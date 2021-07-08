RÃ¼yada Ã§amurlu su gÃ¶rmek, yakÄ±nda gerÃ§ekte olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir ÅŸeye ÅŸahit olacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelir.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Su GÃ¶rmek

RÃ¼yada Ã§amurlu su gÃ¶rmek, yakÄ±n bir zaman diliminde hiÃ§ de hoÅŸnut olmayacaÄŸÄ±nÄ±z bir olaya yorumlanÄ±r. Bu bÃ¼yÃ¼k olay tÃ¼m dÃ¼nyada yankÄ±lanacak ya da en azÄ±ndan topluluÄŸunuzdaki birÃ§ok insanÄ± etkileyecektir. Bu, olumlu ya da olumsuz bir olay ya da durum olabilir, bu yÃ¼zden belki de bilinÃ§altÄ±nÄ±z, sizi yaklaÅŸmakta olan ÅŸeye zihinsel olarak hazÄ±r hale getirmek iÃ§in bu rÃ¼ya sembolÃ¼nÃ¼ kullanmaktadÄ±r.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Suda YÃ¼zmek

RÃ¼yada Ã§amurlu suda yÃ¼zmek, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kadar gerÃ§ek ya da gÃ¼venilir olmayan biriyle bir iliÅŸki iÃ§inde olabileceÄŸiniz anlamÄ±na gelir. Bu kiÅŸi, sizi itaatkar bir ÅŸekilde manipÃ¼le ediyor ya da kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in eylemlerinizi dÃ¼pedÃ¼z kontrol ediyor olabilir. Ãœzerinize bulaÅŸan Ã§amur ve bu kaosun iÃ§erisinde yÃ¼zmek size hiÃ§ iyi gelmiyor.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Suda YÃ¼rÃ¼mekÂ Â Â Â

RÃ¼yada Ã§amurlu suda yÃ¼rÃ¼mek, birisinin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± ilerletmek iÃ§in sizi manipÃ¼le etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelir. Ã–rneÄŸin, bu manipÃ¼latif kiÅŸi, baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±zÄ± profesyonel geliÅŸim iÃ§in kullanmak amacÄ±yla sosyal Ã§evrenize sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸabilir. Bu kiÅŸi, niteliklerden yoksun olsa bile, size kapÄ±lar ya da fÄ±rsatlar aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan ince ipuÃ§larÄ± bÄ±rakabilir.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Suya Girmek

RÃ¼yada Ã§amurlu suya girmek, gerÃ§ekte kayÄ±tsÄ±z ve tembelleÅŸebileceÄŸiniz anlamÄ±na gelir. ZamanÄ±nÄ±zÄ± ve enerjinizi Ã¼retken hobiler ya da ilgi alanlarÄ± peÅŸinde koÅŸmaya odaklamak yerine, yÃ¼zeysel ve anlamsÄ±z giriÅŸimlere Ã§ekilebilirsiniz. Bu dikkat daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ÅŸeyler, size biraz zevk verirken, sizi hayallerinize ve Ã¶zlemlerinize ulaÅŸmaktan daha da uzak tutabilir.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Su AktÄ±ÄŸÄ±nÄ± GÃ¶rmek

RÃ¼yada Ã§amurlu su aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek, kendinizi yalnÄ±z ya da izole hissettiÄŸiniz anlamÄ±na gelir. Muhtemelen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n bilmediÄŸi ya da tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir yanÄ±nÄ±z vardÄ±r, bu da onlarÄ±n etrafÄ±nda gerÃ§ekten kendiniz olamayacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelir. Hem reddedilme korkusu hem de arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan aÅŸaÄŸÄ±lama korkusu nedeniyle kendinizin bu yÃ¶nÃ¼nÃ¼ baÅŸkalarÄ±ndan gizlediÄŸiniz anlamÄ±na gelir. Fakat bu yanÄ±nÄ±z yakÄ±n zamanda onlar tarafÄ±ndan keÅŸfedilecek demektir.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Su Akan Dere GÃ¶rmekÂ Â Â Â

