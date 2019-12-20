Rüyada halı görmek ne anlama gelir? Rüyada halı yıkamak tabiri nedir?

Rüyada halı görmek, zenginliğe, bol mal edinmeye ve varlıklı arkadaş edinmeye rivayet edilmiştir. Rüyada halı üzerinde gören kişinin bulunduğu yerde rütbesinin yükseleceğine, akıllıca işler yapacağına ve dünya malından bol kısmet alacağına hikmet edilmiştir.



Rüyada Halı Görmek



Rüya tabircileri, halı görmenin hikmetlerini, görülme şekline, halının durumuna ve rüya sahibinin ne yaptığına bakarak yorumlamışlardır. Rüyada eski bir halı görmek, tabircilere göre miras kalınacağına işaret eder. Rüyada eski bir halının üzerinde yürüdüğünü görmek, kişinin kimden miras kalacağını bilmemesi manasını taşır.



Rüyada yeni halı görmek, kişinin hür iradesinin zarar göreceğine, suçsuz yere hapis olmasına delalet eder. Tabirciler rüya sahibinin bu dönemlerde daha çok dikkatli olmalarını öğütlemişlerdir.



Rüyada Halı Yıkamak



Rüyada halı yıkamanın hikmeti cinse göre farklıdır. Rüyada halı gördüğünü gören kimse erkekse, yakında davul zurnayla bir düşüne katılacağına ve bu düğünde kendisine hileler yapılacağına hikmet edilir. Rüyada halı yıkadığını gören kişi kadınsa, kaynanası veya görümceden kötülük görüleceğine işaret eder. Kadının zor bir dönemden geçeceğine ve bu dönemi atlatmasının zaman alacağına hikmet edilmiştir. Rüyada halı yıkamanın başka hikmetleri genellikle sıkıntılara, zorluklara yorumlanmıştır.



Rüyada Halı Satmak



Rüyada halı satan bir kimsenin ticaretten zengin olacağına, bu camiadan çok önemli arkadaşlarının olacağına hikmet edilir. Rüyada satmak, bilgiye, dinin gerekliliklerinin yerine getirilmesine rivayet edilmiştir. Rüyada halı sattığını gören kimseler, en kısa yoldan başarı elde edeceklerine inanırlar Fakat bu inançları genellikle başarısızlıkla sonuçlanır. Rüya sahibi, daha sonra pişman olur ve hatalarından ders çıkarır.



Rüyada Halı Beğenmek



Rüyada çok beğenilen bir halı görmek, şahsın ömrünün çok uzun olmayacağına ama hayırlı olacağına işaret eder. Tabirciler bu kişilerin 50-60 yıl kadar yaşayabildiklerini fakat çok faydalı işlerle uğraştıklarını söylerler. Rüyada halı beğenmek, insan bedeninin sıhhatli olacağına, hastalıklarından deva bulacağına rivayet edilmiştir. Rüyada çok beğendiği halıyı aldığını gören kimse sevgisi bol bir kişiyle tanışıp evlenebilir. Rüyada çok beğendiği halıyı alamamak, hayallerinin sürekli yarıda kalmasına rivayet edilmiştir.



Rüyada Halı Almak



Rüyada bir yere gidip halı aldığını gören kişi, muradına erer. Tez evvel hayalleri yerine gelir. Aklında yer edinen ve onu yoran soru işaretleri cevap bulur. Rüyada halı satın almak, maksadın güzel olmasına, niyetlerin birçoğunun insanlara güzellik getireceğine ifade edilir. Rüyada halı aldığını gören kimsenin insanlar arasında liderlik yapabilmesine işaret edilmiştir.



Halı alıp evine götürdüğünü gören kimsenin evinde hasta varsa, şifa bulur. Fakirse zenginliğe erişir. Rüyada birden fazla halı satın aldığını gören kimsenin aile içinde konumunun yükseleceğine işaret edilir.



Rüyada Halı Kirletmek



Rüyada halıyı kirlettiğini görmek, manidar bir durumla karşılaşmaya delalet eder. Halıları kirlettiğini ve bunların temizlenmediğini görmek, bir hata yapılacağına tekabül eder. Rüyada halının kirletildiğini görmek, akla ziyan bir işe girileceğine, bu işinin yarıda kalacağına hikmet edilmiştir. Rüyada halı kirletip temizlemek, yanlış bir işin düzeltileceğine hikmet edilmiştir. Rüyada halı kirletmenin hikmeti genellikle hataya, yanlışa ve günaha yorumlanmıştır.



Rüyada Halı Toplamak



Rüyada halı topladığını gören kimsenin istediği dilekleri yerine gelir. Evlenmek istediğinde hayırlı kısmetle karşılaşacaktır. Para sahibi olmak isterse, çok hayırlı kazançlar elde edecektir. Rüyada halı topladığını gören kimsenin işleri yoluna girecek, çocukları olacak veya araba, ev satın alacaktır.



Rüyada halıyı zorla topladığını gören kimse, etrafındaki insanların sözlerini dinlemesi gerektiğine işarettir. Anne ve babaya itaat edilmesi, fakir fukaraya yardım edilmesi, kişinin karşılaşabileceği musibetlerden uzaklaşmasına yardım edecektir. Rüya sahibi sürekli halı topladığını görürse, kuvvetli dostluğunun olacağı manasına gelmektedir.