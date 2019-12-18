Rüyada diş görmek ne anlama gelir? Rüyada çürük diş görmenin tabiri

Rüyada diş görmek, alimlerin tabirlerine göre akrabalara delalet eder. Tabircilere göre rüyada görülen diş çürümelerinin akrabaların başına gelebilecek olaylar şeklindedir. Dişlerin temiz tutulması, fırçalanması ise akrabaların sürekli gözetilip kollandığı manasına gelir.

Rüyada Diş Görmek

Rüyada dişlerin görülmesi eski alimler tarafından çok fazla detaylı yorumlanmıştır. Alt, üst ve çene dişlerinin her birini farklı yorumlayan tabirciler, genel anlamda dişlerin akrabalara işaret ettiği söylenir. Dişlerde sorun olması, akrabaların başına gelebilecek problemlere delalet eder.

Dişlerin güzel olması, korunması ise akrabalara göz kulak olduğu manasına gelmektedir. Rüyada diş görmenin diğer fazileti, birliğin kurulmasıdır. Kendi kardeşleri, çocuklarıyla güzel bir birliktelik kurulacağı manasına gelir.

Rüyada Diş Fırçalamak

Rüyada diş fırçalamak, yakın akrabalara olan düşkünlüğü işaret eder. Kişinin akrabalarını korumak için elinden gelen her gayreti gösterdiğini rivayet eder. Ancak İslam alimleri akrabalarına düşkün olan kişinin kendini fazlasıyla heba etmemesi gerektiğini, her şeyin Allah'ın takdiri olduğu üzerine yorumlar yapmışlardır.

Rüyada diş fırçalamak, çocukların, anne veya babanın kişinin kanatlarına almak istemesi şeklinde yorumlanır. Aşırı sevgi gösterildiği manasına gelir. Rüyada diş görmenin diğer hikmetleri ise sahip olunan şeye verilen değeri gösterir. Bu rüyayı gören kişilerin çoğunlukta küçük şeylerle mutlu olabildikleri şeklinde yorumlamalar yapılmıştır.

Rüyada Çürük Diş Görmek

Rüyada çürük bir düş görmek iki farklı şekilde yorumlanır. Bunlardan birincisi şerken, ikincisi hayır kapısıdır. Şer olanda kişinin akrabalarının başına gelebilecek zararı işaret eder. Bu bir çeşit musibet, sıkıntı şeklinde olabilir. Akraba maddi anlamda dara düşmüş olabilir. Diğer hayır anlamı ise kişinin sevap kazandığına rivayet edilir. Kişinin çürük diş görmesi, daha önce yaptığı bir işin hayır olduğu ve rüya sahibinin bundan hayır kazandığına işaret etmektedir.

Rüyada Diş Çektirmek

Rüyada diş çektirdiğini görmek, evvela musibet dolu bir beladan kurtulmak manasına gelir. Çürük bir diş çekmek, hayatının geri kalanında çeşitli zorluklarla karşılaşmayı, para kaybetmeyi işaret eder. Rüyada zorla diş çekildiğini görmenin fazileti ise kapıların kendisine kapanacağına delalet eder. Bu kapıların kapanma nedenini alimler daha çok kişinin sinirli tavırlarına bağlarlar. Bu rüyayı gören kimseniz, şükür namazlarını eksik etmemesi gerektiği de bildirilir.

Rüyada Dişin Kanadığını Görmek

Rüyada bir dişinin kanadığını görmek, evvela hikmet sahibi bir kimseye kötü davranıldığı manasına gelir. Rüya sahibinin çok iyi kalpli, Allah dostu bir kişiyi kırmak manasına gelir. Rüyada kendi dişinin kanadığını görmek, evvela büyük bir yanlışa rivayet edilir.

Rüya sahibinin yaptığı hatayı düzeltmesi gerektiği alimler tarafından belirtilir. Eğer başkasının dişinin kanadığı görülüyorsa, hayırsız bir işe girilebileceği manasına gelir. Kişinin etrafındaki kişileri iyi tanıması gerektiğine rivayet edilir. Rüyada diş kanamaları, genel manada problemlere, zorluklara ve yanlışlıklara işaret eder. Her açıdan rüya sahibinin dikkatli olması, hayırlı olacaktır.

Rüyada Diş Eti Görmek

Rüyada diş eti görmek, başı boş bir hayata tekabül eder. Kişinin yaşadığı hayattan tat alamadığına, maneviyatının çok fazla eksik olduğuna işarettir. Rüya sahibinin devamlı boşluk içerisinde olduğu üzerine çeşitli yorumlar yapılmıştır. Alimler, bu dönemde rüya sahiplerinin evvela namazlarını artırmalarını, mümkünse oruç tutmalarını, bunun yanında sadakalarını çoğaltmalarını istemişlerdir.

Rüyada Dişinin Kırıldığını Görmek

Rüyasında dişinin kırıldığını gören kimse uyanır uyanmaz, hemen tanıdığı 10 fakire sadaka vermelidir. Sadaka verilmesinin nedeni, bu rüyanın musibete yorumlanmasıdır. Eğer sadaka verilmez alimler, musibetin önüne geçmenin zor olacağını belirtirler. Her şeyin Allah'tan geldiğini ifade eden alimler, kişinin sadakasını verirken kendi ismini ve ailesinin hayrına verdiğini söylenmesini istemişlerdir.