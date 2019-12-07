Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgili görmenin tabiri

Rüyada eski sevgiliyi görmek; sevgilisi olanlar için ayrı şekilde, olmayanlar için ayrı şekilde yorumlanmaktadır. Erkek veya kız arkadaşı olduğu halde, rüyasında eski sevgilinin görülmesi rüya sahibi adına yeni birliktelik manasına gelir. Bireyin yeni aşka adım atacağına işaret eder. Rüya içerisinde eski sevgiliyi görmek tek bir biçimde yorumlanmaz. Kimi zaman ayrılık, kimi zaman birliktelik manasına gelen eski sevgili, ayrıca hayırlı ve temiz evlilik anlamına da gelmektedir. Bununla beraber evli olan bir erkeğin ya da kadının rüyasında eski sevgilisini görmesi, evlilik yaşamında yaşanacak olan problemlere, sıkıntılara ve anlaşmazlıklara işaret etmektedir.

Rüya İçerisinde Eski Sevgiliyle Öpüşmek

Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek; geçmişe bağlı olarak yaşandığı zaman ve rüyayı gören kişinin karşısına çıkan yeni fırsatların görülmediğine yorulur. Eski sevgilisiyle öpüştüğünü gören birey, ailesindeki bireylere gereken önemi vermemektedir. Rüyada eski sevgiliyle öpüşmenin bir başka tabiri, işlenecek olan bir günaha ve bireyin ailesini utandıracağı bir eylemde bulunacağına işaret eder.

Rüya İçerisinde Eski Sevgiliyle Karşılaşmak

Rüyada eski sevgiliyle karşılaşmak, düşünülmeyerek yapılacak iş değişikliği ve kötü şans anlamına gelir. Eski sevgiliyi gören birey, atacağı yanlış adımların sonucunda yüz kızartan bir vaziyete düşerek, etrafındakiler tarafından da dışlanırlar. Rüya içinde eski sevgiliyle karşılaşmanın bir başka tabiri ise; haram mal ehli olmaya, dini görevlerinden uzak kalmaya işaret etmektedir. Rüya sahibinin eşiyle arasında çıkacak olan bir tartışmaya, uzun sürecek olan gönül kırgınlığına da yorumlanmaktadır.

Rüyada Eski Sevgiliyle Konuşmak

Rüyada eski sevgiliyle konuşmak; bireyin geçmişe duymuş olduğu özleme, unutmaya çalışacağı olaylara yorulur. Melankoli içerisinde yaşanıldığına ve yaşamın istenilen biçimde sürmediğine de işaret etmektedir. Bekar bireyler adına eski aşkın tekrardan başlayacağına yorumlanan rüyanın, evli bireyler adına ise eşlerin birbirinden uzak hale geleceğine ve soğuk rüzgarlar eseceğine delalet eder. Genel olarak hane içerisinde esen sert rüzgarlar dışında yenilik arayışına da yorulur.

Rüyada Eski Sevgiliyle Görüşmek

Rüyada eski sevgili ile görüştüğünü gören kişi; yaşamından memnun olmamasına karşın, birlikte olduğu birey ile hoşnutsuzluk yaşayacağına yorulur. Zaman içerisinde eski borçların veya eski mevzuların tekrardan açılmasına ve bireyin can sıkan kimi vaziyetler yaşanacağına tabir edilmektedir. Eski sevgiliyle görüştüğünü gören evli biri adına yarım kalan bir işin tamamlanması veya farklılık gibi manalara da gelmektedir. Eski sevgiliyi gören bireyler ayrıldıkları bireylere geri dönerler ya da yeni eve taşınırlar.

Rüyada Eski Sevgiliyle Barışmak

Rüyada eski sevgiliyle barışmak; genel şekilde duygusal ilişkilerde yaşanan problemlere işaret etmektedir. Kimi zaman eski birinden gelecek olan güzel haber şeklinde yorumlanırken kimi zaman da yapılan yanlışlardan ötürü de yaşanan kederi, pişmanlığı ve üzüntüyü de belirtir. Rüya içerisinde eski sevgilisiyle barıştığını gören rüya sahibi evli değilse, niyeti ciddi olan biriyle tanışıp, mutlu bir evlilik yapacak anlamına gelir. Evli bireyler adına rüya içerisinde eski sevgiliyle barışmak, pek hayırlı olarak da yorumlanmaz. Geçmişten gelecek problemlerin tekrar gün yüzüne çıkacağının ve bireyin huzurunun kaçacağının da habercisi olmaktadır.

Rüya İçerisinde Eski Sevgiliyle Gezmek

Rüya içerisinde eski sevgilisi ile gezildiğinin görülmesi, güzel ve mutlu günlere işaret etmektedir. Rüyayı gören bireyin bütün istek ve arzularına kavuşacağı anlamına gelir.

Rüya İçerisinde Eski Sevgili İle Kavga Etmek

Rüya içerisinde eski sevgili ile kavga etmek; rüyanın tam tersi güzel bir evlilik şeklinde yorumlanır. Rüyasında eski sevgilisi ile kavga ettiğini gören birey, güzel ve mutlu bir evlilik yapacaktır. Bununla beraber evlilik yaşamı da oldukça iyi olacaktır.