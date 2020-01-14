Rüyada incir görmek ne anlama gelir? Rüyada incir toplamak ve yemek tabiri

İncir tamamen çürümüş, şımarık ve hatta kurt gibi, ama aynı zamanda düşmanlar, kıskançlık ve komşuların veya arkadaşların saçmalıkları anlamına geliyor. Rüyada incir satın alan kişi, çok fazla geçim kaynağı ve çok kar alacağı anlamına gelir. Bir rüyada incir yemeyi sevdiğinizde, bir kişinin mutluluğunu ve zevkini gösterir. İncir ve incir ağacındaki yaprakları rüyada görmek sorun ve üzüntü demektir.

Rüyada İncir Görmek

Kuru incirleri rüyada görmek güzel. Rüyada incir kurutan bir kişi servetini arttırır ve zengin olur. Gelir artar, evdeki içerik artar, bir iş açılır ve müşteri sayısı artar. İncirin bir rüyada kullanılması, hattın nesiller ve oğulların bolluğuna devam etmesi anlamına gelir. Aynı zamanda bir nimettir. İncirler mevsim boyunca, olumlu olayların rüya gören kişi için yedi ve iyi işler anlamına gelecektir.

Bir rüyada sarı bir incir gördüğünüzde, soluk sarı birine işaret eder. Sağlık sorunlarının olacağını ve uyku sahibinin sağlığının kötüleşeceğini gösteren sarı incir görmek iyi değildir. Bir rüyada siyah bir figür görmek, kurbanın pişmanlığını gösterir. Rüyada siyah bir figür gören bir kişi, işten sonra pişman olacağı ve pişmanlık duyacağı anlamına gelir.

Rüyada İncir Yemek

Uykulu incir, aile hayatı ve sosyal yaşam çok iyi ve iyi zamanlara sahip olacak, çok iyi ve kibar insanlar evlilik yoluna girmenin en hızlı yolunu karşılayacak ve bir kişinin temizlik ve beslenme rüyası çok sağlıklı ve uzun olmasına dikkat etmelidir. Kişi, aynı zamanda altın ve iş sonucunda kazanılan para gibi çok değerli mallar satın aldığı belirtiliyor.

İncirleri bir rüyada yediğiniz vizyonunun, rüyanın sahibinin sosyal yaşamında uygun ve uygun bir durumu kabul ettiği ve ailenin büyüklerinin onayından ve desteğinden sonra eve gireceği anlamına gelir.

Rüyada İncir Toplamak

Bir rüyada incir toplamak, yaptığınız veya yapacağınız yatırımı elde etmek demektir. Bunu sadece maddi olarak düşünmemelisiniz. Başarı için çalışma bu şekilde ifade edilebilir. Bu, güvenilirlik ve benzer işler dikkate alınarak bir yatırım şekli olarak alınmalıdır. Bazı yorumlarda, mirasın yorumu da dikkat çekicidir. Size veya akrabalarınıza bırakılacak miras, bu rüyanın sonuçlarından biridir. Bu rüyanın anlamlarından biri iyi eylemlerin ödenmesidir.

Rüyada İncir Reçeli Görmek

İncir reçelini bir rüyada görmek genellikle iyi ve iyi şansın bir işaretidir. İncir hakkında rüyalar incir tatlıysa yorumlanır. Bir rüyada, kırmızı incir reçeli yakında başınıza gelecek samimi bir ilişki anlamına gelir. Bir kişi bu rüyayı görürse, evlidir. Çünkü bilim adamlarına göre böyle bir rüya, evlilik, düğün ve nişan olayların bir işaretidir. Yeşil incir reçeli, aile hayatınızda sorunsuz geçecek ve bolluk içinde olacak bir yıl, iç huzurun bir işaretidir.

Rüyada İncir Yediğini Görmek

İncirleri bir rüyada yemeniz, çok kalabalık bir aileniz ve birçok çocuğunuz olacağını gösterir. Rüyada pirinç yiyen bir kişi, emeksiz hayatını kazanır ve kolayca yer. Altın veya değerli taşa sahip olacağı anlamına gelir. Genellikle çok zengin ve kalabalıktır, bu da eğlenceli ve rahat bir yaşamı gösterir.

Rüyada Siyah İncir Görmek

Rüyada siyah incir görmek, beyaz incirleri görmekten çok daha iyidir ve bir kişi genişlemek için kapıyı yorumlar, finansal güçte bir artışla güç kazanır. Kış mevsiminde taze siyah incir görmek paha biçilmez bir paradır, bir serveti kapatır ve borçlar nedeniyle bazı ürünler atılır.

Rüyada İncir Ağacı Görmek

Rüya sahibi sabırla yıllarca çaba harcayacak ve tırnakları ile yoksulluk günlerinde patronu kazacak, düşmüşler için hiçbir şey yapmayacak olan yoksul insanları unutmayacaktır. Bir rüyada incir ağacını görünce, bir rüyanın sahibi aynı anda dualarını ve iyi dileklerini özlemeyen bir kişiye işaret eder.