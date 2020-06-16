Rüyada inci görmek ne anlama gelir? Rüyada ince almak ve takmak anlamı

Genel olarak rüyada inci görmek olumlu biçimde yorumlanır. Özellikle hayırlı haberler geleceğine rivayet eder. Bazı rüya tabirlerine göre ise olumlu ya da olumsuz biçimde ele alınabilmektedir. Siz de rüyanızın gelecek hakkında neler gösterdiğini ve nasıl tahminlerde bulunduğunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da önlem alma şansını yakalayabilirsiniz.

Rüyada İnci Görmek

Rüyada inci görmek zafere ve estetiğe yorulur. Özellikle rüya sahibinin yakın zamanda mutlu haberler alacağına, bu haberler nedeniyle inci tanesi gibi gözyaşı dökeceği üzerine yorumlanır. Özellikle rüyasında ince gören kişilerin şansının bundan sonra değişeceği ve olumlu yönde seyir alacağı üzerine işaret eder. Rüyada inci görmek ayrıca mal varlığı ile ilgilidir. Rüya sahibinin yüksek bir mal varlığı elde edeceği ve çevresindeki kişilerin imrenerek ona bakacağı üzerine rivayet eder. Başka bir rüya yorumuna göre ise inci gibi dizilmiş boy boy evlatları işaret etmektedir.

Rüyada İnci Almak

Rüyada inci almak kişinin kültürel açıdan zengin hale geleceği üzerine yorulur. Eğitim üzerinden ya da kendi yaşamı içerisinde araştırma yaparak çok daha kültürlü olacağını rivayet eder. Girdiği sohbetlerde düşüncelerinin olumlu şekilde karşılanacağı ve sevileceğini delalet etmektedir.

Rüyada İnci Takmak

Rüyada inci takmak rüya sahibinin kısmetinin açılacağına üzerine yorulur. Özellikle kadınlar açısından beyaz atlı prensini yakın zamanda bulacağına rivayet eder. Aynı zamanda kişinin kendi güzelliğine ve bakımına özen göstermesi gerektiğine dair yorulur. Önündeki yılların hayırlı şekilde geçeceği, pek çok sıkıntının geride kalacağı ve herkesin imrendiği bir hayata kavuşacağına işaret eder. Aynı zamanda maddi ve manevi zenginliği anlatmaktadır. Başarılı bir iş hayatı ile beraber mevki üzerinden güzel bir gelir ve mal varlığına yorulmaktadır.

Rüyada İnci Toplamak

Rüyada inci toplamak kişinin her konuda yolunu açılacağına delalet eder. Özellikle rüya sahibinin başarılarının daim olacağı bir dönemi gireceği üzerine yorulur. Belirli bir dönem içinde ne kadar maddi zarara uğrayabileceği ihtimali yer alsa bile, işlerinin rast gideceği ve sermayesinin çok olacağı üzerine ifade edilmektedir. Başka bir yoruma göre çok büyük kararlar alabileceği ve bu kararlar da yanlış sonuçlar yaşayabileceği üzerine rivayet edilir. Diğer yandan borca düşmüş bir ahbaba yardım edeceği ve kendisine zarar getiren bir yakınından uzaklaşacağına işaret eder.

Rüyada İnci Satmak

Rüyada inci satmak rüya sahibinin ahireti unuttuğu ve madde dünyayı daha çok önem verdiği üzerine yorulur. Kendini işine ve kazancına çok fazla kaptırdığı ve manevi yönden birçok şeyi unuttuğuna dair rivayet edilir. Bu yüzden yeniden maneviyata dönmesi ve ahireti yeniden hatırlaması gerektiği üzerine bir işarettir.

Rüyada İnci Yutmak

Rüyada inci yutmak gerçek yaşamında bazı haksızlıklara karşı göz yummak ve aynı zamanda sessiz kalmak üzerine yorumlanır. Rüya sahibinin hem kendi hayatında hem de başkalarını hayatlarını etkileyecek çevresindeki durumlara karşı sessiz kalacağına işaret eder. Böyle zamanlarda sessiz kalmaması ve hakkını savunması gerektiği üzerine delalet eder.

Siz de bu şekilde rüyanızda inci gördüğünüz zaman farklı yorumları okuyabilir ve rüyanızın daha anlamlı hale gelmesine imkan verebilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz yorumlar üzerinden gelecek ile ilgili ihtimalleri değerlendirebilir ve buna göre önlem alabilirsiniz.