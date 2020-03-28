Rüyada Büyük Abdest Yapmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Büyük Abdest Görmek Anlamı

Rüyada büyük abdest yapmak, bazı rüya yorumcularına göre, zenginlik ve çok fazla para kazanmaya tekabül eder. Kişinin, dünya gözüyle çok rahata kavuşacağına işaret eder.

Rüyada Büyük Abdest Yapmak

Bazı rüya yazarları, rüyasında büyük abdest yapmanın, önemli bir insanla karşılaşmak olduğunu belirtirler. Kimi tabirciler, rüyada büyük abdest yapmanın, dost gibi görünen düşmanları işaret ettiğini ifade etmişlerdir. Rüyada ulu orta büyük abdest yaptığını gören kişinin işleri rast gitmemeye başlar. Önemli sayılacak kadar maddi zararlara uğrayabilir.

Rüyada Büyük Abdest Görmek

Rüyada büyük abdest görmenin anlamı, bereket ve paradır. Bol gelir manasına gelen bu rüyanın tabirini yapan yorumcular, kişinin başkalarıyla olan iyi ilişkilerine de işaret ettiğini belirtirler. Rüyasında büyük abdest yaptığını gören kişi, hayatı boyunca çeşitli güzel işlerle uğraşırlar. Önemli yerlere gelmek adına gösterdikleri çabalar varsa, bunlar yavaştan sonuçlanmaya başlayacaktır. Olumsuz gibi görünen bu rüyanın manası, para kazanmak ve parayı önemli yerlerde değerlendirmektir.

Rüyada Büyük Abdest Yaptığını Görmek

Rüyada büyük abdestini yaptığını görmek, pek çok kez farklı olarak yorumlanır. Kimi alimlere göre rüyada büyük abdest yapmanın manası, iş hayatında yaşanan gelişmelere delalet ettiğini belirtirler. Kimi rüya yorumcuları, büyük abdestin yapılış yerine göre farklı yorumlandığını söylerler. Kişi, rüyasında büyük abdestini herkesin ortasında yapıyorsa, onun için güzel şeylerin başlangıcı manasına gelir. Kimi rüya yorumcuları, rüyada büyük abdest yaptığını görmenin manasının derin olduğunu, kişinin her konuda çok dikkatli davranması gerektiğini söylemişlerdir.

Rüyada Büyük Abdesti Tuvalette Yapmak

Rüyada tuvalet içerisinde büyük abdest yapmak, kötü olan günlerin son bulacağına, iyi şeylerin yakın gelecekte olduğuna rivayet edilmiştir. Kişinin, ömrü boyunca gördüğü zorlukların ve zahmetlerin, meyvelerini vereceğine hikmet edilmiştir. Rüyasında büyük abdestini tuvalette yaptığını görmek, istikametin doğru, hayatın anlamlı olduğuna delalettir. Rüya yorumcuları, bu tür rüyaların, kötüye işaret etmediğini, kişinin gerçek hayatında dikkatli olmasının yeterli olacağını söylemişlerdir.

Rüyada Büyük Abdest Temizlemek

İki yönlü yorumlanmış bu rüya, kimi yorumculara göre hastalıkların son bulması, kimisine göre başarı manasına gelir. Rüya tabircileri, rüyada büyük abdest görmenin şifa kaynağı olan işlerden kişinin elini ve eteğini çekmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Yorumcular, kişi eğer hastalığına şifa arıyorsa ve deva bulma ihtimali düşükse, buna rağmen umudunu kaybetmeden aramaya devam etmelidir. Tabirciler, kişinin devayı bulmasına ramak kaldığını, rüyanın buna işaretçi olduğunu söylerler. Diğer kısım alimlere göre büyük abdest temizlemek, manevi başarılara nail olabilmektir.

Rüyada Büyük Abdest Yemek

Rüya yorumcuları arasında ihtilafın olmadığı rüyalardan olan bu durum, kişinin helal malına haramı karıştırdığına delalettir. Rüyada büyük abdest yemek, ömrün son kısmına kadar çekilen acılara rivayet edilir. Tabirciler, rüyasında büyük abdest yediğini gören kişinin, nefsine çok düşkün olduğunu, bir an önce Allah'a sığınması gerektiğini belirtmişlerdir. Rüyada büyük abdest yediğini görüp, bundan tiksinenler, iş hayatında bir takım belalara bulaşabilirler

Rüyada Büyük Abdest Yapmakta Zorlanmak

Rüya yorumcularına göre, rüyada büyük abdest yaparken zorlanmak, ters giden işlere rivayettir. Kişinin borçlarının çoğalmasına, sıkıntılarının büyümesine hikmettir. Bazı tabircilere göre rüyada büyük abdest yaparken zorlanmak, başkasının işine burnunu sokmak manasına da gelir. Rüya sahibi, uzmanı olmadığı bir işe karışmamalı, başkalarının arasını bozmak maksatlı davranışlardan kaçınmalıdır. Büyük sıkıntı olarak kabul gören bu rüya için tabirciler, olumsuz demişlerdir.