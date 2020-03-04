Rüyada burun kanaması görmek ne anlama gelir?

Rüyada burun kanaması, iyi şeylerin olacağına delalet eder. Kişinin hayallerine sonunda kavuşacağına yorumlanır. İslam alimleri, rüyasında burnunun kanadığını gören kimse için muradına ereceği yorumunda bulunmuşlardır.

Rüyada Burun Kanaması

Bir kısım rüya yorumcuları, burun kanamasını, dertlerden kurtulmak olarak yorumlamışlardır. Kimi alimler, rüyada başkasının burnunun kanadığını görmenin, kişinin yaptığı hataların çok fazla olduğunu belirtmişlerdir.

Rüyada Burun Kanaması Görmek

Rüyada burun kanaması görmek, hayırlı rüyaların başında gelir. O kimse için mutluluk kapıdadır. Kötü niyetli düşmanları varsa bunlardan kurtulur. İstediği ne varsa bunlara sonunda kavuşur. Elinden geldiği kadar çaba gösterip, sıkıntıların uzak kalmasını sağlar.

Rüyada burun kanamasının görülmesi, kimi tabircilere göre güce delalet eder. Kişinin gücünün bulunduğu yerin sınırları aşacağına, makam mevki sahibi olacağına hikmettir. Rüyasında burnunun kanadığını gören kişinin dertleri sona erer. Hayatında eksik olan şeyler tamamlanır.

Rüyada Durduk Yere Burun Kanaması

Kötü yorumlanan rüyalardan birisidir. Kişinin durduk yere burun kanaması görmesi, amaçlarının ertelenmesine delalet eder. Şahsın, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşaması zorlaşabilir. Düşmanları gittikçe çoğalır. Etrafında onu sevenlerin sayısı azalır. Bazı rüya tabircileri, durduk yere burun kanamasını kişinin etrafındakileri tanıması için uyarı olduğunu hikmet ederler.

Kişiye verilen değerin, ne için olduğu ortaya çıkar. Rüya sahibinin malında gözü olanlar kendilerini açığa çıkarırlar. Yorumcular, rüyayı gören kişiye, sabırlı olmasını ama aynı zamanda gözünü dört açmasını tavsiye ederler.

Rüyada Burnunun Durmadan Kanadığını Görmek

Rüyada burnunun durmadan kanadığını görmek, yetersiz olmaya mukabil sayılmıştır. Yorumcular, kişinin bazı işlerde yetersiz kalacağını görmesine hikmet ederler. Bazı yorumcular, durmadan burundan kan gelmesini, kişinin yapacağı hayır işindeki noksanlığa dayandırırlar. Başkasının burnunun durmadan kanadığını görmek, mahkumiyet yaşamaya işaret eder. Rüya sahibi birileri tarafından şikayet edilebilir. Hayatında bazı şeyler terse dönmeye başlar. Mutluluğunu bozmak için başkaları planlar yapabilir.

Rüyada Burun Kırılması

Rüyada burun kırılmasının anlamı şudur. Yorumculara göre burun kırılması gören kişinin yaptığı iyilikler sonucu, huzurlu olacağına delalet ederler. Kişi gerçekten muhtaç olan insanlara yardımda bulunur. Bu yardımı yapacağı için iç huzurunun yükseleceğine rivayet ederler.

Maddi olarak kişinin eli bollaşır. Kazançları bereketlenir. Başkalarına verdiği yardımların karşılığını katları şeklinde görmeye başlar. Eli nereye değerse orası bereketlenerek nurlanır. Hayallerine kavuşmaya başlar. Dertleri sonar erer. Güzel günler yaşamaya, hayatından hakiki lezzet almaya başlar. Yorumcular, burun kırılmasının gayet hoş bir rüya olduğunu belirtirler.

Rüyada Başkasının Burnunun Kanadığını Görmek

Rüyada başkasının burnundan kan geldiğini görmek, yapılan işlerin sağlam olduğuna rivayettir. Aynı zamanda etraftaki yakınlardan birinin yardıma muhtaçlığına delalet eder. Rüyada başkalarının burnunun kanadığını görmek, kişinin yapacağı hayırlarla mertebesinin yükselmesine rivayettir. Kimi İslam alimleri, başkasının burnunun kanadığını görenlerin, abdest alıp şükür namazı kılmasını tavsiye ederler. O kimseler için işlerinde güzel şeyler olur. Attıkları her güzel adım onlar için sevaba dönüşür.

Rüyada Burundan Kan Gelmesi

Rüyada burundan kan gelmesinin dinen yorumu, bereket ve işinde başarıya ulaşmaktır. Kişi etrafında bulunan insanlarla mutlu olur. Evine bereket gelir. Hayallerine sonunda kavuşma fırsatlarına erişir. Rüyada yakın akrabalardan birinin burnundan kan geldiğini görmek, onun başarılı olacağına hikmet eder. Yorumcular, rüyada burundan kan gelmesinin, kişinin ailesinden birinin yükselmesine yorumlarlar. O kişi, birçok güzel hedefe ulaşarak, beşeri insanın erişebileceği her şeye ulaşır.