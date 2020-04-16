Rüyada Hurma Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Hurma Yemek, Toplamak Ve Almak Anlamı

Rüyada hurma görmenin çok farklı manaları bulunmaktadır.

Rüyada Kurma Görmek

Bu manalar; din için faydalı işlerde bulunmaya, helal rızka, evlenmeye ve ilim öğrenmeye işaret etmektedir. Rüyada görülen hurma, yağmur gibi bereket anlamına gelmektedir. Bu kapsamda görülen hurmanın, çölde bile yağmur değeceğine işaret etmektedir. Hurma görmek, genellikle kendi başına kazanılan rızka işaret etmektedir.

Rüyada Hurma Yemek

Rüyada hurma yemek, hurmanın durumuna bağlı olarak yorumlanmaktadır. Buna göre rüyada taze hurma yediğini gören bir kimseye sevineceği bir kazançla müjdelenmektedir. Eğer yenilen hurma, mevsiminde yeniyorsa da bereket ve şifa manaları taşımaktadır. Rüya sahibi yaş hurma yediğini görüyorsa, bu hurmanın helal kazancı işaret ettiği kabul edilmektedir. Bu rüya aynı zamanda tek başına kazanılan malı temsil etmektedir. Rüya sahibinin elindeki hurmayı ısırıp bir başkasına ikram etmesi, kazancına bu kişi tarafından ortak olunacağı şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada hurma yemekle ilgili yapılan ayrı bir yorum da rüya sahibinin, din için faydalı işlerle meşgul olduğuna delalet etmektedir. Bu dine faydalı işlerin başında da Kur’an-ı Kerim’in okunması gelmektedir. Rüya sahibinin yediği hurma, olgunlaşmış ise bu kişinin çevresinden iyi sözler işiteceği haberi verilmektedir. Rüyada yenilen hurma, dine yöneleceğine ve iman tatlılığı bulunacağına da işaret etmektedir.

Rüyasında elindeki hurmayı yemeden önce, içini açıp çekirdeğini çıkardığını gören kişiye ise çok farklı bir yorum yapılmaktadır. Bu rüya sahibinin kısa bir süre sonra çocuğu olacağına işaret edilmektedir.

Rüyada Hurma Toplamak

Rüyasında hurma toplayan bir kişiye, dünyevi mallarının kazancı ile ilgili tabirlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda rüyada hurma almak, kazanılan rızkın tamamen helal ve alın teriyle elde edildiğine işaret edilmektedir. Bu rüyayı gören kişinin ailesine ve çocuklarına hilesiz ve helal kazanç getirdiğine dair yorumlar yapılmaktadır.

Rüyada Hurma Almak

Rüyada hurma satın alan bir kimsenin tutulu olduğuna dair yorum yapılmaktadır. Bu kişi cimri değildir, ancak kazandığı malları savurmadan harcamaya dikkat eder. Rüyasında hurma satın alan bir kimseye, herkesten gizli birikim yaptığı şeklinde tabirler de yapılmaktadır. Rüyada kendisine getirilen bir hurmayı alan kişinin de makam sahibi bir kişi tarafından yardım alacağı haberi verilmektedir.

Rüyada aldığı bir hurmayı ikram ettiğini görmek ise tamamen farklı bir anlam barındırmaktadır. Rüyasında almış olduğu hurmayı ikram eden kişinin umreye gideceği hakkında müjdeler verilmektedir. Bunun yanı sıra alınan hurmayı ikram etmek, rüya sahibinin devlet kapısından beklediği bir yanıt olduğuna da işaret edilmektedir. Bu kapsamda görülen rüya, beklenen haberin kısa bir süre içerisinde yanıtlanacağı ve buradan bol kazanç elde edeceği yorumları da yapılmaktadır.

Rüyada Hurma Ağacı Görmek

Rüyada hurma ağacı görmek, hayır ile yorumlanmaktadır. Buna göre, rüyada hurma ağacından bir hurmanın üzerine düştüğünü gören kişinin bir ilim ile meşgul olacağı yorumu yapılmaktadır. Hurma ağacında siyah renkli üzüm büyüdüğünü ve bunu kopardığını gören kişi ise çocuk sahibi olmakla müjdelenmektedir.

Rüyada hurma ağacı görmenin her şekli hayır ile açıklanmaktadır. Bu kapsamda rüyadaki hurma ağacından kendi üzerine hurma düşürdüğünü gören kişinin mevcut dert ve sıkıntılarından en kısa zamanda kurtulacağına delalet edilmektedir. Rüyadaki hurma ağacının meyveler yetiştirdiğini görmek ise rüya sahibine bilmediği bir yerden mal ve miras kalacağı şeklinde yorumlanmaktadır.