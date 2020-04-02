Rüyada Dua Etmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Dua Okumak Tabiri

Rüyada dua etmek hakkında genellikle olumlu şekilde yorumlar yapılmaktadır. Rüya yorumcuları kişinin rüyada dua ettiğini görmesini, genelde olumlu biçimlerde yorumlasalar da, kişinin rüyayı ne şekilde gördüğü de rüya yorumu için fazlasıyla önem arz etmektedir.

Rüyada Dua Etmek

Kişi rüyasında dua ettiğini görürse bu rüyanın, o kişinin Allah’ın huzurunda onay gördüğünü gösterdiğine rivayet edilir. Ayrıca bu rüya, kişinin değer verdiği bir dostu ile ayrılacağı şeklinde de yorumlanabilmektedir. Kişinin rüyasında dua ettiğinin görülmesi, murada ermeye, hayra ulaşmaya, amacına ulaşmaya, hidayete ermeye, sıkıntılardan ve korkulardan kurtulmaya, selamete ermeye gibi durumlara işaret ettiği belirtilir.

Rüyada Dua Okumak

Kişinin rüyasında dua okuması, rüya sahibi kişi için hayırlar ile tabir edilmektedir. Rüya sahibinin bütün sıkıntılarından, hastalıklarından, dertlerinden, korkularından ve borçlarından kurtulup, gönlünün ferah olacağına işaret ettiği söylenmektedir. Bunlarla birlikte, rüya sahibinin yaşamının düzene gireceğine, çevresinin genişleyip, işlerinin açılacağına da rivayet edilir. Rüyada kişinin dua okuması, rüyayı gören kişinin attığı her adımın kendisi için hayırlı olacağına ve meslek yaşamında ise önemli zaferler kazanacağına delalet ettiği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ağlayarak Dua Etmek

Kişi rüyasında ağlayarak dua ettiğini görmüş ise, bu rüyanın sevineceği bir habere ve hayra işaret ettiği belirtilmektedir. Rüyada ağlar şekilde dua etmek, gönülden dilenen hayırlı bir duanın, yakın bir zamanda gerçek olacağı biçiminde yorumlanmaktadır. Ayrıca büyük mükafatlara ve istenen şeylere kavuşmaya, tövbekar olmaya ve de bolca hayır işlemeye işaret ettiği belirtilir.

Rüyada Kadının Ağlayarak Dua Ettiğini Görmek

Rüyada kadın tarafından ağlar halde dua edildiğinin görülmesi, şanssız durumların üst üste gelmesine ve zor bir döneme işaret ettiğine yorumlanır. Ayrıca rüya sahibinin yaşayacağı bir olay sonrasında kendini toparlayacak olmasına ve hayırlı işler yapmasına rivayet ettiği belirtilir.

Rüyada Erkeğin Ağlayarak Dua Ettiğini Görmek

Rüyada erkeğin ağlar halde dua ettiğinin görülmesi, iş konusu açısından bir şanssızlık yaşanmasına ve dikiş tutturamama durumuna işaret ettiği söylenmektedir. Erkeğin ağlar halde dua etmesi, yapılan yanlışların farkına varacak olmaya, maddi anlamda dar duruma düşecek olmaya delalet ettiği söylenir. Bazı yorumculara göre ise böyle bir rüya, rüya sahibi için sevinç habercisi manasına gelmektedir.

Rüyada Sevinçten Ağlayarak Dua Ettiğini Görmek

Kişi rüyasında sevinçten ağlar halde dua ettiğini görmüşse bu rüya, kişinin çok sevineceği bir durum olmasına ve bu durumu çevresindeki herkes ile paylaşmasına delalet eder denilir. Ayrıca rüya sahibinin işinde başarılı olmasına ve mevki atlamasına da işaret ettiği söylenir.

Rüyada Başkasının Dua Ettiğini Görmek

Rüyada bir başkasının dua ettiğinin görülmesi, feraha ermeye, hayırlı bir yaşama ve rahat etmeye tabir edilmektedir. Bununla birlikte, rüya sahibinin yaşama güzel bir biçimde bakmasına, verdiği emeklerin karşılığını fazlasıyla almasına da tabir edilir. Kişinin rüyasında başka birinin dua ettiğini görmesi ve duasına eşlik etmesi ise, hayırlı olan olaylara ve yaşama her daim umutlu bir biçimde bakmaya yorulmaktadır.

Rüyada Sure Okumak

Kişinin rüyasında sure okuduğunu görmesi, rüyayı gören kişinin ettiği duaların kabul edilmesi olarak tabir edilir. Böyle bir rüya, güzelliklere ve hayırlara yorulmaktadır. Kişinin rüyasında sure okuduğunu görmesi, o kişinin yaşamının olumlu bir biçimde değişime uğrayacağına ve hayırlı bir yola çıkacağına işaret ettiği belirtilir. Bu yolculuk umre veya hac da olabilir. Bazı rüya yorumcularına göre ise, bu rüyayı gören kişinin bekar olduğu takdirde kısmetinin açılacağına, evli ise, yuvasının huzurlu olacağına delalet eder.