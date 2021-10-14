Rüyada ev bakmak ne anlama gelir? Rüyada arkadaşla, sevgiliyle ve ölmüş biriyle kiralık, satılık ve yeni ev bakma

Ev arayan pek çok insanın bu arayışı bazen bilinçaltı yoluyla rüyalarında farklı şekillerde tezahür edebilmektedir. Bazense bu rüyalar bilinçaltı kaynaklı olmamakta gelecekten haber veren rüya türlerine girebilmektedir. Sabah kalktığında uyurken gördüğü ev arama rüyasının manasını öğrenmek kişiyi rahatlatacak belki de ona sıkıldığı bir hususta rehberlik edecektir. Bu nedenle rüyaların manalarının öğrenilmesinde de yararlar bulunmaktadır.

Rüyada Ev Bakmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada ev bakmak, bazı tabirlerde bakılan evin durumuna göre yorumlanmaktadır. Şöyle ki rüyasında ferah ve geniş bir eve bakan kişinin hayatının hayırlı bir şekilde ilerleyeceği; küçük, karanlık bir eve bakıyorsa yaşamında türlü sorunlar ile mücadele etmek zorunda kalacağı öngörülür.

Rüyada Arkadaşla Kiralık, Satılık ya da Yeni Bir Ev Bakma

Rüyada arkadaş ile kiralık, satılık ya da yeni bir ev bakma; evin durumuna ve arkadaşın iyi ya da kötü bir arkadaş olup olmadığına bağlı olarak değişmektedir. İyi bir arkadaşlar yeni ev bakmak, geleceğe dair olumlu adımlar atmak, iş yaşamında başarılı olmak gibi güzel manalara yorulur. Arkadaş kötü ise yaşamda hatalı kararlar verilmemesi yönünde uyarıcı bir rüya olarak dikkate alınmalıdır.

Rüyada Sevgiliyle Kiralık, Satılık ya da Yeni Bir Ev Bakma

Rüyada sevgiliyle kiralık, satılık ya da yeni bir eve bakma; gerçek yaşantısında sevgilisi olan bekar kişiler için evlilik yolunda adım atacaklarına işaret sayılır. Bakılan evin güzel ve geniş olması; mutlu ve hayırlı bir evlilik yaparak yuvalarına kuracakları şeklinde tabir edilir.

Rüyada Ölmüş Biri ile Kiralık, Satılık ya da Yeni Bir Ev Bakma

Rüyada ölmüş biri ile yeni bir ev bakmak, herkes tarafından imrenilen, saygı gösterilen bir kişi olunacağına işaret sayılır. Bazı yorumcular bu rüyayı yine hayra yorarak rüya sahibinin yaşadığı çeşitli sıkıntıların ve üzüntülerin sona ererek kişinin aradığı mutluluğa erişeceği şeklinde tabir etmektedir.

Bazı tabirlerde ise bu rüya olumsuz olarak yorumlanarak rüya sahibinin kendisini üzecek hatta ağlatacak kötü olaylar yaşayacağı şeklinde açıklanır.

Ölmüş biri ile kiralık ev aramak yine kişinin refaha ereceği ve borçlarını kapatacağına yorulur. Rüyada ölmüş biri ile satılık ev aramak, kişinin gerçek hayatta ev sahibi olmak için para biriktirmesi ve bu yönde çabalamasına delalet eder.