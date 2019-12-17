Rüyada kaplumbağa görmek ne anlama gelir?

Rüyada kaplumbağa görmenin anlamı; ünlü olma ve beğenilme isteği bulunan bir kadın şeklindedir. Bu kadının güzel görünümlü, bakımlı, boylu, çekici bir kadın olduğu söylenebilir. Rüyada kaplumbağa, devlet kuruluşlarındaki, en tepede olan, en yetkili bireye de işarettir. Rüya içerisinde kaplumbağa görmek; alim olmak ve varlıklı olmak anlamına da gelir.

Rüyada kaplumbağası olduğunu ya da evinde kaplumbağa besleyen birey, ulvi mevkide olan birinden veya bir din adamından önemli destek görüp, sorunlarından, yaşadığı güçlüklerden ve dertlerinden kurtulacak anlamına gelir. Rüya içerisinde görülen kaplumbağa yorumları bunlar ile sınırlı olmamaktadır. Bunun yanı sıra; kurnazlığa, dedikoduya, sırlı konulara, bir şeylerden kaçmaya, kırılan ya da bozulan şeyleri tekrardan kullanılabilir duruma getirmeye işarettir.

Rüyada Birçok Kaplumbağa Görmek

Rüyada birçok kaplumbağa görmek; hayırlara delalet eder. Rüyayı gören bireyin, hayalleri yavaş yavaş gerçekleşecektir. Bunun dışında sorunlarının çözülmesine, dileklerini, dualarının kabul olmasına, işlerinin yoluna girmesine de tabir edilmektedir. Rüyayı gören bireyin, çok çalışmaktan vazgeçmemesi, sabırlı davranması, eninde sonunda huzuru, mutluluğu yakalayıp hedeflerine ulaşacağına işarettir.

Rüyada Kaplumbağa Yavrusunu Görmek

Rüyada kaplumbağa yavrusunu görmek; yakın vakitte alınacak güzel haberler şeklinde açıklanabilir. Rüya, güzel kadına da işarettir. Rüyayı gören kişinin, bilgili insanlarla karşılaşacağı, bireyi anlayan güvenilir dostlara sahip olacağını, saygın biri olacağına, dikkatli davranacağına, servet sahibi olacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi evliyse, bebek sahibi olacaklarına, bekarsa evlenmeye niyet edeceğine delalettir. Rüya; yeni ev, iş içerisinde kazanç, para elde etmek anlamlarına da gelmektedir. Pis bir yerde görülen bu rüya, cahil bireylere ve kötü insanlara yorulur.

Rüyada Su Kaplumbağası Görmek

Rüyada su kaplumbağasını görmek; vefa şeklinde tabir edilmektedir. Su kaplumbağasını görmek; sağlıklı ve mutlu bir hayat anlamındadır. Kimi zaman bu rüya bireyin yapacağı deniz seyahatine de işaret eder. Yalnızca gezmek adına yakında deniz turuna çıkmak, bu seyahat esnasında çok güzel ve keyifli zamanların geçirilmesine yorulur.

Rüyada Kaplumbağa İle Yüzmek

Rüyayı gören bireyin, kimi insanlarla bir araya gelip, iş ortaklığı yapmasına delalettir. Bununla beraber uzun zamanda kendisine büyük karlar sağlayacak girişimlerde bulunacağına işarettir. Rüyayı gören birey kazançlı olacağı bir işe girecek ancak bu işe girmek için sabırla bekleyecektir.

Rüyada Kaplumbağa Öldürmek

Rüyada kaplumbağa öldürmenin anlamı; bireyin yapacağı yanlışlar ve sonrasında yaşayacağı zorluk ve sıkıntılardır. Bu rüyayı yorumlayan bazı yorumculara göre; aynı evde yaşanan biri ile yaşanacak olan tatsızlıklara, anlaşmazlıklara ve ufak çaplı küsmeler şeklinde tanımlanır. Rüyasında kaplumbağayı öldüren birey akrabalarıyla iletişimi keser veya uzak bir yere yerleşip tüm insanlarla diyaloğunu bitirir.

Rüyada Kaplumbağayı Yakalamak

Rüyada kaplumbağayı yakalamak; kısmet, şans anlamındadır. Bireyin karşısına çıkacak olan güzel kısmete, işlerin yolunda gitmesine işarettir. Bu rüya yakın vakitte bekar bireyler adına evliliğe, evli kişiler adına güzel çocuğa, ne isteği varsa gerçekleşeceğine yorulur.

Rüyada Kaplumbağanın Ölüsünü Görmek

Rüyada kaplumbağanın ölüsünü görmek; ticaret yaşamında bireyin karşısında bulunan engelleri kaldırması manasına gelir. Bu rüyayı gören birey bazen ucuz mala konmaya, yapacağı kimi çalışmalarda istediği başarıyı tutturamayacağına yorulur.

Rüyada Kaplumbağayı Ezmek

Rüyasında kaplumbağayı ezen kişi, eline geçecek güzel fırsatı değerlendiremez. Bu rüya bilhassa çalışma yaşamında kişinin başına gelecek bazı olumsuz olaylar neticesinde üzülmeye ve bu olumsuzlukların bireyin yüzünden olmasına yorumlanır. Bu rüya kimi zaman da bilim ve ilim öğrenmeyi bırakmaya, yararlı olmayan işlerin peşinde koşarak yaşamını boş bir biçimde geçirmeye işaret eder. Bu şekilde kişinin hayatını alt- üst edeceğinin habercisi olabilir.