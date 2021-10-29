Rüyada karanlık görmek ne anlama gelir? Rüyada karanlıkta kalmak, yürümek, koşmak ve ışık görmek...

Rüyada karanlık görmek genel anlam itibariyle olumsuz durumların varlığına işaret etmektedir. Rüyadaki karanlığın sapıklık ve hayret olarak değerlendirildiği belirtilmektedir.

Rüyada Karanlık Görmek

Rüyasında karanlık bir ortamda bulunduğunu gören kişinin sıkıntılı durumlarla karşılaşacağı ve başına kötü birtakım işler geleceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada görülen karanlığın gerçek hayatta rüya sahibinin iyi olmayan durum ve kişilerle karşılaşacağı şeklinde rivayet edilmektedir. Rüyasında karanlık gören kişi üstlenmiş olduğu bir işte başarı elde edemeyeceği şeklinde de yorumlar yapılmaktadır. Rüyada görülen karanlığın rüya sahibinin hayatını çevreleyen olumsuz durumların ve olayların olabileceği şeklinde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Rüyada Karanlıkta Kalmak

Rüyasında karanlıkta bir yerde kaldığını gören kişinin zor ve zahmetli bir durumla tek başına mücadele edeceği şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Rüya sahibinin zor zamanlarında yanında ona destek olacak hiç kimsenin olmayacağına delalet etmektedir. Rüya sahibi bütün zorluklarla tek başına mücadele etmek durumunda kalacaktır şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Rüyasında karanlıkta kalan kişiler bu durumdan kurtulmak için ellerinden gelen gayreti göstererek sıkıntılarının üstesinden gelecektir şeklinde ifade edilmektedir.

Rüyada Karanlıkta Yürümek

Rüyasında karanlık bir yerde bir başına yürüme durumu rüya tabircileri bakımından farklı şekillerde açıklanmaktadır. Bu açıklamalardan biri de kısa süre içinde rüyayı gören kişinin hayatının değişeceği, hiçbir işinin yolunda gitmeyeceği ve başına kötü olaylar geleceği şeklinde rivayet edilmektedir. Bir diğer açıklama ise rüyayı gören kişiye kötü bir iftira atılması ve bu iftira neticesinde pek çok şeyini kaybedeceği şeklinde yapılan yorumlar olmaktadır. Rüya sahibinin bu kötü durumlardan zorda olsa kurtulacağı rivayet edilmektedir.

Rüyada Karanlıkta Koşmak

Rüyasında karanlıkta koştuğunu gören kişinin hayatını olumsuz etkileyen kötü durumdan bir an evvel kurtulmak için elinden geleni yaptığı şeklinde bir yorum yapılmaktadır. Rüya tabircilerinin yaptığı başka bir yorumda da rüyasında karanlıkta koşan kişi çevresinde ona zarar verecek kötü kişilerden ve durumlardan kurtulmak için acele ettiği şeklinde rivayet edilmektedir.

Rüyada Işık Görmek

Rüyasında ışık gören kişiler göstermiş oldukları çaba ve gayretin karşılığını alarak daha iyi bir yaşam yaşayabileceğine ve hayatında işlerinin yolunda girerek, para kazanarak makam ve mevki sahibi olacağına delalet etmektedir. Rüyasında ışık gören kimseler için isteklerine kavuşmuş, ferahlığa erişmiş, sıkıntılı günleri sona ermiş şeklinde yorumlarda yapılmaktadır. Rüyasında ışık gören kişilerin birçok sorunun üstesinden gelerek amaçlarına ulaştıkları rivayet edilmektedir.