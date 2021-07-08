Rüyada Ceset Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada ceset görmek genel anlam olarak olumsuz bir durumu işaret eder. Birinin ölümünü işaret eden bu rüya ölecek olan kişinin yakın çevrede olacağını da gösterir. Rüya sahibinin sıkıntılı bir sürece gireceğini de açıkça ortaya koyar.

Rüyada Ceset Görmek

Rüyada ceset görmek yakın çevreden birinin hayatını kaybetmesi şeklinde yorumlanıyor. Rüya sahibinin bir yakını hayatını kaybedecek ve rüya sahibi sıkıntılı dönemlerden geçecektir. Rüyada ceset görmek aynı zamanda kötü haber almaya da işaret eder.

Rüyada Evde Ceset Görmek

Rüyasında evde bir ceset olduğunu gören kişi kısa bir süre içinde kötü haber alacaktır. Aldığı haber ile büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Yaşadığı evdeki huzuru bozulacaktır.

Rüyada Bahçede Ceset Görmek

Rüyasında bahçede bir ceset gören kimse uzaklardan gelen kötü bir haber ile sarsılacaktır. Aldığı haber sonucunda ruh halinde büyük çöküşler yaşayacak ve psikolojik destek alacaktır.

Rüyada Cesede Dokunduğunu Görmek

Rüyada cesede dokunmak kötü günlerin geleceğine işaret eder. Bu rüyada rüya sahibinin uzun sürecek olan bir sıkıntı içine gireceği ifade ediliyor. Ayrıca bu rüya bir yakınını kaybetmek olarak da yorumlanabiliyor.