RÃ¼yada Ã§amurlu su akan dere gÃ¶rmek, birinden beklenmedik bir ziyaret almakla ya da temastan koptuÄŸunuz biriyle buluÅŸmakla iliÅŸkilendirilir.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Su Birikintisi GÃ¶rmek

RÃ¼yada Ã§amurlu su birikintisi gÃ¶rmek, eÅŸinizin ya da sevgilinizin bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ arzularÄ±nÄ± ya da izniniz olmadan yapmak istediÄŸi ÅŸeyleri temsil eder. Ä°Ã§inde biriktirdiÄŸi bu arzular yakÄ±n zamanda patlak verecektir.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Su BasmasÄ±

RÃ¼yada Ã§amurlu su basmasÄ±, endiÅŸelerin ve baÅŸka bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yaratÄ±lan zorlu bir durumla meÅŸgul olmanÄ±n bir sembolÃ¼ olabilir. Bir sÃ¼re uÄŸraÅŸmak zorunda kalabileceÄŸiniz insanlara yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada Kuyudan Ã‡amurlu Su Ã‡ekmek

RÃ¼yada kuyudan Ã§amurlu su Ã§ekmek, duygusal enerjinizi tÃ¼ketecek ve sizi mutsuz edecek beklenmedik Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylarÄ± ya da durumlarÄ± Ã¶nceden haber verir. AyrÄ±ca, kiÅŸisel hayatÄ±nÄ±zÄ± etkileyebilecek sorunlar, konular hakkÄ±nda ya da amacÄ±nÄ±zÄ± iletmek iÃ§in girmek Ã¼zere olduÄŸunuz olasÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bir uyarÄ± olabilir.

RÃ¼yada Evden Ã‡amurlu Su Ã‡Ä±kmasÄ±

RÃ¼yada evden Ã§amurlu su Ã§Ä±kmasÄ±, Ã§ocukÃ§a alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± ve tavrÄ±nÄ±zÄ± bastÄ±rma arzunuzu gÃ¶sterebilir. AyrÄ±ca evinize girip Ã§Ä±kan bir kimsenin sizin hakkÄ±nÄ±zda olumsuz tutumuna, sizden hoÅŸlanmamasÄ±na ve ardÄ±nÄ±zdan dedikodu yapmasÄ±na yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Su DoldurmakÂ Â Â Â Â

RÃ¼yada Ã§amurlu su doldurmak, fiziksel ya da duygusal iyiliÄŸinizle ilgili ihtiyaÃ§larla nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konusundaki memnuniyetsizliÄŸinizi gÃ¶sterir.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Su DÃ¶kmek

RÃ¼yada Ã§amurlu su dÃ¶kmek, mevcut faaliyetlerinizde iyi ÅŸanslar ve istemediÄŸiniz bir ÅŸeyden kurtulmak anlamÄ±na gelmektedir. Bu bir sorun, sorunlu bir insan ya da baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda olduÄŸunuz maddi, manevi durumlar olabilir. Hepsinden kurtulacaÄŸÄ±nÄ±z kesin bir gerÃ§ektir.

RÃ¼yada Ã‡amurlu Su Ä°Ã§mek

RÃ¼yada Ã§amurlu su iÃ§mek, yaÅŸayabileceÄŸiniz ya da yakÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸlayabileceÄŸiniz istikrarsÄ±zlÄ±k ya da gÃ¼vensizlik duygularÄ±nÄ± gÃ¶sterebilir. Ä°lk Ã¶nce kaÃ§Ä±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ancak daha sonra almayÄ± kabul ettiÄŸiniz bir duygu durumunu da anlatmaktadÄ±r. KaÃ§Ä±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyleri ÅŸimdilerde kabul ediyor olmanÄ±z hoÅŸ bir davranÄ±ÅŸ deÄŸildir. Bunu Ã§evrenizde fark edecek ve size karÅŸÄ± cephe alacaklar demektir.

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