Rüyada Büyü Yapıldığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kendisine, Başkasına, Eşine Ve Evine Büyü Yapılması

Gerçek yaşamda da büyü oldukça korkulan gizemli ve tılsımlı olaylar arasında yer alır. Bu durum bir de rüyalarda görüldüğü vakit ne tür bir anlam taşıdığı araştırılır. Böyle zamanlarda rüya alimlerinin yorumlarına bakarak gelecek üzerine bilgileri elde edebilirsiniz.

Rüyada Büyü Yapıldığını Görmek

Rüyada büyü yapıldığını görmek rüya sahibi için büyük bir uğursuzluk yaşanabileceği üzerine yorumlanır. Aynı zamanda şanssız ve kısmetsiz bir döneme girmek üzere olduğuna yönelik delalet eder. Nazarlara gelmeye, kazadan ve beladan korunamaz bir noktaya ulaşmak üzerine işaret eder.

Rüyada Kendisine Büyü Yapılması

Rüyada kendisine büyü yapılması kötü günlerin işaretidir. Özellikle hayal kırıklığına uğramaya ve bazı konularda başarısızlığa işaret eder. Ayrıca zamanında düşünmeden atılan adımlar nedeniyle, bazı pişmanlıklar yaşanabileceğine rivayet edilir. Bunun ceremesini çekmeye ve mutsuz olmaya yorulur.

Rüyada başkasına büyü yapılması

Rüyada başkasına büyü yapılması rüya sahibi için başarılı bir döneme girmek üzerine yorumlanır. Bu konuda mesleğini en iyi şekilde icra etmeye ve böylece iyi bir makam ve mevki sahibi olmaya delalet eder. Eldeki imkanlar azalsa bile bu imkanlar doğrultusunda mücadele ederek önemli yerlere geleceğine işaret etmektedir.

Rüyada Eşine Büyü Yapılması

Rüyada eşine büyü yapılması eğer rüya sahibi bekar ise, evlilik üzerine çok fazla kafa yorduğu üzerine işaret eder. Eğer rüya sahibi evli ise, o zaman çevresinde evliliğini bozmak isteyen bazı insanların olduğuna yönelik yorumlanır. Bu kişilere karşı rüya sahibinin dikkat etmesi gerektiğini anlatan uyarı niteliğinde bir rüyadır.

Rüyada Evine Büyü Yapılması

Rüyada evine büyü yapılması rüya sahibinin büyük bir uğursuzluk ile karşı karşıya kalabileceği yönünde yorumlanır. Başka rüya alimlerine göre ise kişinin parlak ve şık olacağı, zarafetinden asla ödün vermeyeceği yönünde delalet eder. Hayatında bir takım istenmeyen çalkantılı durumlar yaşayabileceği üzerine de yorulur.