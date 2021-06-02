Rüyada Düğün Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Düğüne Gitmek Ve Düğün Kalabalığı Görmek Tabiri

Rüyada düğün görmek, yaşamış olduğunuz ilişkilerden duyduğunuz pişmanlığa yorumlanmaktadır.

Rüyada Düğün Görmek

Rüyada düğün görmek, bugüne kadar yaşamış olduğunuz ilişkilerden ne denli pişmanlık duyduğunuzu gösteriyor. Fakat bu pişmanlık, ilişki içerisinde olduğunuz kişilerin tutumundan kaynaklı değil, tamamen sizin kendi tutumunuzla alakalı bir konu haline gelmiş.

Rüyada Düğüne Gitmek

Rüyada düğüne gitmek sözlü, nişanlı ya da evliyseniz bu ilişkide yaşanan sıkıntılara yorumlanan bir rüyadır. Karşınızdaki kişiyi tam olarak tanımadan bir karar vermişsiniz ve şimdilerde bunun sıkıntılarını yaşıyorsunuz.

Rüyada Düğün Kalabalığı Görmek

Rüyada düğün kalabalığı görmek, yakın çevrenizden birinin size ihanet etmesine yorumlanır. Çok yakından tanıdığınız, sevdiğiniz ve hatta değer verdiğiniz bir kimsenin size ihanet edeceğine delalet eder.

Rüyada Düğün Alayı Görmek

Rüyada düğüne davet edilmemek, size yakın bir kimsenin gerçek yüzünü görmenize yorumlanır. Size gerçekten çok yakın olan bir kişinin gerçek yüzünü görmüşsünüz. Bu olay sizi derinden etkilemişe benziyor. Her ne kadar çevrenizdekilere durumu çaktırmasanız da aslında kendi içinizde "Neden?" gibi sorular sormaktan kaçınamıyorsunuz.

Rüyada Düğün Arabası Görmek

Rüyada düğünden kaçmak, sizin yaptığınız ya da yapmak üzere olduğunuz bir ihanete yorumlanır. Bu ihanet iş yerinize, ailenize ya da sevdiğiniz kişiye karşı olabilir. Lakin bunu yapmaktan geri durmalısınız. Gördüğünüz bu rüya sizi uyarır niteliktedir.

Rüyada Düğün Alışverişi Yapmak

Rüyada henüz evlenmemiş birinin düğün alışverişi yapması evliliğe yorumlanır. Evli olan birinin de boşanmasına delalet eder.

Rüyada Düğün Bozulması

Elde etmek istediğiniz şeyi asla gerçekleştiremeyecek, aynı zamanda elinizdekinden de olacaksınız. Konuyu hırs yapmış olabilirsiniz. Fakat rüyanız yaptığınız hırsın bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğinize yorumlanır. Bu gereksiz ve yersiz bir hırs mevzusudur. Her ne kadar başkalarından kaynaklı olduğunu düşünseniz de aslında tamamen kendi kafanızda kurduğunuz bir olay silsilesidir.

Rüyada Düğün Bohçası Görmek

Gördüğünüz bu rüya bir bakıma yalnızlıktan ne denli sıkıldığınızı simgelemektedir. Bir bunalım ve buhran içerisindesiniz. Yeni bir ilişkiye adım atmak sizi korkutuyor ve bu yüzden de karşınızdaki insanlara tam olarak kendinizi anlatamıyorsunuz. Rüyanız artık silkelenip kendinize gelmeniz gerektiğine yorumlanıyor. Yeni bir başlangıç yaparken daha dikkatli olmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Rüyada Düğün Baklavası Görmek

Evliliğe giden yolda gerçekleşen sıkıntılara yorumlanır. Siz ya da yakın çevrenizden birinin evlenme yolunda attığı adımlara yorumlanan bu rüya, pek çok sıkıntının peşinizi bırakmayacağını işaret eder. Özellikle ağabeyiniz ya da ablanızın hayatında olan kişinin kötü niyetlerine delalet eder. Bu kimse size ve ailenize karşı düşmanca bir tutum sergiliyor fakat size karşı da yüzü gülüyor.

Rüyada Düğün Cemiyeti Görmek

Gördüğünüz rüya şu an düşündüğünüz şeyin bir aslı olduğuna yorumlanabilir. Yani son zamanlarda aklınızı çelen şeyin farkındasınız.

Rüyada Düğün Çerezi Görmek

Rüyanız bu yapılanın sizinle hiçbir alakası olmadığına yorumlanabilir. Tamamen yakın gördüğünüz bu kişinin size olan kıskançlığından kaynaklanmaktadır. O yüzden kendinizi daha fazla sıkıntıya sokmamalısınız.

Rüyada Düğün Davetiyesi Görmek

Kimilerinin değerini ve kıymetini bilememiş, kimilerine hak ettiğinden fazla değer vermiş, kimilerine de bir bakıma ailenizden kaynaklı nedenlerden dolayı sırt çevirmişsiniz. Sonunda yalnız kalan siz olmuşsunuz.

Rüyada Düğün Davetiyesi Dağıtmak

Rüyada düğün davetiyesi dağıtmak hayırlı bir işin çevrenizdeki insanlarca bozulacağına yorumlanır.

Rüyada Düğün Davetiyesi

Hiçbir ortak noktanızın olmadığı bir kişi, şimdilerde size bir yabancı gibi geliyor. Bunun olması gayet normal, çünkü sizde bunu biliyordunuz. Fakat bile bile lades yapmayı kendinize pay biçmişsiniz. İlişkide olduğunuz kişiden yol yakınken ayrılmalı ve daha fazla problem çıkmasına mahal vermemelisiniz.

Rüyada Düğün Evi Görmek

Bu ihaneti önceden tahmin etmeniz gibi bir durumda ne denli haklı olduğunuza yorumlanır. Fakat kendinizi intikam almaya odaklamamalı ve olayları akışına bırakarak sadece önlem almalısınız. Aldığınız önlemler karşısında bu ihanetten kolayca sıyrılabileceksiniz.

Rüyada Düğün Evine Gitmek

Bir tanıdığınızın evlenmesine yorumlanır.

Rüyada Düğün Fotoğrafı Çekmek

Asla sahip olmayacağınız evlilik hayatına yorumlanır.

Rüyada Düğün Fotoğrafçısı Görmek

Bir kimsenin evliliğine kem gözle bakmanıza yorumlanır.

Rüyada Düğün Fotoğrafı Çektirmek

Sizin kültürünüzde olmayan bir kimseyle evleneceğinize ve çok fazla problem yaşayacağınıza yorumlanır.