rüyasında kartal yavrusunu görmesi uzun bir zamanın ardından yüzünün tekrar güleceğine, mutlu olacağına, ailesi ile birlikte iyi geçinip, rahat edeceği bir hayata kavuşacağı anlamına gelir. Güzel olan, bereketli v huzurlu günlerin geldiğini işaret eder.