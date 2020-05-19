Rüyada Fırtına Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Fırtına Kopması Tabiri

Rüyalarda insanın nasıl oluştuğunu, neden gördüklerini merak ettikleri bir olgudur. Hayvanlar ahi rüya görebilmektedir. Bazen korkularak uyanılan rüyaların tabiri oldukça olumlu olurken bazen güzel rüyaların yorumu olumsuz olabilmektedir. Rüyada fırtına görmek genel olarak kişide olumsuz etkiler bırakır. Fakat rüya yorumcularının yorumlarına göre tamamen olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Rüyada Fırtına Görmek

Genel olarak rüyada fırtına görmenin yorumu oldukça büyük ve olumlu olan değişiklik olarak yorumlanmaktadır. Rüyada görülen fırtına kötü olarak yorumlanmamaktadır. Rüyasında bir fırtına olduğunu gören kişi her zaman hayatında çok şeyin değişip, iyi bir düzenin oturacağı anlamına gelir. Kişinin hayatında olan bu değişim öyle ya da böyle kişinin başına gelecektir.

Eğer rüyada her tarafı allak bullak eden bir fırtına görüldü ise; rüyayı gören kişinin hayatının tamamen değişebileceğine ve bu değişimin kişi için iyi olacağına yorumlanmaz. Kişinin yaşamında zor bir döneme gireceği ve yaşadığı ilişkide ciddi problemler ve ardından ayrılık yaşanacağına işaret etmektedir.

Genel olarak rüyada fırtına görülmesinin anlamı, rüyayı gören kişinin hayatında yaşanacak olan değişimlere, hayatının oldukça farklı olan bir düzene girmesine ve kişinin kafa karışıklığı yaşamasına yorumlanır. Rüyada fırtına görmenin yorumu farklı şekillerde olabilir. Genel olarak kişinin hayatındaki olumsuz veya olumlu olan değişikliklere, evi taşınmaya, bir kişinin vefat etmesine gibi farklı şeylere yorumlanır. Çok fazla şiddetli olan fırtınanın kişinin hayatında yaşayacak olduğu hastalık ya da başarısızlığa da dalalet edebilmektedir. Fırtınanın koptuğunu rüyasında gören bir kişinin dikkatli olması ve özellikle sağlığına dikkat etmesi gerekir.

Her şeyi altüst eden ve ortalığı karıştıran bir fırtınanın rüyada görülmesi kişinin hayatının tamamen değişeceğine yorumlanır. Büyük bir değişimin olacağı anlamına gelir. Bazı yorumcular kişinin kendisine çizeceği bu yepyeni yolun küllerinden geri doğması, yeni işler yapması, başarı gibi olumlu anlamlara gelir. Bazı rüya yorumcularına göre ise bu değişiminin olumsuz olup bir vefat haberinin olması anlamına da gelir. Çıkan fırtınada kişinin evi de gidiyor ise kişinin taşınacağına yorumlanır.

Aynı zamanda rüyada fırtına görmek kendi bildiği gibi hareket eden, acımasız, kibirli ve kuvvetli birini de çağrıştırır. Üzüntü, beklenmeyen zararlar ve kederi de çağrıştırır. Bazen ise kişinin büyük bir günahı da işaret eder. Bazen aile arasında meydana gelecek tartışmalara da yorumlanır.

Rüyada Fırtına Kopması

Rüyada kopan fırtına, ne kadar tahribat yaptığına, hangi yöne estiğine ve şiddetine göre yorumlanmaktadır. Kasırga kadar şiddetli olarak kopan bir fırtına hastalığa işaret ederken, hafif şiddette kopan bir fırtına ise hastalığın iyileşeceğine yorumlanır.

Bir kişi rüyasında bulunduğu odada oturmuş olduğunu ve pencereden bir fırtınanın koptuğunu gördüğünde bu fırtına kendisini rahatlatıp, ferahlatıyorsa; kişinin sevineceği bir haberin geleceği anlamına gelir. Bu rüyanın tam tersini görmek ise anlamsal olarak yine tam tersine yorumlanmaktadır.

Rüyada kopan fırtınanın ev çatısı uçurduğunu görmek ise kişinin yakın olarak tanıdığı birinin hastalanması anlamını taşır. Eğer kişi fırtınanın bir ağacı devirmiş olduğunu görürse bu da aynı şekilde kişinin yakınlarından birinin hasta olması anlamına gelir. Eğer kişinin kendisinin bulunduğu yerde fırtınanın koptuğunu görüyorsa; kişinin evinde ya da işinde tatsız bir durumun ortaya çıkmasına, tartışma yaşanırsa bu tartışmanın sonuçları kötüleştireceğine yorumlanır.