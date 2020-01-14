Rüyada içki içmek ne anlama gelir? Rüyada içki görmek tabiri

Rüya içki görülmesi helal olmayan, hile ve kurnazlıkla kazanılmış olan mala yahut kazanca yorumlanır.

Rüyada İçki İçmek

Rüyada içki içtiğini gören rüya sahibinin hak yolundan ayrılmış olduğuna işaret eder. Rüyasında içkiyi sıklıkla ve güzel bir içki bardağından içtiğini gören rüya sahibi hakkı olmayan bir mala yahut paraya sahip olacak anlamını taşır.

Rüyada İçki İçmek Tabiri

Rüyada içkiyi su ile karıştırıp içtiğini gören rüya sahibi için bu rüya ile alakalı olarak bir kaç şekilde yorum yapılır.

Bu rüya sahibinin helal olan malı kadar helal olmayan malının da olduğuna işaret eder. Ayrıca bu kişinin baba malı gibi üzerinde birkaç kişinin de hakkının olduğu mala yahut bir kadın vasıtasıyla ele geçen ve problemlerin yaşanmasına sebep olacak malın olacağına delalet eder. Ayrıca rüyada içki içmek kötü kadın olarak da yorumlanır.

Rüyada İçki İçip sonra Pişman Olmak

Rüyada içki içip sonra pişman olmak, iyi olması niyetiyle yapılacak olan bir işin, ziyaret edilecek bir yerin veya dahil olacak olan bir organizasyonun sonrasında huzursuz, memnuniyetsiz ve mutsuzluk yaşamaya işaret eder.

Rüyada evde içki içmek ve sonrasında pişmanlık duymak, rüya sahibinin, aile büyüklerine karşı mahcup olmaya ve onların yüzüne bakamayacak hallere düşülmesine sebep olacak şeyler yapması anlamına gelir.

Rüyada meyhanede içki içmek ve sonrasında pişmanlık duymak, rüya sahibinin karşısına çıkan bir fırsatı doğru değerlendirememesine, verilen bir sözün yahut hareketin dozunu aşmasına bir başka ifadeyle amacının dışına çıkmasına işaret eder. Yani esasında keyif alınacakken kötü durumlara düşülmesine yorumlanır.

Rüyada İçki İçmek Ancak Sarhoş Olmamak

Rüya sahibinin görmüş olduğu rüyada çok içki içmesi halinde sarhoş olmadığını görmesi, rüyayı gören kişinin dezavantaj olarak gördüğü bir yönü olduğuna ve kendisinin de zaman zaman bundan olumsuz etkilenmesine işaret eder.

Rüyada bir kadeh içki içmek ve sonrasında sarhoş olmamak, tartışılmaması, büyütülmemesi ve dert edilerek üzülmemeyi gerektiren bir durumla karşı karşıya kalmak manasına gelir.

Rüya sahibinin rüyada hafif içki içtiğini ve sarhoş olmadığını görmesi, bir amacını gerçekleştirmek için gerekli olandan daha az çaba harcamak ve bundan dolayı hedefe ulaşamamak manasını taşır. Rüyada sert içki içmek ve buna rağmen sarhoş olmamak, elinden geleni yaptıktan sonra elde edilemeyecek olan bir mal yahut işe dalalet eder.

Rüyada İçki İçmek İstemek

Rüya sahibinin içki içmeyi istediğini görmesi ancak içki bulamaması, mecburi yahut hayati olmayan yalnızca eğlencelik ve keyfi bir imkandan yoksun kalmaya dalalet eder. Bir başka ifadeyle yokluğunda hastalık, zorluk, zahmet yahut sefalet getirmeyecek olan bir imkandan fayda sağlayamamak anlamına gelir.

Rüyada camide içki içmeyi istemek, hiç olmadık bir yerde söylenecek olan her sözden dolayı rüya sahibinin başını belaya sokmasına, güvenliğini tehlikeye atmasına ve suçlu duruma düşmesine işaret eder. Rüyada evde içki içmeyi istemek, kişiye hak olan bir hakkını kullanmak isteyeceği manasına gelir.

Rüyada Hamileyken İçki İçmek

Rüya sahibinin rüyada hamileyken içki içmesi, neticesinin kötü olacağını bilerek iradesine yenik düşüp bir iş yaparak kendisine ve sevdiklerine zarar verme olasılığını önemsememesine yorumlanır. Rüya sahibinin rüyada hamileyken hastanede içki içtiğini görmesi, bir kuralı yahut yasağı çiğnemeden atacağı bir adıma yorumlanır.