Rüyada ev görmek ne anlama gelir? Rüyada eski ve yeni ev görmenin tabiri

Rüyada görülen ev, huzur ve güvenliğin simgelerindendir. Rüyada ev gören kimsenin, huzuru yerine gelecek, işleri çok iyi gidecektir. Rüya tabircileri; rüyada ev gören kimsenin, güvenliğinin yerinde olacağını söylemişlerdir. Kişinin ailesi, kendisi güven içerisinde yaşıyor anlamına gelir. Rüyada ev görmenin diğer işareti ise bolluk ve bereketin geleceğidir. Kişi işlere girecek ve bunlardan alnının akıyla çıkacaktır. Rüyada ev görmek, başarıya da yorumlanır.

Rüyada Eski Ev Görmek

Rüyada eski ev görmek, huzursuzluklara ve neşe eksikliğine yorumlanır. Eski ev gören kişi için tabirciler, huzursuz olunacak günlerin geleceği tabiri yapmışlardır. Rüyada eski ev, bahtsızlığa, şansızlığa ve kaybedilen eşyalara yorumlanmıştır. Görülen evin çok eski olması, geçmiş hataların kişinin karşısına çıkacağına işaret eder.

Rüyada eski ev görmek, düzensizliğe, disiplinsizliğe rivayet edilir. Kişinin tembel olması nedeniyle, hiçbir işte başarılı olamamasına yorumlanır. Rüyada eski ev görmek, tabirciler tarafından şerri az ama hayırlı olmayan şekilde rivayet etmişlerdir.

Rüyada Yeni Ev Görmek

Rüyada yeni bir ev görmek, eski evin tam tersidir. Kişinin bolluk ve kazanca erişeceği, kazançlarının artacağına işaret edilir. Rüyada görülen ev, alınacak mülklere işaret eder. Rivayette, kişinin rüyasında yeni ev görmesi, araba veya ev almasına işaret eder. Yeni ev, aynı zamanda mutluluk ve ani gelen zenginliğe yorumlanır.

Kişinin beklemediği, bir zamanda kazanç elde etmesine yorumlanır. Rüyada yeni ev görmenin hikmeti, işlerin yoluna girecek olmasıdır. Rüya tabiri yapan kimseler, rüyasında yeni ev gören kişinin kısmetinin açılacağına, işlerinin büyüyeceğine işaret ederler.

Rüyada Yıkık Ev Görmek

Rüyada yıkık bir ev görmek, hastalık habercisi şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin veya yakınlarından birinin hastalanmasına delalet eder. Sağlık bakımından kötü haber olan yıkık ev, iş konusunda da istenmeyen durumların yaşanabileceğine işaret eder. Rüya sahibinin evinde bazı sorunlar çıkacağına, yakınlarıyla tartışacağına delalet eder.

Rüyada yıkık ev gören kimsenin, ketum olduğu, ketumluğu yüzünden insanları kıracağı ifade edilir. Rüyada yıkılmış ev görmenin diğer anlamı, taşınmadır. Kişinin yakın bir zamanda taşınacağına, işlerinin sona ereceğine rivayet edilir.

Rüyada Küçük Ev Görmek

Rüya tabirciler rüyada küçük ev görmeyi, hikmetli sayarlar. Rüyasında küçük ev gören kişinin kanaat ettiğini, bu kanaati sayesinde, zengin olacağını ifade ederler. Bazı yorumcular ise rüyada ev görmenin, huzurlu geleceğe işaret ettiğini, maddi yönünün olmadığını ifade ederler. Genel anlamda rüyada küçük ev görmek hayırlı olarak tabir edilmiştir.

Rüyada görülen küçük evin bahçesinin olması, maddiyata yorumlanır. Rüya sahibinin istemediği kadar mal sahibi olacağına, kısmetinin bollaştığına yorumlanır. Rüyasında çok küçük ev görmek, bazı darlık günlerinin yakın olduğuna işaret eder. Alimler, rüyada küçük bir ev görenin, rüyasının hayırlı olduğunu ifade ederler.

Rüyada Tek Katlı Ev Görmek

Rüyada tek katlı evin görülmesi, yorumcular tarafından değişik biçimlerde rivayet edilmiştir. Kimisi, huzurlu, mutlu, bereketli yaşantıya işaret ederken, kimisi muhtaç olmaya yormuştur. Rüyada tek katlı ev görmenin faziletleri, başarıyı simgelemesidir. Rüya sahibinin girdiği mülakatlardan geçmesine işaret eder.

Yine o kişinin çok başarılı olacağına, işlerinin devamlı rast gideceğine işaret edilir. Tabirciler, rüya sahibinin sabırlı ve çalışkan bir yapıda olduğunu söylerler. Rüyada tek katlı ev hazine bulunacağına yorumlanır. Rüyayı görenin, bir süre sonra, miras veya farklı gelir kaynaklarından, kazanç elde edeceği belirtilmiştir.