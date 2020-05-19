Rüyada Dana Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Dana Kesmek, Almak Ve Kovalamak Anlamı

Rüyada dana görmek genel haliyle hayra yorulan bir konudur. Ancak dana ve bu dana etiyle ne yapıldığı rüya hakkındaki tabirlerin bir miktar değişmesine yol açmaktadır.

Rüyada Dana Görmek

Rüyada dana görmek, rüya sahibinin salih ve iyi niyetli bir kimse olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi çevresi tarafından takdir edilmekte ve iyi bir şekilde anılmaktadır. Rüyada görülen dana bu kimselerin sevgisini ve güvenlerini kazanmaya işaret etmektedir. Aynı zamanda bu rüyayı gören kişinin helal kazanç ile mal sahibi olacağına delalet edilmektedir.

Rüyada görülen dananın hangi renkte olduğu yapılan rüya tabirini değiştirmektedir. Bu bağlamda rüyada görülen dananın rengi sarı ise rüya sahibinin bütün isteklerinin yerine geleceği manası taşımaktadır. Görülen dananın beyaz olması ise rüya sahibinin bir hata yaptığına ancak bu hatasını telafi edeceğine delalet etmektedir.

Rüyada Dana Kesmek

Dana kesmek, İslam inancında ibadet olarak sayılan kurbanın bir temsilidir. Rüyasında dana kestiğini gören kimseler için de hem maddi ve manevi emellere kavuşulacağının bir işaretidir. Bu bağlamda, dana kesen kimsenin mevcut borçlarından kurtulacağı ve günahlarının da bağışlanacağı müjdesi verilmektedir. Rüyada dana kesmek aynı zamanda rüya sahibinin rızkının artacağına da işaret etmektedir. Bu kapsamda, rüyada dana kesilmesi bir anlamda da kısmet olarak nitelendirilmektedir.

Rüyada Dana Kovalamak

Rüyada dana kovalamak, rüya sahibinin hayatına yeni bir insanın gireceği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu kimsenin rüya sahibine yaklaşmak ve onunla samimi olma çabasına gireceğine işaret edilmektedir. Rüyada dana kovaladığını gören bir kişinin rakiplerinin önüne geçeceği de rivayet edilmektedir. Bu kimsenin şimdiye kadar yapmış olduğu maddi ve manevi birimler sayesinde tüm rakiplerini hiç zorlanmadan geçeceği müjdesi verilmektedir.

Rüyada kovaladığı dananın geri dönerek kendisine saldırdığını görenler için de hayırlı yorumlar yapılmaktadır. Bu rüya, rüya sahibinin iş yaşamında ve ticarette önemsiz rakiplerle mücadele etmek durumunda kalacağı manası taşımaktadır. Rüya sahibinin çok çalışıp, tüm rakiplerini geride bırakacağı şeklinde benzer tabirler de yapılmaktadır.

Rüyada Dana Sevmek

Rüyada dana sevdiğini görmek oldukça hayırlı yorumlanan bir durumdur. Buna göre danayı seven kişinin; karnının doyacağına, hedeflerine ulaşacağına ve mutluluğu yakalayacağına işaret edilmektedir. Rüyasında dana sevdiğini gören kişinin bir derdi varsa tanıdığı birinden yardım alacağının haberi de verilmektedir.

Rüyasında dana seven kişinin çevresinde hayırlı dua aldığı tabir olunmaktadır. Bu kişiye yaşamı boyunca helal kazanacağı ve rızkının giderek artacağı müjdesi de verilmektedir.

Rüyada Dana Almak

Rüyada dana satın aldığını gören kimseler için bu rüya genellikle olumlu yorumlanmaktadır. Buna göre, rüyasında dana alan kişi mevcut durumda sıkıntı ve zorluk çekmektedir. Ancak rüyayla birlikte bu dertlerin hepsinden kurtulacağının müjdesi verilmektedir. Rüyasında dana satın alan kişinin yaşadığı sıkıntıları teker teker atlatacağına ve eski huzurlu günlerine kavuşacağının haberi verilmektedir.

Rüyada Dana Eti Görmek

Rüyada dana eti görmek, dana görmek ile tamamen farklı anlamlara çıkmaktadır. Bu bağlamda, rüyasında dana eti gören kişinin tüm sermayesini bileğinin hakkı ile kazandığına işaret edilmektedir. Bu kişiye aynı zamanda maddi olarak yeni gelir kapılarının açılacağı ve rızkının artacağı müjdesi de verilmektedir.