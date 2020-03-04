Rüyada kargo görmek ne anlama gelir?

Rüyada kargo görmek, genel olarak hayra yorulan bir rüyadır. Rüya sahibinin bir mirasa konulacağı işaret edilir. Kişinin bu mirası doğru yolda kullanarak, durumunu düzeltip, maddi gücünü artıracağı anlamına geliyor.

Rüyada Kargo Görmek

Yorumcular rüyada kargo görmenin elinize maddi anlamda büyük bir eşya veya ziynet geçeceği şeklinde yorumluyorlar. Bu rüyanın sonunda zengin olacağınız tabiri yapılıyor. Aynı zamanda tutumlu ve planlı olup, paranızı boş yere harcamayacağınıza işaret çekiliyor.

Rüyasında kargo gören kişi evliyse eşini el üzerinde tutacağı yorumu yapılır. Kişi, eşinin bir dediğini iki etmeyecek, maddi ve manevi olarak sürekli eşini ihya edecektir.

Rüyalarında almak veya göndermek için kargo servisine gidenlerin huzurlarının bozulduğu tabiri yapılır. Bu rüyayı gören kişinin bazı insanları hayatından çıkaracağının alametidir. Bu rüyayı erkek gördüyse, hayatından çıkaracağı kişilerin gerçek niyetlerini ve yüzlerini göreceğini işaret ediyor.

Rüyasında kargo arabasının geldiğini görenlerin bazı konularda hayal kırıklığı yaşayacakları şeklinde yorumlanır. Kargo elemanı görenlerin de bir kişiye veya bir yere bağlanacaklarına işaret eder. Bu bağlanma bazı durumlarda iletişim şeklinde de olabilir.

Rüya yorumcuları, rüyalarında kargo görenlerin kişilik analizlerini de yapıyorlar. Bu rüyayı görenlerin genellikle sabit fikirli, yeniliklere kapalı bir yapılarının olduğu çıkarımında bulunuyorlar.

Rüyada Kargo Göndermek

Rüyasında kargo gönderdiğini gören kişinin yeni yatırımlar ve projeler yapacağının işaretidir. Bunun sonucunda da maddi ve manevi olarak ferahlayacaktır. Ferahlamayla birlikte sevgi dolu bir kişiliğe bürüneceği tabiri yapılıyor.

Rüyada Kargo Almak

Kişinin, rüyasında kargo aldığını görmesi ani bir haber alacağına delalet eder. Ani haber sonucunda kişi, şaşkınlık yaşayacak ve şüpheye düşecektir. Bu rüyayı gören kişi evliyse hamilelik haberi alacağı, bekârsa aileye önemli bir maddi destek geleceği şeklinde yoruluyor.

Rüyada kargonun gelmesi pek hayra yorulmuyor. Rüyalarında kargo geldiğini görenlerin karşılarına hep kötü niyetli insanların çıkacağı şeklinde yorumlanır. Bunun sonucunda kişi, mutsuz olacak ve canı sıkılacaktır.

Rüyada Kargo Beklemek

Rüyasında kargo beklediğini görenlerin sevdikleriyle birlikte güzel bir hayat yaşayacakları yorumu yapılır. İnancı zayıf biri bu rüyayı gördüyse, sevmediği insanları hayatından çıkaracağının işaretidir. Kişi, sevmediği insanları hayatından çıkardıktan sonra, hayatında güzel olaylar gelişecektir.

Rüyada Kargo Beklediğini Görmek

Rüyasında kargo beklediğini görenler için kötü alışkanlıklardan uzaklaşacakları yorumu yapılır. Fakat her ne kadar kötü alışkanlıklardan uzaklaşsalar da başlarına bir musibetin geleceğine işaret edilir.

Rüyada Kargoyu Açmak

Rüyasında kendine gelen kargoyu açtığını görenlerin hainlikle karşılanacakları ve bir tuzağa düşürülecekleri tabiri yapılır.

Bu rüyanın farklı bir yorumu da kişinin içinde sakladığı/biriktirdiği duyguları dışa vurmasıdır. Bu öfke ve nefret, gizli kalmış bir yetenek de olabilir.

Rüyada Kargocu Olduğunu Görmek

Bu rüyayı görmenin iki farklı yorumu bulunuyor. Bu rüyayı gören kişinin eline bazı imkânlar geçeceğine işaret ediliyor. Bu imkânlar sayesinde sıkıntılarından kurtulmaya çalışıyor. Sağlıyla ilgili yaşadığı sorunun sona ereceği tabiri yapılıyor.

Birinci yorumda, rüya hayra yorulurken, ikinci yorumda da pek hayırlı yaklaşılmıyor. Bu rüyayı gördüyseniz kazancınız düşecek, kalp ve hayal kırıklığı yaşayacağınız şeklinde yorumlanıyor.

Rüyanızda kargo dağıttığınızı görürseniz başınıza üzücü olayların geleceği tabiri yapılıyor. Durumunuzun kaza ve belaya müsait olduğuna delalet ediliyor. Başınıza gelen/gelecek olaylar karşısında sabır göstermenizin gerektiğine işaret çekiliyor. Bunun sonucunda da daha aydınlık ve ferah bir geleceğe kavuşuyorsunuz.