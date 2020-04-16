Rüyada Hacca Gitmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Hacca Hazırlanmak Anlamı

İslam'ın beş şartından biri olan hacca gitmek ve hacı unvanını kazanmak Müslümanların gönüllerindeki büyük arzulardan biri. Rüyasında haccı gören kişiler, rüyadan uyandıklarında heyecanlanmakta ve rüyalarının anlamını çok merak etmektedirler. Hacca gitmek, rahata ve selamete, her iki cihanda mutluluğa ulaşmak başta olmak üzere çeşitli şekillerde tabir edilmektedir. Rüyada Hacca Gitmek

Rüyada hacca gitmek, görülen hayırlı rüyalardan biridir. Bu rüya, dinde olgunluk, işlerde güzellik ve kudret anlamlarına gelir. Bu anlamlarının dışında rüyada hacca gitmek;

- Evlenmek

- İlim ehli ile birlikte olmak

- Sevap işlemek

- İnsanlara iyilik etmek

- Hayırlı işler için çaba sarf etmek anlamlarını içermektedir.

Rüyada Hacca Gittiğini Görmek

Rüyada kendisinin hacca gittiğini görmesi; hayırlara, güzelliklere ve iyiliklere işaret etmektedir. Bir diğer tabir ise; dünya ve ahiret işlerinde istek ve murada ermeye, isteklerine kavuşmaya yorulur. Başka bir anlamı ise; dindarlığı sayesinde güzel övgülere mazhar olmak şeklinde ifade edilir.

Rüyada yaya olarak hacca gittiğini görmek, rüya sahibinin kefaretini vereceği bir yemin edeceğine işarettir. Bazen de yaya olarak hacca gittiğini görmek, rızık ve ganimet sahibi olmaya işarettir.

Rüyada araç ile hacca gittiğini görmek, bindiği hayvanın işaret ettiği kimsenin yardımına koşmaya alamet olarak yorumlanır.

Rüyada hacca giden kimse öğrenci ise muradına kavuşmaya, fakir ise zengin olmaya, günahkar ise tövbe etmeye, gayrimüslim ise Müslüman olmaya işaret eder.

Rüyada hacca giden kimse eğer hasta ise bu rüya hayra yorulmamaktadır.

Rüyada Hacca Hazırlanmak

Gerçek hayatta hacca gitme arzusunda olan kimsenin, bu isteğinin Allah'ın izni ile gerçek olacağına, kişinin muradına ereceğine, kutsal mekanları ziyaret edeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada hacca hazırlanmak, aynı zamanda salih amellerde bulunmaya, hak katında makbul işler yapmaya ve rahata ermeye işaret eder.

Bir diğer anlamı, uğraş vererek temiz kazanca, zamanla istediği refaha, zahmetlerinin meyvesini alarak kavuştuğu rahata şeklinde ifade edilmektedir. Rüyada hacca hazırlanmak, hiç bir sıkıntı yaşamayacağına, mutlu olacağına, nefretin son bularak emek ve hak ettiği şeylere nail olacağı anlamlarına yorulmaktadır. Kazancın artması, yüzün gülmesi, çıkılacak yolculuktan dolayı sevinmek şeklinde de tabir edilmektedir.

Rüyada Birinin Hacca Gittiğini Görmek

Rüyada birinin hacca gittiğini görmek, düşündüğü bir şeyden vazgeçeceğine ve sadece işine konsantre olacağına, kafasını dinleyebileceği ve kendine geleceği bir yere ihtiyaç duyacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Yeni rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kısmetinin ayağına kadar geleceği, hata ve günahlarından dolayı pişmanlık duyacağı ve af dileyeceği anlamlarında tabir edilmektedir.

Rüyayı erkek görmüş ise sağlıklı düşünme ve sağlıklı kararlar verme, huzurlu bir hayat yaşama şeklinde yorumlar yapılmaktadır.

Rüyada Trenle Hacca Gitmek

Rüyada trenle hacca gitmek, sonucunda şifanın, kurtuluşun ve kısmetin olduğunu bilerek yapılacak işte her türlü sıkıntı ve cefayı çekme sabrını gösterme, yıllarca çalışma ve beklemeye hazır olma, bu amaçla her şeyi feda edebilmeye işaret etmektedir. Rüyada arızalı bir tren ile hacca gitmek ise yapılacak bir girişimde fayda sağlamak için yanlış yollara sapmak, doğru yöntemleri uygulayamamak ve zamanın bu nedenle boşa gitmesi şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada Hacca Gitmek için Yola Çıkmak

Hayırlara yorulan bir rüyadır. Rüya sahibi hasta ise hastalıktan kurtulacağı ve şifa bulacağı şeklinde rivayet edilir. Kaybedilen şans ve kısmete tekrar kavuşulacağı anlamında da bu rüya tabir edilmektedir.