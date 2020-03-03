Rüyada çorap görmek ne anlama gelir? Rüyada giymek ve almak anlamı

Rüyada çorap görmenin birden fazla anlamı olsa da genellikle hayra yorulur. Genellikle kısmet olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişi bekârsa kısmetinin açılacağı ve hayırlı bir evlilik yapacağı işaret edilir.

Rüyada Çorap Görmek

Rüyasında hoş kokulu çorap gören kişinin dünya ve ahrette övüleceğine işarettir. Rüyasında pis kokulu çorap gören kişinin malının zekâtını vermediği, şerre layık olduğu şeklinde yorumlanır.

Bazı rüya yorumcularına göre de bu rüyayı gören kişilerin bolluk ve berekete kavuşacakları tabiri yapılıyor. Bunun da iş hayatlarına olumlu yansıyacağı anlamı çıkarılıyor.

Rüyanızda sarı çorap gördüyseniz; geleceğiniz daima parlak olacak, iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda başarıdan başarıya koşacaksınız demektir. Bu süreç boyunca aileniz sürekli yanınızda olacak ve sizi destekleyecektir.

Rüyanızda pembe çorap gördüyseniz; Uzun süredir hayalini kurduğunuz rahata ve feraha kavuşacağınıza işarettir. İş hayatınızdaki başarılar artarak devam edecektir. Ailenizle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçireceğiniz tabiri yapılıyor.

Rüyanızda siyah çorap gördüyseniz; Bekârsanız zengin bir kimseyle evleneceğinize işarettir. Eğer evliyseniz zengin bir kişiden menfaat sağlayacağınıza delalettir.

Rüyada Çorap Giymek

Bu rüya hem hayra hem de kötüye yorumlanıyor. Bazı rüya yorumcularına göre bu rüyayı gören kişi kısa zamanda iş hayatında başarılar elde edecektir. Kişinin ailesiyle birlikte tatile çıkacağı, mutlu ve huzurlu bir aile saadeti yaşayacağına delalet ediliyor.

Aynı zamanda bu rüyayı görenlerin aile içinde sürtüşmelerin ve tartışmaların olacağının işaretidir. Gördüğünüz çorabın rengine göre rüyanın anlamı ve yorumu değişiyor. Rüyanızda beyaz çorap giydiğinizi gördüyseniz; bekârsanız, iyi huylu ve güzel kimseyle evleneceğinize işarettir. Eğer evliyseniz güzel dostluklar kuracaksınız demektir.

Rüyanızda kırmızı çorap giydiğinizi gördüyseniz âşık olacağınız şeklinde yorumlanır. Evliyseniz ve bir aşkınız varsa elde ettiğiniz/edeceğiniz parada çevrenizin gözü olacağına işarettir.

Rüyanızda yeşil çorap giydiğinizi gördüyseniz; iyi ahlaklı ve dindar biriyle evlilik yapacağınıza delalettir. Rüyanızda giydiğiniz çorabın üstüne bir çift çorap daha giydiğinizi gördüyseniz; verdiğiniz kararın doğru olmadığı şeklinde yorumlanır. Bu konuda tecrübeli bir büyüğünüzden yardım alacağınız anlamı çıkarılıyor.

Rüyada Çorap Almak

Rüyada çorap almak, genel olarak aile özlemi çekildiğine işarettir. Kişi hayatında mutluluk ve huzur arayışı içindedir. Rüyanızda yeni bir çorap aldığınızı gördüyseniz; maddi anlamda zenginleşeceğinize, refaha ereceğinize işarettir.

Rüyanızda çorap satın aldığınızı gördüyseniz, sıkıntılarınızdan ailenizin yardımıyla kurtulacağınıza işarettir. Bu rüyayı görenlerin aynı zamanda kötü alışkanlıklarını bırakmaları, sağlıklı beslenmelerine dikkat etmelerine işaret çekiliyor.

Rüyada Çorap Kaybetmek

Rüya çorap kaybettiğini gören kişinin uzun bir aradan sonra refaha kavuşacağına delalet eder. Çektiği sıkıntılardan, ailesinin yardımıyla kurtulacağına yorulur. Genel olarak çekilen sıkıntılara sabredilmesi ve sonunun çok iyi olacağı şeklinde tabiri yapılır.

Rüyanızda çorabın sadece bir tekini giydiğinizi, diğer tekini bulamadığınızı gördüyseniz; planladığınız işin yarım kalacağına işarettir.

Rüyada Kirli Çorap Görmek

Rüyada kirli çorap görmek, pek hayra yorulmuyor. Bu rüyayı gören kişinin iş hayatında başarısızlıklar yaşayacağı işaret ediliyor. Bu da rüyayı gören kişiyi derinden sarsacaktır.

Bu rüyayı görenlerin, sırlarını bir yakınlarına paylaştıkları ve bunun da artık sır olmaktan çıktığı şeklinde de yorumlanıyor. Bu durumda da kişi büyük hayal kırıklığı yaşayacaktır.

Rüyada Çorabı Ayağından Çıkarmak

Rüyasında çorabı ayağından çıkardığını gören kişinin uğradığı kötülüklerden kurtulacağına işarettir.