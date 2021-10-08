Rüyada işe geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada uyuyakalıp ya da sürekli işe geç kalmanın anlamı

Rüyada geç kalmak, rüyayı gören kişinin toplum içindeki yerini ve önemini kaybedeceği olarak yorumlanır. Rüya sahibi ayıp, hatalı ve yanlış işler yaparak insanlardaki saygınlığını ve kendisine olan sevgiyi yitirmesi olarak tabir edilir. Bu durum rüya sahibinin yıpranmasına, çok üzülmesine ve duygusal yönden çökmesine sebep olarak rüya sahibini bunalıma sürükleyecek anlamını taşır. Aynı zamanda rüyada geç kalmak, kendisine güvenilmeyecek bir kimsenin varlığı ile yorumlanır.



Rüyada İşe Geç Kalmak



Rüyasında işe geç kaldığını gören rüya sahibinin müdürlerinden ya da yöneticilerinden ihtar alması ve istenmeyen şeyler duyulması anlamına gelmektedir. Bu sebeple rüya sahibinin işine sarılmak yerine motivasyonunun düşeceğine, kendini salacağına delalet eder. Özellikle elde ettiği manevi ve maddi hayatın büyük bir emekle yapıldığı için bu gibi kayıplara tahammülün olmadığını anlatır. Bir başka tabire göre ise rüya sahibinin gerçekçi bir kişiliğe sahip ve ayakları yere basan bir kişilikte olduğunu anlatır.



Rüyada Uyuyakalıp İşe Geç Kaldığını Görmek



Rüyada görülen uyuyakalıp işe geç kalmak, rüyayı gören kişinin iş yaşamında bazı olumsuz olaylar yaşayacağı anlamına gelir. Özellikle iş yaşamında başarısızlık ile birlikte üst yöneticilerden kötü sözler duyacağına yorulur. Bu duruma dikkat edilmesi ve rüya sahibinin yaşamına çeki düzen vermesi gerektiğini belirten uyarıcı bir rüyadır.



Rüyada Sürekli İşe Geç Kalmak



Rüyada sürekli işe geç kaldığını görmek, rüya sahibinin sosyal hayatında birtakım değişiklikler yaşayacağı anlamına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin zamanı belli olmaksızın iyi bir kazan elde edeceğine yorulur. Bir başka tabire göre ise rüya sahibinin yakınlarından istediği desteği göremeyeceğine bu nedenle ciddi bir depresyon yaşayabileceğine yorumlanır.



Rüyada Sınava Geç Kalmak



Rüyasında sınava geç kaldığını görmek, rüya sahibinin istediği bir şeyin olmaması sebebiyle ilk önce üzülmesine, kahrolmasına fakat zaman ilerledikçe istediği şeyin kendisi için hayırlı olmadığını anlayıp Allah’a şükredeceğine yorul