Rüyada eşek görmek ne anlama gelir?

Rüyada eşek görmek, hayırlara vesiledir. Kişinin dünyevi mal konusunda çoğunluğa erişmesine hikmet eder. Bazı alimlere göre rüyada eşek görmenin hikmeti oldukça büyüktür. Pek çok insan bu rüyaya erişemez.

Rüyada Eşek Görmek

Rüyasında eşek gören kişi için huzur pek yakındır. Manevi bakımdan, her açıyla arınması söz konusudur. Rüyasında eşek gören kişinin akıbeti güzel olur. Etrafındaki insanlar onun kalbinin temizliği için olurlar. Alimler, rüyasında eşek gören kişinin etrafındaki yakın insanların iyi kalpli olduklarını ifade ederler.

Rüyada Eşek Yavrusu (Sıpa) Görmek

Rüyada eşek sıpası (yavrusu) görmek, hayırlı haberlere yorumlanır. Rüyayı gören kişi, başvurduğu işten güzel haberler alır. Ticaret yapıyorsa, cümle alem tarafından iyiden iyiye tanınmaya başlar. Rüyada eşek yavrusu görmek, aileye katılan yeni birey olarak tabir edilir. Aile içerisinde birtakım değişimler söz konusu olur. Rüyasında eşek gören kişinin, hayırları bol olur. Yaptığı hayırlar, onun mutluluk kaynağı olacaktır. Alimler, rüyasında eşek gören kişinin mutluluk kapısını araladığını belirtiler.

Rüyada Ölmüş Eşek Görmek

Rüyada ölmüş eşek görmek, sıkıntı verici düşmana delalet eder. İlmin sahibi alimler, rüyada ölmüş bir eşek görmenin, kişiye hayırlar getirmeyeceğini dile getirirler. O kimse için mutlaka hayırlı işler yapma vakti geldiğini belirtirler. Alimler, rüyasında ölmüş eşek gören kişinin, hayatında yardımlarını çoğaltması gerektiğini tabir ederler. Ölmüş eşek, esasında rüya sahibi için uyarı niteliğindedir. O kişi, rüyada ölmüş eşek görmüşse, yapacağı hayırların yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmelidir.

Rüyada Eşek Eti Yemek

Rüyada eşek eti yemek, haram para manasına gelir. Rüyasında eşek eti yediğini gören kişi için ilim sahibi insanlarla tanışma manası da doğar. Rüyada eşek eti yediğini gören kişinin borçları bitmek bilmez. Haramla devamlı olarak uğraşır. Kendisine uzatılan yardım ellerini geri çevirir. Hayatında insanlardan yardım beklememeyi kendine gaye edinir. Rüyada eşek eti yiyen kişi için huzursuz günler başlayabilir. Borçluları rüya sahibini zor durumda bırakacak hamleler yapabilirler.

Rüyada Eşek Sütü Görmek

Rüyada eşek sütü görmek, farklı şekilde yorumlanır. Kimi rüya yorumcuları, rüyada eşek sütünün şifaya nail olduğunu belirtiler. Diğer yorumcular, eşek sütü görmenin, eşek etiyle aynı minvalde olduğunu ifade ederler. Haram paranın geldiğine işaret eder derler. Rüyada eşek sütünü içtiğini görmek, karmaşık bir olayla haşır neşir olmaya hikmet edilir. Kişi, kendisini aşabilecek bir durumla karşı karşıya kalabilir. Bu durum onun kafasını daha da karışık hale getirebilir.

Rüyada Eşeğe Bindiğini Görmek

Rüyada eşeğe bindiğini görmek, yolculuğa çıkmak şeklinde tabir edilir. Rüya yorumcuları, kişinin çıkacağı yolculuğun kısa olduğunu ifade ederler. Kimi alimler, rüyada eşeğe bindiğini gören kişinin rüya yorumunu, kendine yolculuk olarak rivayet ederler. Kişinin kısa yolculuğunun kendi kalbine olacağını belirtirler. Rüyada eşeğe bindiğini görmek, hakikat penceresinden hayata bakmak manalarına gelir. Rüyasında eşeğe bindiğini gören kişi için zaman olumlu yönde gider.

Rüyada Eşek Pisliğine Basmak

Rüyada eşek pisliğine basmak, günaha delalet eder. Kişi birinin hakkını yemiş olabilir. Yetimden mal çalmış olabilir. Kumardan haram parayı zimmetine geçirmiş olabilir. Rüyada eşek pisliğini görmek bile, alimlere göre kötülüğe delalet eder. Rüya sahibinin niyetini sorgulaması gerektiği bildirilir. Alimler rüyasında eşek pisliğine basan kişinin hiçbir işinin tamamlanmayacağını ifade ederler.