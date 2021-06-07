RÃ¼yada eÅŸini gÃ¶rmek, yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lanmalardan kaynaklanan gelecekteki tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ve kalp kÄ±rÄ±klarÄ±nÄ±n bir iÅŸareti olarak kabul edilir.

RÃ¼yada EÅŸini GÃ¶rmek

RÃ¼yanÄ±zda eÅŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde, kendinizi de onunla birlikte huzurlu bir ortamda gÃ¶rmek, tÃ¼m mÃ¼cadelelerin sona ereceÄŸini ve sevdiklerinizin yardÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶sterir. AynÄ± zamanda kendinizi iftiralara karÅŸÄ± savunmanÄ±z hissedebileceÄŸiniz anlamÄ±na da gelir. Ä°liÅŸkiniz hakkÄ±nda ÅŸÃ¼phelerinizin olduÄŸunu gÃ¶sterir. AynÄ± zamanda, Ã§eÅŸitli sorunlar hakkÄ±nda onunla bazÄ± tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±za delalet eder. EÄŸer eÅŸinizle bir tartÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda bu rÃ¼yayÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸseniz sizin haksÄ±z olduÄŸunuza ve Ã¶zÃ¼r dilemesi gerekenin siz olduÄŸunuza dair bir iÅŸarettir. EÄŸer hatanÄ±zÄ± kabul edip Ã¶zÃ¼r dilerseniz eÅŸinizle aranÄ±zda buzlar eriyecek ve size yeniden saygÄ± duymaya baÅŸlayacaktÄ±r.

RÃ¼yada EÅŸini Aldatmak

Genellikle kiÅŸinin artÄ±k iliÅŸkiler konusunda Ã§ok yorulduÄŸuna ve aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±na yorumlanÄ±r. Fakat kÄ±sa bir zaman dilimi iÃ§erisinde aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tutkuyu ve sevgiyi bulacaksÄ±nÄ±z demektir.

RÃ¼yada EÅŸini Hamile GÃ¶rmek

EÄŸer evli iseniz bir bebeÄŸin yolda olmasÄ±na yorumlanÄ±r. DiÄŸer yandan bekar kimseler iÃ§in evlenmeye olan Ã¶zlemi ifade eder.

RÃ¼yada EÅŸini AÃ§Ä±k GÃ¶rmek

RÃ¼yayÄ± gÃ¶ren kimse artÄ±k kÄ±staslarÄ±nÄ± biraz dÃ¼ÅŸÃ¼rmeli ve kendine gÃ¶re bir eÅŸ arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisine girmelidir. Yani gÃ¶zÃ¼nÃ¼z oldukÃ§a yÃ¼kseklerde ve aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bulamÄ±yor olmanÄ±zÄ±n sebebi her zaman kendinizden Ã§ok Ã¼stÃ¼n kiÅŸilere gÃ¶z dikiyor olmanÄ±zdÄ±r.

RÃ¼yada EÅŸini AÄŸlarken GÃ¶rmekÂ Â Â Â Â Â

Genelde onun kabini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±za yorumlanÄ±r. Åžayet eÅŸinizle aranÄ±zda bir tartÄ±ÅŸma geÃ§miÅŸ ise mutlaka Ã¶zÃ¼r dilemesi gereken sizsiniz. EÄŸer eÅŸinizle aranÄ±zda bir problem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, konuya bir de onun aÃ§Ä±sÄ±ndan bakmalÄ± ve onunla konuÅŸmanÄ±z gerektiÄŸi anlamÄ±na gelir. Size sÃ¶ylemek isteyip sÃ¶yleyemediÄŸi bazÄ± ÅŸeyler olduÄŸunu bilmelisiniz.

RÃ¼yada EÅŸini Aramak

Ä°ÅŸ veya eÄŸitim hayatÄ±nÄ±zda yardÄ±ma ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸunda gerÃ§ekten tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlardan yardÄ±m alacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶sterir. Bu insanlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla dertlerinizden kurtulacak ve gÃ¼zel bir hayatÄ±nÄ±z olacak demektir.

