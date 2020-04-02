Rüyada Bulgur Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bulgar Almak Ve Yemek Anlamı

Rüyada bulgur görmek, genellikle hayra yorulan bir durumdur. Ancak bu rüyaların tabirleri; bulgur görmek, bulgur yemek, bulgur almak, bulgur pişirmek ve bulgur taşımak durumları için ayrı ayrı yapılmaktadır.

Rüyada Bulgur Görmek

Rüyada bulgur görmek hem iyi hem de kötüye işaret edebilen bir durumdur. Bu kapsamda rüyada görülen bulgur genellikle “ekmek ve iş” manası taşımaktadır. Rüyada görülen bulgur, rüya sahibinin maddi anlamda yaşadığı tüm sıkıntıların üstesinden geleceğine alamet etmektedir. Bu rüya sahibinin, yaşam koşullarının gözle görülür bir biçimde artacağına işaret edilmektedir. Hatta rüyayı gören kimsenin gördüğü bulgur oranında zenginleyeceği yorumları da yapılmaktadır.

Rüyada bulgur gören kimse, artan rızıkla müjdelenmektedir. Ancak bu rızıkla birlikte kişinin etrafında kötü niyetli insanların birikmesi de söz konusudur. Bu sebeple rüya sahibinin, malında gözü olabilecek insanlara karşı temkinli olması gerektiği ifade edilmektedir.

Rüyada Bulgur Almak

Rüyada bulgur aldığını gören bir kimsenin sevinçli bir haber duyacağına işaret edilmektedir. Bu haberler; bekar kimsenin evleneceği ve evli bir kimsenin de çocuk sahibi olacağı müjdeleri şeklinde yorumlanabilmektedir. Rüyasında aldığı bulguru eve taşıyanlar için de hanelerinde bolluk ve berekete alamet edilmektedir.

Rüyada alınan bulgur hediye olarak verilmişse de hayır ile yorulmaktadır. Kendisine rüyada hediye bulgur verildiğini gören kişinin rızkının genişleyeceği ve mallarının artacağına işaret edilmektedir. Ayrıca rüya sahibine bulguru hediye eden kişinin de hayırlı ve vefalı bir dost ya da akraba olduğu yorumu yapılmaktadır.

Rüyada Bulgur Yemek

Rüyada bulgur yediğini gören kimse için, varsa sağlık problemlerinden kurtulacağı yorumu yapılmaktadır. Rüyada yenilen bulgur, pilav şeklindeyse de helal mala ve rızka işaret edilmektedir. Rüyasında bulgur pilavı yiyen bir kimse için, arkasından iyi şekilde bahseden birileri olduğuna da işaret edilmektedir.

Rüyada Bulgur Çorbası Pişirmek

Rüyada bulgur çorbası pişirmek, oldukça iyi yorumlanmaktadır. Buna göre çorbayı pişiren kişi için dünya hayatında faydalı ve iyi bir kimse olduğu yorumu yapılmaktadır. Ayrıca çorbayı pişiren rüya sahibi; bolluk, bereket ve hayır içerisinde artacak mal ile de müjdelenmektedir. Rüya sahibinin hayatı boyunca rızkının azalmayacağına işaret edilmektedir.

Rüyada Bulgur Taşımak

Rüyada evine bulgur taşıdığını gören kimseye, dünya kazancında artış işaret edilmektedir. Buna göre rüya sahibi tüccar ise kazancına beklenmedik bir yol açılacağına; işçi ise de maaşına zam yapılacağına alamet edilmektedir.

Rüyada Bulgur Ambarı- Fabrikası Görmek

Rüyada bulgur depolanan ambar ve fabrika tarzı yerler görmek de hayra yorulmaktadır. Buna göre rüyasında buğday ambarı gören bir kimseye; maddi sıkıntılardan ve hastalıklardan kurtulacağına işaret edilmektedir. Bu kimseler için geniş bir rızka erişeceği ve ziraatın gelişeceği yorumları yapılmaktadır.

Rüya sahibi bulgur fabrikası görmüşse de kısa zamanda maruz kaldığı birkaç sorunun çözüme kavuşacağına delalet edilmektedir. Bulgur fabrikası aynı zamanda iş dünyasında birlikte çalışılan kimseler ile de iyi ilişkiler sürdürüleceğine işaret etmektedir.

Rüyada Bulgur Elediğini Görmek

Rüyada bulgur elemek daha çok ibadet ile yorumlanmaktadır. Bulgur eleyen rüya sahibinin gönülden yaptığı ibadetlere işaret edilmektedir. Rüyasında bulgur eleyen kimse için dünya hayatındaki tüm sıkıntılardan tıpkı bulgurun elekten geçtiği gibi, kurtulacağına alamet edilmektedir. Bulgur eleyen rüya sahibi için tüm keder ve üzüntülerini atlatacağı yorumları yapılmaktadır.