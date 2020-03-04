Rüyada evi su basması ne anlama gelir? Rüyada evin yanması ve yıkılması tabiri

Rüyada evi su basması, suyun görünüşüne göre tabir edilmiştir.

Rüyada Evi Su Basması

Rüyasında eve temiz suyun basması, alimlere göre hayırlara delalet eden durumun yaşanmasıdır. Kişinin mal edinme dünyasında güzel şeyler olacağına hikmet edilir.

Rüyada evi basan suyun kirli olması, uğursuz haberler manasına gelir. Kişinin çok sıkıntılı olabilecek durumlarda kalmasına hikmet edilir. Rüyada kendi evine su bastığını gören kişi için borçlar ortaya çıkabilir. Sürpriz haberler alabilir. Bazı değişimler yaşayabilir. Başkasının evine su bastığını görmek, manen hikmetin bitişine rivayettir.

Rüyada Evin Yanması

Rüyada evin yandığını görmek, günaha delalettir. Rüya sahibinin büyük bir yanlışın içerisinde olduğuna tekabül eder. Rüyayı gören kişinin manevi anlamda çöküş yaşaması muhtemeldir. Rüyasında kendi evinin yandığını gören kişi için sıkıntıların baş göstereceğine delalet edilir. Rüyada başkasının evinin yandığını görmek, yorumculara göre bahtsız duruma rivayettir. Kişi çalışsa bile bunun karşılığını alamayacaktır. Rüya sahibi haram mal yediğinden işleri her daim ters gitmeye başlayacaktır.

Rüyada Evin Yıkılması

Rüyada evin yıkılması, kişiye verilen uyarı mahiyetindedir. Rüya yorumu yapan kişiler, rüyasında evinin yıkıldığını gören kişinin, değerlerinin farkında olması gerektiğini işaret ederler. Rüyada evinin yıkıldığını gören kimse için mutluluk uzakta olur. Genellikle bu kişi kendi yaptığı hatalardan dolayı, sıkıntı içerisinde girer. Rüyada yıkılmış ev görmek, hakiki mürşit anlamına gelir. Kişi kendisine doğru rota çizmeli ve rehber edinmelidir. Rehber edindiği şeyin, manevi değerinin olması gerekecektir.

Rüyada Evin Boyanması

Rüyada evin boyanmasıyla ilgili çok sayıda tabir vardır. Kimi alimler, rüyada evin boyandığını gören kişi için yeniliğin başlangıcı olduğunu rivayet ederler. Bazı yorumcular, evin boyanmasını neşeli hallere kavuşma şeklinde tabir etmişlerdir. Kişinin rüyasında evini boyadığını görmesi, yeni insanlarla tanışması manasına gelir. Alimlere göre rüyada evin boyanması, hikmet sahibi olan kişilerle tanışma olarak tabir edilir.

Rüyada Evin Temizlenmesi

Rüyada evin temizlenmesi, çok güzel bir işe başlamak olarak tabir edilmiştir. Rüya yorumcuları, rüyada evin temizlendiğini gören kişinin, insanlara fayda sağlayacak işlere başlaması manasına geldiğini belirtirler.

Rüyada, kişinin kendi evini temizlediğini görmesi, akıldaki sırlara rivayettir. Başkasının evini temizlemek, ders alınacak duruma yorumlanır. Rüya sahibinin kısa zamanda ders alacağı bir olayla karşılaşması muhtemeldir. Rüyasında evini temizlediğini gören kişinin hayatında farklı olaylar yaşanacağı belirtilmiştir.

Rüyada Çok Odası Olan Ev Görmek

Rüyada çok odalı ev görmek, rüya sahibinin aşırı şekilde zengin olmasına yorumlanır. Rüyasında çok odası olan bir ev gören kimse için hayatı her zaman yolunda gider. İşlerinde önemli artışlar yaşanmaya başlar. Kişi ne yaparsa yapsın, istediği gibi yaşamaya başlar.

Rüyada çok odası olan ev demek, mali konularda rahatlamaya hikmettir. Alimler, rüya sahibinin çalışması halinde, istediği her şeyi başarabileceğine işaret ederler. Yorumcular, kişinin çalışmaması halinde, rüyasının işaret ettiği durumların yaşanmayacağına rivayette bulunurlar.

Rüyada Evin Kirlenmiş Olması

Rüyada evin kirlenmiş olması, kişinin sıkıntılarının birikmesi manasına gelir. Yorumcular, rüya sahibinin yaptığı işlere dikkat etmediğini, bundan dolayı umutsuz durumlarla karşılaşacağını ifade ederler.

Rüyada evin kirli hale geldiğini görmek, akılla iş yapılmadığına, başkalarına güvenerek yolda yüründüğü işaret edilir. Rüyasında kirli ev gören kişi için kısmet kapıları daralmış olacak, hayatındaki beklentileri karşılanmamış hale gelecektir. Alimler, kişinin mutlaka manevi dünyaya yönelmesi gerektiğini ifade ederler.