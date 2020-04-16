Rüyada Ezan Okumak Ne Anlama Gelir? Rüyada Ezan Sesi Duymak Ve Ezan Okunması Anlamı

Rüyada ezan okunduğunu görmek, genellikle hayra yorumlanmaktadır. Birçok manaya gelen bu rüyalar, kişiler üzerinde pozitif bir enerji oluşturduğu da söylenmektedir. Kimi durumlarda da ölüme işaret etmektedir.

Rüyada Ezan Okumak

Rüyada ezan okumak, rüyayı gören kişinin ailesi ile bağlarının güçlenmesini ve huzurunun artacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişi için oldukça güzel ve hayırlı bir rüyadır. Dünya nimetlerinin tadına varmak ve tüm güzelliklerin yaşanmasına işaret eder. Rüyayı gören kişinin mutluluğu yakalaması ve sevgi ile dolmasına yorumlanır.

Rüyada ezan okumak, rüyayı gören kişinin Allah (c.c) yolunda ilerleyeceğine ve dini vazifelerinden geri kaldığını ve bunları tamamlamak istemesinin bir işaretidir. Aynı zamanda kişinin yapmış olduğu bir durumdan dolayı pişmanlık duyması ve bunu telafi edebileceğinin malum olmasıdır. Rüyada ezan okumak çoğu zaman, yapılan bir hatadan geri dönülmesi ve güzel bir hayat yaşanmasına rivayettir.

Rüyada ezan okumak, eğer meydan gibi bir yerde okunuyor ise etrafında bulunan kişileri dine davet etmek anlamındadır. Rüyada cami içinde ezan okumak, güzel ve iyi düşüncelere sahip olan kişiyi ifade etmektedir. Bu durum, rüyayı gören kişinin hayır yapmayı sevdiğini ve bu hayırları gizli bir şekilde yapması gerektiğini ifade eder.

Rüyada Ezan Sesi Duymak

Rüyada ezan sesi duymak, eğer bir kişi rüyasında uzanır bir halde iken ezan sesi duyuyorsa, genellikle geçimsiz bir insanla karşılaşacağına işarettir. Kişi rüyasında yaşam alanı içinde veya caddesinde ezan sesi duyarsa, her konuda üstlenen birisi olduğunun ve bu tavrı ile yanında bulunan kişileri rahatsız ettiğine delalettir.

Rüyada ezan sesi duymak, rüyayı gören kişinin nefsine hakim, görgülü ve terbiyeli olmasına ve bununla beraber hayatında her zaman kolaylık yaşamasına alamettir. Ahlaklı ve naif olması ile gönülleri fetheden ve sosyal çevresinde tercih sebebi olan kimseler ile tabir edilmektedir.

Rüyada ezan sesi duymak aynı zamanda müjdeli bir habere de işarettir. Rüyada duyulan ezan, bekar olan kimseler için iyi bir eşe, hacca gitmek isteyen kişilerde hacca gitmeye, yolculuğa çıkan bir kişinin selametle geri dönmesine yorumlanmaktadır.

Rüyada Ezan Sesi Dinlemek

Rüyada ezan sesi dinlemek, dünya mallarına sahip olmayı ve her işinde başarılı olmayı, bu sebeple de kıskanılan bir hayat yaşamayı ifade eder. Rüyada ezan sesi dinlediğini gören bir kimse, tüm belalı kişilerden ve bu sayede tüm belalardan ırak olur, dingin, sessiz ve sedasız bir yaşam sürer.

Rüyada ezan sesi dinlemek, aynı zamanda şeytanın hilelerinden kurtulmak anlamına da gelmektedir. Yatağında yatarken ezan sesi dinlenmesi de, rüya sahibinin çocuklarını ve eşini hor gördüğüne, onlara kötü bir şekilde davrandığına işarettir. Yine aynı zamanda rüyada ezan sesi dinlemek, ehil olan biri için yüksek bir makama ulaşmaya, diğerleri için ise hayra varmaya alamettir.

Rüyada Ezan Okunması

Rüyada ezan okunması, rüyayı gören kişinin Allah (c.c) tarafından en büyük hayır ile mükafatlandırılmasını yani ölümden önce her şeyi yapma imkanına sahipliğini ifade etmektedir. Kişi, dindeki en kutsal işleri gerçekleştirme şansına sahip olacak ve büyük bir manevi huzura ulaşacaktır şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada ezan okunması, rüyayı gören kişinin hayırlı bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır. Rüyada ezan sesi çoğu durumlarda doğru bir habere işaret eder.