Rüyada dolap görmek ne anlama gelir? Rüyada dolap düzenlemek, silmek ve almak tabiri

Rüyada dolap görmek, sır saklamak ve hayatını düzene sokmak anlamına gelir. Rüyada dolap düzenlemek, kötü giden işleri yoluna sokmak ve evlilik anlamına gelmektedir. Rüyada dolap silmek ise kötülüklerden arınmak demektir.

Rüyada Dolap Görmek

Rüyada dolap görmek, rüya tabirlerinde düzenli hayat ve bazı sırların saklanması şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişi artık hayatını düzene sokmak isteyecek ve bazı kötü alışkanlıkları bırakacaktır. Öte yandan öğrendiği önemli sırlar olacak ancak bu sırları kimse ile paylaşmayacaktır.

Rüyada Dolap Düzenlemek

Rüyada dolap düzenlemek, rüya sahibinin medeni durumuna göre farklı anlamlara gelmektedir. Rüya sahibi bekarsa yakın süre içinde birisine gönlünü kaptıracak ve evliliğe adım atacaktır. Rüya sahibi evliyse iş hayatındaki işlerini toparlayacak ve tüm sorunları yoluna koyacaktır.

Rüyada Dolap Silmek

Rüyada dolap silmek, doğru yola çıkmak ve kötülüklerden kaçmak anlamına gelir. Rüya sahibi geçmişte yaşadığı bazı kötü olaylardan ve yaptığı hatalardan sıyrılmak isteyecek. Bu isteği ile birlikte çabası sayesinde kurtulacak olan rüya sahibi doğru insan olmayı başaracaktır.

Rüyada Dolap Almak

Rüyada dolap almak, maddi varlığa ve bolluğa işaret eder. Rüyasında dolap aldığını gören bir kişi iş yaşamındaki performansı ile birlikte ödüllendirilecek ve iyi bir maaşa sahip olacak. Bu maaş ile birlikte bolluk içinde yaşam sürecek.

Rüyada Dolap Temizlemek

Rüyada dolap temizlemek, hatalar yapmaya ve telafi etmeye yorumlanır. Rüyasında dolap temizlediğini gören bir kişi istemeden de olsa birisine karşı hatalı davranışta bulunacak. Bu hatasını anlayacak olan rüya sahibi telafi etmek için çaba gösterecek aynı zamanda başarılı olacaktır.

Rüyada Dolap Devrilmesi

Rüyada dolap devrilmesi, mutsuzluktan kurtulmak ve iyi haberler almak demektir. Rüya sahibi bir süre maruz kaldığı mutsuzluktan gelecek olan iyi haberler sonrasında kurtulacak ve refaha erecektir.

Rüyada Dolap Yaptırmak

Rüyada dolap yaptırmak, doğru işler yapmak ve hayır duası almak anlamına gelir. Rüyayı gören kişi çevresine yardım etmeye başlayacak ve bu yardımseverliği ona iş hayatında da doğru olmayı öğretecek. Öte yandan insanların hayır duasını alacak ve dürüst kişiliğe sahip olacaktır.

Rüyada Dolap Açmak

Rüyada dolap açmak, iş teklifi almak anlamına gelir. Rüyasında dolap açtığını gören bir kişinin mutlu olacağı iş teklifi alacağına işaret edilir. Bu teklif sayesinde aradığı işi bulacak olan rüya sahibi iyi bir maaşa da sahip olacak.

Rüyada Dolap Aramak

Rüyada dolap aramak, özlem duymak ve hüzünlenmek anlamına gelir. Rüya sahibi ölen bir yakınını oldukça fazla özleyecek. Bu özlemi çok fazla olacak ve bir süre sadece o kişiyi düşünerek hüzünlenecektir.

Rüyada Dolap Aynasının Kırılması

Rüyada dolap aynasının kırılması, kötü olaylara işaret eder. Rüyayı gören kişi maddi ve manevi anlamda çok zor günler yaşayacak ve bu durum onu oldukça derinden yaralayacak.

Rüyada Dolap Boyama

Rüyada dolap boyama, bahtının açılması ve gelir artışı demektir. Rüyasında dolap boyadığını gören kişinin bahtı iş anlamında açılacak ve kazancı da artmaya başlayacaktır.

Rüyada Dolap Bakmak

Rüyada dolap bakmak, iş kurmak ve geleceğe yönelik planlar yapmak demektir. Rüyayı gören kişi iş kurmak isteyecek ve bu isteğini arkadaşı ile birlikte yapacak. Kısa sürede kazanacak olduğu paralar ile ileride daha farklı projelere yönelecektir.

Rüyada Dolap Boşaltmak

Rüyada dolap boşaltmak, kötü insanlardan kurtulmak demektir. Rüyasında dolap boşalttığını gören kişi için etrafındaki bazı insanların kötü niyetli olduğuna ve bu kişilerden kurtulacağına işaret edilir.

Rüyada Dolap Boyadığını Görmek

Rüyada dolap boyadığını görmek, kazanç artışı ve mutluluk demektir. Rüya sahibi iş hayatında çok fazla paralar kazanacak ve bu kazançlar sayesinde mutlu günler erişecektir.

Rüyada Dolabı Boş Görmek

Rüyada dolabı boş görmek, mutsuzluk ve umutsuzluk anlamına gelir. Rüyasında dolabı boş gören kişinin istediği bir olay gerçekleşmeyecek ve bu nedenle oldukça mutsuz olacak.

Rüyada Dolabın Buz Tutması

Rüyada dolabın buz tutması, küskünlük ve kavgalar yaşanacak anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin aile veya yakın çevresindeki kişilerden bazıları ile arası bozulacak ve ciddi olmasa da tartışmalar yaşanacaktır.

Rüyada Dolap Camı Kırılması

Rüyada dolap camı kırılması, hata yapmak ve kalp kırmak demektir. Rüyayı gören kişi çok sevdiği bir kişinin kalbini yapacak olduğu hata sonucunda kıracaktır.

Rüyada Dolap Çekmek

Rüyada dolap çekmek, yüklü para kazanmak anlamına gelir. Rüyasında bir dolabı çektiğini gören kişiye yüklü bir miktarda para gelecek ve bu paraları hesabına çekerken yaşadığı mutluluğu tüm yaşantısı boyunca sönmeyecektir.

Rüyada Dolap Düşmesi

Rüyada dolap düşmesi, gelir kaybına ve mutsuzluğa işaret eder. Rüya sahibinin işleri birden kötüye gidecek ve işinden kovulacaktır. Bu olumsuz durum sebebi ile bir süre mutsuz olacaktır.

Rüyada Dolap Hediye Almak

Rüyada dolap hediye almak, arsa satın almak ve taşınmak demektir. Rüyayı gören kişi farklı bir şehirden ev veya arsa alacak ve bu arsa üzerine kendi yapacağı eve taşınarak, hayatının geri kalan ömrünü burada geçirecektir.

Rüyada Dolap Hediye Etmek

Rüyada dolap hediye etmek, yardımsever olmak ve saygınlık kazanmak demektir. Rüyayı gören kişinin etrafına yapacağı yardımlar kısa sürede dikkat çekecek ve en çok taktir edilen kişiler arasında yer alacaktır.