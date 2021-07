Rüyada Dolu Yağdığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada İri Ve Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağması Anlamı

Rüyada dolu yağdığını görmek; hayırlara delalet etmemektedir. Rüya sahibinin; ızdırap çekmesine, kıtlığa, yokluğa, fakirliğe sürüklenmesine, çileye düşmesine delalet eder. Rüya sahibinin işlerinin iyiye gitmemesi olarak da yorumlanan bu rüya, fakirliğe düşmenin habercisidir. Bu yüzden hiç hayırlı bir rüya değildir.

Rüyada Dolu Yağdığını Görmek

Rüyada dolu yağdığını görmek; rüyayı gören birey açısından hiç olumlu tabir edilmemektedir. Rüya sahibinin yaşayacağı talihsizliklere, yaşayacağı uğursuzluklara, musibetlere ve kötülüklere delalet eder. Rüyayı gören bireyin çok çalışmasına, çok alın teri dökmesine rağmen bu emeklerinin karşılığını almamasına delalet eder. Rüyayı gören bireyin; evinde geçimsizlik ve sorun olmasına işarettir. Rüyada dolu yağdığını görmek; rüyayı gören kişinin elinden birçok malı kaçırmasına tabir edilir. Rüya sahibi çok zarar görecektir.

Rüyada Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdığını Görmek

Rüyada ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını görmek; rüyayı gören bireyin bekar olması halinde; maddi durumu iyi olan, vefa ve vicdan sahibi, iyi niyetli biriyle evlenmesi, mutlu bir yuva kurması olarak tabir edilir. Rüyada ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını görmek; çıkılacak bir iş seyahati sonrasında başarılı ortaklık kurulmasına, bu ortaklık ile yüklü oranlarda kazanç sağlanmasına, kaçırılan fırsatlardan daha iyilerinin elde edilmesine ve aile ile daha iyi anlaşmaya işaret eder.

Rüyayı gören birey; çok güzel olaylar ile karşılaşacaktır. Yapılan yanlışların tekrarlanmaması adına bazı bireylerin fikirlerine başvurmaya, yaşamı boyunca saygı duyulan ve el üstünde tutulan biri olmaya, önemli işlere imza atmaya, bir nedenden ötürü çok kötü vaziyetlere düşmeye, çok önemli bir üzüntü yaşanmasına, karanlıkların aydınlanmasına, yapılacak olan bir iş ile maddi anlamda rahat bir yaşam sürmeye, aile yaşamının daha iyi bir hal almasına, verilen sözlerin yerine getirilmesine işaret eder. Rüya sahibi açısından oldukça hayırlı bir rüyadır.

Rüyada İri Dolu Yağdığını Görmek

Rüyada iri dolu yağdığını görmek; rüya sahibinin çok üzüldüğü sorunları atlatmasına, çok önemli zorluklar çekip ödenmeyen borçların çok yakın bir dönem içerisinde bitmesine, uzun süreden beri aklından geçen ve yapmak istediği her şeyi gerçekleştirmesine, stres ve sıkıntıdan uzak şekilde kafasını dinlemeye, alınan zaferler ile dikkat çekmeye, hayırlı bir evliliğin yapılmasına, toplumun itibar ettiği bir kişi olunmasına inanılır. Rüya sahibi, hayatında eksik olan her şeyi tamamlayacaktır. Rüya sahibi açısından çok olumlu yorumlanan bu rüya, rüya tabircilerine göre hayırlara vesile bir rüyadır. Rüya sahibi, hayal etmiş olduğu her şeyi teker teker gerçekleştirecek ve dolu dolu yaşayacaktır.