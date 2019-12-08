Rüyada kar görmek ne anlama geliyor? Rüyada kar yağması ve kar yağdığını görmenin tabiri

Rüyada kar görmek, genel olarak iyi biçimde yorumlanmaktadır. İyi bir olayın gerçekleşeceğine, hastalıklardan kurtulmaya ya da sevinçli haber alınacağına yorulur. Kar nasıl görüldüyse ve görülen mevsime bağlı olarak, bu rüya değişik biçimlerde yorumlanabilmektedir. Fakat normal olarak kar yağmayan bir mevsimde karın yağmasının görülmesi pek iyi şekilde yorumlanmaz. Rüyayı gören bireyin ya da bir yakının hasta olacağına, önceden planlanan yolculuk ya da projelerin iptal olacağına, beklenen yerden para ve maddi destek gelmeyeceğine yorumlanmaktadır. Yağan karın, kimseye zararı dokunmayacağı, çabuk erimesi de sıkıntılı zamanların çabucak atlatılacağının habercisi olarak tanımlanabilir.



Rüyada Karın Yağdığını Görmek



Rüya içerisinde başın üzerine kar yağdığını görmek; kişinin etrafında gerginlik oluşturacağı bir olay yaşayacağına, kişinin de bu olaya kötü tepkiler vermeyerek yalnızca sinirlerin bozulmasına ve gülüneceğine işaret eder. Rüyada kar yayıp, şemsiye ile bireyin kendisini koruması, bundan sonra yapılacak olan işlerde daha dikkatli olacağı anlamına gelir. Bundan ötürü de işin neticelerinden korkulmayacağı şeklinde yorumlanır.



Rüyada Kar Küremeyi Görmek



Rüyada kar küremek, son dönemlerde kişinin yaşamında yenilenmesini, kötülüklerden arınmasını sağlayacak bir farklılık olduğunu, kişinin de yaşamına devam etmesi adına telaş içerisinde olduğunu gösterir. Aynı şekilde bir şeyden, belki değiştirmeye çalışılan eski hayattan uzaklaşmak adına acele edildiğine de yorumlanır. Rüyada kar küreme aracını görmek; bir arkadaştan ciddi olarak ve gerçekten ihtiyacın olduğu iş adına manevi ve maddi bir destek alınacağına yorumlanır.



Rüya İçerisinde Kar Yemek



Rüyada birey kar yediğini görüyorsa; kar yağan mevsim yazsa, rüyayı gören bireyin kimi sorunlar yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Eğer kış mevsiminde, kar yağacak zamanda rüya görülürse, rüyayı gören bireyin sevineceği olay olacağına işaret eder.



Rüya İçerisinde Beyaz Kar Yemek



Rüyada beyaz kar yemek; iş yaşamında ve aile yaşamında oldukça huzurlu, mutlu günlerin yaşanacağına, problemlerin ve sorunların son bulacağı, aydınlık günlerin geleceğine ve borçların biteceğine delalet etmektedir. Uzun zamandan sonra çekilen hastalıkların sona ereceği, oldukça sağlıklı ve sıhhatli olunacağına işaret edilir.



Rüyada Kar Erimesi Görmek



Rüya içerisinde kar erimesi gören bireyin, yakın zamanda manevi ya da maddi bir zarara uğrayacağına veya kaza geçirileceğine işaret eder.



Rüyada Kar Fırtınası Görmek



Rüyada kar fırtınası görmek veya tip biçiminde kar yağdığını görmek, kötü bir vaziyeti temsil etmektedir. Bu kötü vaziyet, içerisinde bulunan ve başarıya ulaşmak adına kullanılacak bütün kuvvetin elden alınması ya da gereken kaynaklara ulaşılması engellenen koşulları kapsayabilir. Bunun yanı sıra kar fırtınası, özel yaşamda biriyle olan ilişkideki soğukluğun temsilcisi olabilir.



Rüyada Kar Süpürmeyi Görmek



Rüya içerisinde kar süpürmeyi görmek, şu an geçirilen sıkıntılı zamanlardan kurtulmak adına çaba gösterildiğini gösterir. Bu kötü vaziyetten kurtulmak adına daha çok gayret gösterilmesi gerektiğine, eninde sonunda gösterilen bu gayret ile bu dönemin atlatılacağına yorumlanır.



Rüya İçerisinde Karda Kayak Yapmak



Rüyada kişinin kendisini ya da başkasını karda kayak yaparken görmek, korkuların üstesinden yavaşça gelmeye başladığını belirtir. Aynı zamanda bir konudaki yeteneğin geliştirilmesi anlamına da gelir.



Rüya İçerisinde Kardan Adam Görmek



Rüyada kişinin kardan adam görmesi, iş hayatında bir konuda ya da biri hakkında değerlendirme yapılırken yalan söyleyeceği, belki de yalan söylemek için mecbur kalacağının habercisi olarak tanımlanır.



Rüyada Kişinin Üzerine Kar Yağması



Rüya içerisinde kişinin üzerine kar yağması, bireyin hayallerinin yıkılıp bundan ötürü de hüsrana uğramasına işaret etmektedir. Bu rüyanın bir başka şekilde yorumlanması rüyayı gören kişinin bir yere gitmesiyle tabir edilmektedir.