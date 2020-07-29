Rüyada çeyiz görmek ne anlama gelir? Rüyada çeyiz almak, bakmak ve yapmak tabiri

Evlenmeden önce çiftlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak birçok eşya çeyiz olarak bilinmektedir. Zamanda birikerek oluşan çeyiz, özellikle gelin adayları için büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı pek çok insanın rüyasına çeyiz mutlaka en az bir defa girer. Böyle durumlarda rüyasında çeyizi nasıl ve ne şekilde gördüğüne bağlı olarak birçok kişi rüya alimlerin yorumlarını okumaktadır.

Rüyada Çeyiz Görmek

Rüyada çeyiz görmek evlilik, sağlık ve yeni eşyalara yorulmaktadır. Bu rüya iki farklı şekilde rüya alimleri tarafından ele alınır. Eğer Rüya sahibi bekar ise o zaman evliliğe yorulur. Evli çiftler için ise yeni eşyalara ve mutlu bir hayata delalet eder. Eğer kızı olan biri rüyada çeyiz görürse kızını evlendirecek anlamı taşımaktadır. Oğlu olan biri eğer rüyasında çeyiz görürse o zaman evine yeni eşyalar alacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Çeyiz Almak

Rüyada çeyiz almak rüya sahibinin hayatında birçok farklı şeyin olumlu yönde seyir alacağı üzerine yorulmaktadır. Aynı zamanda uzun bir süredir kişinin yapmak istediği bazı şeylerin gerçeğe dönüşeceği üzerine rivayet edilir.

Rüyada Çeyiz Bakmak

Rüyada çeyiz bakmak çevredeki insanların dikkatini çekecek kadar yüksek miktarda kazanç elde etmek anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin hayatının bundan sonraki döneminde para sorunu çekmeyeceği, mutlu ve huzurlu bir yaşamı borçlarını kapatarak devam edeceği üzerine delalet eder. Yakın zamanda borçlarından kurtulacağına ve ailesi ile beraber uzun ömürlü bir hayat süreceğine yorulmaktadır.

Rüyada Çeyiz Yapmak

Rüyada çeyiz yapmak rüya sahibi için Bol rızık, hanesine bereket ve bolluk gireceği anlamına gelmektedir. Ayrıca kişinin şans ve kısmetinin açılacağı, hem iş hayatında hem de evlilik konusunda doğru insanlar ile tanışacağına delalet eder. Özellikle hayatında ters giden birçok şeyin yeniden olumlu yöne döneceğini, mal mülk sahibi olacağına, mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine işaret etmektedir.

Rüyada Çeyiz Sermek

Rüyada çeyiz sermek bir yerden başka bir yere taşınmak anlamına gelmektedir. Özellikle rüya sahibi çeyizi hangi evde açıyor ise o evden taşınmak şeklinde ifade edilmektedir. Farklı rüya alimlerine göre ise rüya sahibinin yakın bir zamanda uzun yolculuğa çıkacağı anlamına gelir. Müjdeli haber alması ile beraber bu yolculuğa çıkacağına ve keyifli bir seyahat gerçekleştireceği üzerine delalet etmektedir.

Rüyada Çeyiz Sandığı Görmek

Rüyada çeyiz sandığı görmek evlat anlamına gelmektedir. Kız ya da erkek rüya sahibinin eğer evli ise yakın zamanda bu konuda müjdeli bir haber alacağı üzerine yorumlanır. Değişik yorumlara göre ise bulunduğu şehirden yer değiştirmek ya da memur ise tayin olmak gibi anlamlara gelmektedir. Eğer özel sektörde çalışıyor ise o zaman rüya sahibinin bu işten ayrılacağı ve yeni bir işe başlayacağına işaret eder. Bu işin kişiyi çok mutlu edeceğine ve iyi kazançlar elde edeceğine yorulmaktadır.

Rüyada Çeyiz Dağıtmak

Rüyada çeyiz dağıtmak yakın bir insandan gelecek olan sorunun önemli oranda baş ağrıtacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda sevinçli ve güzel bir haber alınacağına üzerine delalet eder. Olumsuz şekilde ise iş konusunda karşısına çıkacak fırsatları değerlendiremeyeceğine, bu yüzden ciddi oranda pişman olacağına işaret eder. Diğer yandan kendisi ve ailesi için hayırlı işler yapacağına, sevap kazanacağına ve yaşadığı sorunlardan kurtulacağına işaret etmektedir.