Rüyada Karga Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Karga Beslemek Ve Tutmak Tabiri

Rüyada karga görmek, rüya sahibinin sıkıntılı bir döneme gireceğini gösterir. Rüya tabirlerine göre karga farklı şekillerde yorumlansa da genellikle hayırlı bir rüya olarak görülmez.

Rüyada Karga Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada karga görmek, rüya sahibinin çevresinde bir düşman ya da dişli bir rakip olduğunu simgeler. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibini çekemeyen, sevmeyen ve kötülüğünü isteyen kişiler olduğuna delalet eder. Bu nedenle bu rüya, uyarıcı bir niteliğe sahiptir.

Rüyada Karga Beslemek

Rüyada karga beslemek, rüya sahibinin uzun ve huzurlu bir ömre sahip olacağına işaret eder. Rüyasında karga gören kişi, fakir ise, kısa bir zaman içinde zenginliğe kavuşur. Bu kişi zengin ise, harama el uzatarak kötü yollara savrulur.

Rüyada Karga Avlamak

Rüyada karga avlamak, zor ve sıkıntılı günleri geride bırakacağınıza delalet eder. Bu rüya, maddi sıkıntılarınızdan kurtularak rahata ereceğinize işaret eder. Rüya sahibi, uzun zamandır emek verdiği bir işi hayata geçirme imkanı bulabilir.

Rüyada Karga Ayağı Görmek

Rüyada karga ayağı görmek, birden bire karar vererek bir seyahate çıkacağınıza işaret eder. Rüya sahibi, farklı maceralar yaşamak isteyebilir.

Rüyada Karga Bağırması

Rüyada karga bağırması, canınızı sıkacak kötü ya da üzüntülü bir haber alacağınıza işaret eder. Bu rüya, arkanızdan konuşan kişilerin dediklerini duyarak sıkıntılı bir süreç yaşayacağınızı gösterir.

Rüyada Karga Boğmak

Rüyada karga boğmak, çok önemli bir sorunu çözeceğinizi simgeler. Kendi çabanız ile sıkıntılı dönemden kurtulabilirsiniz. Rüya sahibi, kendini sorumlu hissettiği bir şeyden kurtulur.

Rüyada Karganın Cama Vurması

Rüyada karganın cama vurması, sizin başarılarınızı engellemek isteyen düşmanlarınızın ya da rakiplerinizin hezimete uğrayacağına delalet eder. Rüya sahibi, zor zamanlarını geride bırakarak daha güçlü bir şekilde planlarını hayata geçirir.

Rüyada Karganın Civciv Yemesi

Rüyada karganın civciv yemesi, size yalan söyleyen ve sizi kötü yönlendirmek isteyen kişilerin çevrenizde olduğunu gösterir. Rüya sahibi, hiç beklemediği bir haber alarak sarsılabilir. Rüya sahibinin iş hayatında bazı sıkıntılar ön plana çıkabilir.

Rüyada Kavga Dövmek

Rüyada kavga dövmek, rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulmak için bir mücadele vereceğini gösterir. Rüya sahibi, tüm rakiplerini alt ederek kendini ispatlama şansı elde eder.

Rüyada Karga Doğurmak

Rüyada karga doğurmak, size dert olacak bir sırrı tesadüfen öğreneceğinize delalet eder. Bu sır çok sevdiğiniz biri ya da sevdikleriniz ile alakalı olabilir. Fakat bu sırrı dile getirirseniz olacaklardan çekindiğiniz için ne yapacağınızı bilemediğiniz bir döneme gireceğinizi gösterir.

Rüyada Karga Eti Görmek ve Yemek

Rüyada karga eti görmek ve yemek, rüya sahibinin harama el uzatacağını ve ciddi sonuçlar doğuracak kötü işlerin peşine düşeceğine işaret eder. Rüya sahibi, kolay yoldan para kazanmak isteyerek kötü bir yola sapabilir.

Rüyada Karga Elini Isırması

Rüyada karga elini ısırması, bir düşmanınızın ya da rakibinizin size kötülük yapacağına işaret eder. Bu özelliği nedeni ile uyarıcı bir özellik taşır.

Rüyada Karga Emzirmek

Rüyada karga emzirmek, çok sevdiğiniz biri tarafından ihanete uğrayacağınızı gösterir. Rüya sahibinin çok emeği olan birinden çok büyük zarar görebilir.

Rüyada Çok Fazla Karga Görmek

Rüyada çok fazla karga görmek, rüya sahibinin etrafında kötü niyetli, yalancı ve boş konuşan kişilerle çevrili olduğunu gösterir. Rüya sahibinin hayatında bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir.

Rüyada Karga ile Konuşmak

Rüyada karga ile konuşmak, size çevrenizdeki kişilerin yalan söyleyeceğini, sizi aşağı çekecek sözler söyleyeceğine işaret eder. Bu rüya, güvendiğiniz kişilerin aslında size yalan söylediğini öğreneceğinize işaret eder.

Rüyada Karga İstilası Görmek

Rüyada karga istilası görmek, çevrenizde size düşmanlık eden çok kişi olduğunu gösterir. Rüya sahibi, çevresindeki kişilere karşı dikkatli olmalıdır.

Rüyada Karga İyileştirmek ve Kurtarmak

Rüyada karga iyileştirmek ve kurtarmak, çok istediğiniz bir şeyi başararak aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte mutlu ve huzurlu bir ömür yaşayacağınıza delalet eder. Hasta birinin şifa bulduğu haberini alabilirsiniz.

Rüyada Karga Tutmak

Rüyada karga tutmak, zor zamanlarınızda size destek olacak kişilerin olduğunu gösterir.