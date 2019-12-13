Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada diş kırılması ve düşmesi tabiri

Rüyada diş görmek, rüya yorumcularına göre pek çok farklı şeyi temsil eder. Rüya içerisinde görülen dişler; aile bireylerini, kederi, gelirdeki artmayı, gereksiz para harcanmasını ve akrabalar ile araya mesafe girmesine delalet eder. Diş genel olarak rüyalar içerisinde sıklıkla görülen bir simgedir. En çok, dişlerin dökülmesi ve dişlerin kırılması araştırılan rüyalardandır. Rüyalar ile alakalı yapılan araştırmalarda yetişkin bireylerin diş ile ilgili rüyaları çok fazla gördüğü söylenebilir. Diş, rüya içerisinde ne türde görüldüğüne bağlı olarak yorumlanmaktadır. Bu yüzden dişin nasıl görüldüğünün oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır.

Rüyada Dişlerin Dökülmesi

Rüyada dişlerin dökülmesi; rüyayı gören bireyin, iş yaşamında ve gelecek yaşamını planlarken karşısına çıkacak ya da çıkan problemlerde doğru karar verme konusunda zorlandığına işaret eder. Ortaya çıkacak problemlerde çözüm adına bireyin kendisini yetersiz hissetmesi mümkündür. Bunun yanı sıra, rüyayı gören kişinin oldukça sağlıklı ve oldukça dinç olması şeklinde de yorumlanmaktadır. Bu yüzden bireyin çok uzun zaman yaşayacağına delalet edilmektedir.

Rüyada Diş Kırılması

Rüya içerisinde diş kırılması; rüyada görülecek olan dişin ve rüyayı gören bireyin akrabalarına yorumlanması mümkündür. Rüyada diş kırılması; baba bakımından bir akrabanın sağlık vaziyetiyle alakalı oldukça önemli sorunların yaşanmasına veya ani bir ölüm haberinin alınması durumunda oldukça üzüntüye işaret etmektedir. Bunun dışında, türlü problemlerden dolayı aile bireylerinin yaşayacakları sorunlara delalet edilmektedir.

Rüyada Diş Çektirmek

Rüya içerisinde diş çektirmenin anlamı iyi değildir. Bu rüyanın da hayırlara vesile olduğu söylenemez. Rüyayı gören bireyin gerek can kaybı gerekse mal kaybı yaşayacağı, çok üzüleceği ve hastalanacağı, hatta bundan ötürü yataklara düşeceğiyle tabir edilmektedir. Şansızlık yaşamak şeklinde tabir edilirken, kimi rüya yorumcularına göre rüya içerisinde diş çektirmek, bu tabirin tam tersi şeklinde yapılmaktadır. Rüyayı gören bireyin müjdeli haberler alacağı, hayırlı gelişmeler yaşayacakları söylenebilir.

Rüyada Dişlerin Düşmesi

Rüyada dişlerin düşmesinin anlamı da iyi değildir. Hayırlı biçimde de tabir edilmemektedir. Şansızlık şeklinde de kabul edilmektedir ve rüyayı gören kişinin oldukça kötü, üzgün ve tatsız günler geçirip, içine kapanacağına yorulur. Kişinin hayattan ümidini keseceğine, elini eteğini her konudan çekeceğine, hayata küsecek olayların yaşanmasına rivayettir. Rüya sahibi, derin acılar yaşamasından ötürü yas tutacaktır. Rüya içerisinde dişlerin düşmesini görmek, maddi ve manevi anlamda ziyana ve zarara uğramaya, güç, mal, mülkü, serveti kaybetmeye, rüyayı gören kişinin içerisine ateş ve acı düşmesine delalet eder. Kötü ve zor bir dönem yaşanmasına, rüyayı gören bireyin suskun olacağına ve devamlı düşünceli olacağına işarettir.

Rüyada Diş Çıkarmak

Rüya içerisinde diş çıkarmak; şansızlık ve uğursuzluk şeklinde kabul edilmektedir. Rüyayı gören bireyin yaşamında bazı olumsuz olayların meydana gelmesine, bireyin yas tutmasına, göz yaşına boğulmasına, üzüleceğine ve kötü günlerin sonrasında dayanamayarak, hastalanacağına delalet eder. Rüyayı gören bireyin bütün manevi dünyasını alt- üst edecek kadar kötü durumların yaşanmasına işaret eder. Rüyayı gören bireyin uzun zaman etkisini üstünden atamayacağı günlerin gelmesiyle yorumlanmaktadır.

Rüyada Dişleri Fırçalamak

Rüya içerisinde dişleri fırçalamak; rüyayı gören bireyin yaşamında ve işinde hassaslık ve titizlikle, yapmış olduğu her işin kusursuz olmasını arzu eden ve yanlışa hoşgörü göstermeyen biri şeklinde ifade edilir. Rüyayı gören birey yapmış olduğu işin en iyisini istemektedir. Bu kişi, mükemmeliyetçi, toplu, temiz birey şeklinde de tanımlanabilir. Rüya sahibi bu şekilde başarılarını katlayacaktır. Kişi işinde gösterdiği yüksek performansı sayesinde herkesin gönül rahatlığıyla güvendiği ve tercih ettiği biri olacaktır. Bu birey kazanmış olduğu paranın hakkını da son kuruşuna dek vermek isteyen biridir.