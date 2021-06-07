Rüyada Dolunay Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Dolunayın Battığını Ve Büyüdüğünü Görmek Tabiri

Rüyada güneş, ay, gezegen ve yıldız gibi gök cisimlerin görülmesi çoğu zaman kişiler için ilginç bir durum olarak kabul edilir. Rüyada günlük hayat dışında farklı şeylerin görülmesi bu nedenle sık sık araştırma konusu haline gelmiştir.

Rüyada Dolunayın Battığını Görmek

Rüyada dolunayın battığını görmek, rüya sahibinin yapmış olduğu ya da yapacağı bir ortak iş sayesinde yaşamının sonuna kadar oldukça rahat bir hayat süreceğini, içerisinde bulunduğu durumu gözden geçirerek kısa sürede rahata erişmek için atılması gereken adımların atılacağına, ağız tadının ve neşesinin hiç kaybolmayacağına, bir dil eğitimi almak için yurtdışına çıkacağına, işlerinin oldukça hızlı bir şekilde iyiye gideceğine, sağlığına kavuşacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin geçiminin oldukça kolay bir hale geleceğine, şansının ve kısmetinin kısa sürede açılacağına, her isteğinin yerine geleceğine, kariyerinde ilerleyeceğine, hayırlı bir kısmete, evliliğe, iş yaşamında üst mevkilere çıkacağına yorumlanır.

Rüyada Dolunayın Büyüdüğünü Görmek

Rüyada dolunayın büyüdüğünü görmek, rüya sahibinin rızkının büyüyeceğini, mal ve mülk sahibi olacağına, bahtın açık olacağına yorumlanır. Ülke genelinde şan ve şöhret kazanacağına, adından söz ettireceğine alamet edilir. Rüya sahibinin kaliteli ve rahat bir yaşam süreceğine, devlet yönetiminde yer alacağına işaret edilir. Rüya sahibinin yaşamında bulunan gerginliklerin ortadan kalkacağına, göz önünde olacağına, arzu ettiği hemen her şeye kavuşacağını, iyi bir kısmete işaret edilir.

Rüyada Büyük Dolunay Görmek

Rüyada büyük dolunay görmek, rüya sahibinin yaşamış olduğu kötü günleri ardında bırakacağına, vatana ve millete hayırlı işlere imza atacağına yorumlanır. Rüya sahibinin hayallerine ve hedeflerine ulaşacağına delalettir.

Rüyada Dolunay ve Cami Görmek

Rüyada dolunay ve cami görmek, rüya sahibinin arkadaşları ve ailesi ile mutlu bir yaşam geçireceğine, yaşamış oldukları sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Rüyayı gören kişinin geliri oldukça yüksek işlere gireceğine ve bu iş sayesinde bol kazanç elde edeceğine, geçimini kolaylaştıracağına delalettir.

Rüyada Dolunayı Eline Almak

Rüyada dolunayı eline almak, rüyayı gören kişinin kısmetinin açıldığı anlamına gelir. Özellikle rüya sahibi bekar ise hayırlı bir kısmet ile kısa zaman diliminde yuva kurması şeklinde yorumlanır. Eğer rüya sahibi evli bir kişi ise gördüğü rüyanın yorumu rüya sahibinin iş hayatındaki başarıları olarak ifade edilir.

Rüyada Dolunayın Hareket Ettiğini Görmek

Rüyada dolunayın hareket ettiğini görmek, rüya sahibinin akrabaları ve aile bireyleri ile beraber eğlenceye gideceğine, rahat bir yaşam süreceğine ve hafifleyeceğine işarettir.

Rüyada Dolunayda Dua Etmek

Rüyada dolunayda dua etmek, rüya sahibinin kalkınacağına, yüzüstü bırakılacağına, bir problemle karşılaşmayacağına, suç ve günah işleyeceğine, iş ve aile hayatında huzursuzlukların oluşacağına, zarara uğrayacağına, özlem çekeceğine işarettir.

Rüyada Dolunay Fotoğrafı Çekmek

Rüyada dolunay fotoğrafı çekmek, rüya sahibinin odak noktasını güzelliklere çevirmiş olduğuna, bu güzelliklerle meşgul olmasından dolayı hayatına da mutlulukları ve güzellikleri çekeceğine işarettir.

Rüyada Birden Fazla Dolunay Görmek

Rüyada birden fazla dolunay görmek, rüya sahibinin birçok konuda ikilem yaşayacağına, psikolojisinin sürekli değişkenlik göstereceğine, bir mutsuz bir mutlu günler geçireceğine, sağlık ile ilgili sorunlar yaşayacağına ve hayal kırıklığı yaşayacağına işaret edilir. Kimi zaman ise kişinin mutluluğunun artacağına yorumlanır.

Rüyada Dolunayın Hilale Dönüşmesi

Rüyada dolunayın hilale dönüşmesi, rüya sahibini üzen, sıkıntı çekmesine sebep olan, kıran her şeyin yok olacağına, evine daha fazla miktarda rızkın gireceğine delalettir. Rüya sahibinin iyi yere geleceğine, dünya nimetlerinin daha da fazlasına sahip olacağına işarettir.

Rüyada Hem Dolunay Hem Hilal Görmek

Rüyada hem dolunay ham hilal görmek, rüya sahibinin uzun zamandan beri hayal etmiş olduğu şeylere kısa zaman içerisinde ulaşmasına, hastalığa veya talihsiz olaylar başına geleceğine işarettir.

Rüyada Dolunay İzlemek

Rüyada dolunay izlemek, rüya sahibinin yaşamında bulunan sıkıntıların ve onu üzen olayların biteceğine yorumlanır. Rüya sahibinin farklı bir yaşam şekline geçeceğine, hayatında yeni bir sayfa açacağına, işlerinin düzeleceğine, gelirinin artacağına delalet edilir.

Rüyada Dolunayın Kaydığını Görmek

Rüyada dolunayın kaydığını görmek, rüya sahibinin askıya aldığı çalışmaları kısa bir süre içerisinde nihayete erdireceğine, huzurlu ve çok mutlu olacağına işarettir.

Rüyada Dolunayı Kırmızı Görmek

Rüyada dolunayı kırmızı görmek, hacca ve yolculuğa gitmeye işaret edilir.

Rüyada Mavi Dolunay Görmek

Rüyada mavi dolunay görmek, rüya sahibinin zor günlerden sonra eskisinden daha da güçlü olarak ayağa kalkacağına, kendisine çeki düzen vereceğine işarettir. Rüyada mavi dolunay gören kişi kısa bir süre içerisinde güzel haberler alacağına rivayet edilir.

Rüyada Mor Dolunay Görmek

Rüyada mor dolunay görmek, rüya sahibinin mesleğinde hep cesaretli adımlar atacağına ve bu adımlar sayesinde yenilmez biri olacağına, ahiret inancına göre yaşayacağına delalet edilir.