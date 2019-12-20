Rüyada cin görmek ne anlama gelir?

Rüyada cin görmek, hile yapan insanlarla karşılaşmak anlamına gelir. Bazı yorumculara göre rüyada cin görmenin manası, hırsızlığa uğramak, mal kaybetmek manası taşır. Rüyada cin görüp korkmak, çok kötü bir mal elde edileceğine delalet eder.

Rüyada Cin Görmek

Cin görmenin bir diğer hikmeti, efsuncu ve büyücülere işaret eder. Büyünün ortasına düşmek, büyüye maruz kalmaya rivayet edilir. O yüzden rüyada cin gören kimsenin temizlenip namaza durması rüyanın hayra çevrilmesi için gereklidir.

Rüyada Cin Görüp Korkmak

Rüya sahibinin, çok tehlikeli işlerden kaçmasına hikmet edilir. Rüyada kötü huylu bir cin görüp ondan korkmak, kaçmak istenmeyen bir durumun kişinin başına geleceğine işaret eder. Rüyada cin gördükten sonra korkudan bayılmak, aşırı derecede panik olmak manasına gelir. Kişinin problemleri karşısında panik olduğu, bunlara çözümle değil, telaşla yaklaştığına delalet eder. Rüyada korkulan bir cin görenlerin, namaz kılması, dualar okuması arınmanın en iyi yoludur.

Rüyada Müslüman Cin Görmek

Rüyada çok iyi huylu, Müslüman bir cin görmek uyarıya işarettir. Rüya sahibinin hayatında tehlike altında kalacağına bundan ibadetleri, yardımlarıyla kurtulabileceğine delalettir. Rüya tabircilerin bir kısmı rüyada Müslüman cin görmenin, çok akıllı bir kişiyle karşılaşılacağına ve bu kişiden faydalar edinmeye hikmet ettiğini söyler.

Rüyada Müslüman bir cinden nasihat aldığını görmek, kişinin bazı hatalarının olduğuna işaret eder. Rüyada Kur'an okuyan bir cin görmek, kişinin tüm sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder.

Rüyada Cinle Konuşmak

Rüyada bir cin görüp onunla konuşmanın hikmetleri iki guruba ayrılır. Tabircilere göre rüyada konuşulan cinin sakinliğine göre yorumlar yapmışlardır. Eğer rüyada konuşulan cin sakin ve sabırlı biriyse, rüya sahibi için dertlerin biteceğine, yeni bir başlangıca işaret eder. Konuşulan cin kötü huylu, sinirli biriyse, rüya sahibinin çok kötü bir tuzağın içerisinde kalacağına hikmet edilir. Rüyada konuşulan cin tam olarak görülüyorsa, kişinin malından kayıplar vereceğine yorumlanır.

Rüyada Cinle Evlenmek

Rüyada cinle evlendiğini gören kimse, günahkar kişilerle tanışacağı manasına gelir. Rüya tabiri yapan kimseler, bu rüyanın kişi için hayırlı olmadığına işaret ederler. Rüyada cinle isteyerek evlendiğini görmek, akıl sağlığının kaybedilebileceğine hikmet edilir. Cinlerle zorla evlendirildiğini görmek, korkunç bir oyuna işaret eder.

Etrafından birilerinin kendisine büyü veya oyun yapacağını hikmet eder. Bazı tabirciler, rüyada cinlerle evlenmenin, inanılamayacak kadar paraya işaret ettiğini söylerler. Kişinin bir ömür hayal bile edemeyeceği kadar malının olacağına işaret edildiğini söylerler.

Rüyada Cin Olmak

Rüyada cin olduğunu gören kimsenin etrafına zarar vermesi manasına gelir. Rüya sahibinin yapacağı işlerin çok fazla hileli olacağına, harama el uzatacağına ve bundan çok büyük zararlar göreceğine hikmet edilir. Rüyada cin olmakla ilgili alimlerin görüşü, kişiden etrafa gelen zararlar şeklinde yorumlanmıştır. Rüya sahibinin bir hayra engel olabileceği, hayırsız bir işe kalkışacağı manalarına gelir.

Rüyada Cinle Arkadaş Olmak

Rüyada bir cinle arkadaş olup onunla sohbet ettiğini görmek bir hastalığa yorumlanır. Kişinin kendisinde yakında bir hastalık çıkacağına, delil getirir. Rüyada cinlerle arkadaş olmanın diğer faziletleri, büyük insanlarla dost olmaya yorumlanır.

Kişinin rütbesinin artmasına, malından kayıplar verebileceğine rivayet edilir. Rüyada cinle arkadaş olmanın hikmetleri alimler tarafından ne tam iyi ne tam kötü olarak yorumlanmıştır. İslam alimleri rüyada cinler hangi şekilde görülürse görülsün, mutlaka rüya sonrası namaza durulması gerektiğini ifade ederler.