RÃ¼yada EÅŸini BaÅŸkasÄ±yla GÃ¶rmek

EÄŸer aranÄ±zda bir kÄ±rgÄ±nlÄ±k kÃ¼slÃ¼k varsa bir an Ã¶nce bu kÄ±rgÄ±nlÄ±ktan ve kÃ¼slÃ¼kten uzaklaÅŸmanÄ±z gerektiÄŸini gÃ¶sterir. Yani bir an Ã¶nce eÅŸinizle barÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z demektir. DiÄŸer yandan eÅŸinizle aranÄ±zda bir kÄ±rgÄ±nlÄ±k yoksa da bu ara birbirinizden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±za yorumlanÄ±r. Yeniden eÅŸinizle birlikte gÃ¼zel vakitler geÃ§irmeniz gerektiÄŸini hatÄ±rlatÄ±r.

RÃ¼yada EÅŸini BoÅŸamak

RÃ¼yada eÅŸiniz ile boÅŸanmanÄ±z bir nevi boÅŸanmaya yÃ¶nelik konulara yorumlanÄ±r. AklÄ±nÄ±zda bÃ¶yle bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce varsa bu konuda ne denli haklÄ± olduÄŸunuza iÅŸaret eder. Ã‡ok sevdiÄŸiniz eÅŸinizle boÅŸanmÄ±ÅŸ olduÄŸunuzu gÃ¶rmeniz sizi aldatmasÄ±na yorumlanÄ±r. Fakat bu konuda emin olmadan herhangi bir adÄ±m atmamalÄ±sÄ±nÄ±z demektir.

RÃ¼yada EÅŸini BaÅŸkasÄ±ndan KÄ±skanmak

BazÄ± kiÅŸisel sÄ±kÄ±ntÄ±lardan sonra huzurlu bir yaÅŸamÄ± sembolize eder. EÄŸer bir dileÄŸiniz varsa ve gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶keceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, sabÄ±rla beklemelisiniz.

RÃ¼yada EÅŸini Cezaevinde GÃ¶rmek

Bu rÃ¼ya eÅŸinizin bÃ¼yÃ¼k bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±na yorumlanÄ±r. EÄŸer bu durumdan uyanÄ±k olduÄŸunuzda da ÅŸÃ¼phe duyuyorsanÄ±z, bu rÃ¼ya size duyduÄŸunuz ÅŸÃ¼phelerin gerÃ§ek olduÄŸunu gÃ¶stermektedir.

RÃ¼yada EÅŸini Camide GÃ¶rmek

EÅŸinizin, sevgilinizin ya da size hata yapan birinin hatasÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±na ve yakÄ±n zamanda Ã¶zÃ¼r dileyeceÄŸine yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada EÅŸini Canavar Olarak GÃ¶rmek

Son zamanlarda eÅŸinizin, sevgilinizin ya da size bu kadar yakÄ±n olan birinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼zdeki deÄŸerinin dÃ¼ÅŸmesine yorumlanÄ±r. AyrÄ±ca bu tutumunuzda ne kadar haklÄ± olduÄŸunuza delalet eder.

RÃ¼yada EÅŸini Donsuz GÃ¶rmek

EÅŸinizin, sevgilinizin ya da size yakÄ±n olan bir kimsenin bir hatasÄ±nÄ± ya da yanlÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶receÄŸinize yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada EÅŸini DÃ¶vmeli GÃ¶rmek

EÅŸinizin, sevgilinizin ya da size yakÄ±n olan bir kimsenin sizden sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na, kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden bunaldÄ±ÄŸÄ±na yorumlanÄ±r. Daha bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±n gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na delalet eder. Bu tutumunuzu derhal deÄŸiÅŸtirmeniz gerekmektedir.

RÃ¼yada EÅŸini EmzirmekÂ Â Â Â Â Â Â

Ã‡evrenizde Ã§ocuk gibi davranan birine delalet eder. O kiÅŸinin bu tavrÄ±ndan ne denli sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±za ve bunaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±za yorumlanÄ±r. AyrÄ±ca bu kimseden uzak durmanÄ±z gerektiÄŸine yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada EÅŸini Evlenirken GÃ¶rmek

YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir hata sonucunda baÅŸÄ±nÄ±za gelecek olan problemlere delalet eder. Ã–yle ki baÅŸÄ±nÄ± taÅŸa vurmak deyimi kadar kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nler beklemektedir. Bir an Ã¶nce bu hatanÄ±zÄ± telafi etmenize yorumlanmaktadÄ±r.

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