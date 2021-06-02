Rüyada Boğa Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Boğa Kovalaması Ve Saldırması Tabiri

Rüyada boğa görmek, iyi şans, iyi itibar demektir. Kişinin itibarını yükseltecek bir şeylere vesile olur.

Rüyada Boğa Görmek

Boğalar güçlü hayvanlardır, bu nedenle rüya sağlıklı bir yaşama yorumlanır. Rüya aynı zamanda sorunlardan, itibardan, arzulanan geleceğe, mülkün geleceğine, mutluluktan uzaklaşmayı da gösterir. Rüyada boğa görmek, güç ve kudretin yanı sıra itibarlı olmak ve yükselmek anlamına da gelmektedir.

Rüyada Boğa Kovalaması

Rüyada boğa kovalaması duygusal stresin işaretidir. Aşk hayatınızdaki hayal kırıklığını ifade eder. Bu kayıp sizin kaybınız demektir. Hayatınıza giren belki de harika insanı kaybettiniz ve o kişi bir daha asla geri dönmeyecektir.

Rüyada Boğa Saldırması

Rüyada saldıran boğa görmek huzursuz bir mirasa işaret eder. Değerli bir şeyi miras alacaksınız ama bu sana bazı sıkıntılara neden olacak. Bu sıkıntılar bir süre daha devam edecek demektir. Size huzursuzluk ve mutsuzluk verecektir. Üstelik bu rüya işinizden kaynaklanan zararları ve maddi zararları da ifade eder.

Rüyada Boğa Almak

Rüyada boğa almak, yoksulluğun hafifletilmesinin bir işaretidir. Negatif nakit akışı olan insanlar için servet olarak yorumlanır. Diğer yandan sorumluluk demektir ve kişinin vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini gösterir. Kime karşı sorumluluğunuz ve bir vaadiniz olduğunu hatırlayın.

Rüyada Boğa Boynuzu Görmek

Rüyada boğa boynuzu görmek, becerilerinize mükemmel şekilde uyan bir iş için işe alınacağınız ve bu işte harika olacağınız anlamına gelir. Bu rüyada iki yorum vardır, ancak bu iki farklı anlam genellikle benzer yorum bölümlerinden gelir.

Rüyada Boğa Bağlamak

Diğer yandan sadece bir boğayla mücadele etmek ve ona yenilmek, size dayanamayan ve size karşı çok hoşgörüsüz birinin varlığını ifade eder. Dahası, sizi aşağı çekmek için kötü şeyler yapmaya hazır olduğu için sizi çok kıskanıyor demektir. Bu kişiye dikkat etmezseniz zararlı çıkan siz olacaksınız. Dikkatli olmalısınız çünkü bu kişi sizi yakalamak için tuzaklar kuracaktır.

Rüyada Boğa Beslemek

İşinizden çıkmak ya da kovulmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu hususta dikkatli olmakta yarar vardır. Diğer yandan aile hayatı ile ilgili yaşadığınız olaylardan dolayı bazı kötü duygular olarak yorumlanır. Bu kendinize gelmekte zorlanacağınız anlamına gelir. Bir süre yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Rüyada Boğa Çalmak

Bir boğayı çalmak servet, refah, güç ve güç demektir. Ayrıca boğalar güçlü ve görkemli hayvanlar olmasına nazaran avlayan insanlar için vücutlarında yüksek miktarda et barındırırlar. Bir nevi avcı için kutsanma demektir.

Rüyada Çok Boğa Görmek

Kötü niyetli bir yönetici veya patron, kötü niyetli bir kişinin zarar görmesi, düşmanlığını gizleyen bir düşman ve maddi sıkıntı olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Boğa Dövüşü Görmek

Borsaya ya da mala yorumlanır. Bazı finansal sorunlarınız olabileceğinin bir işaretidir. Paranızı başka yerlere harcamaktan, ihtiyacınız harici şeyleri almaktan vazgeçmelisiniz. Elinizin biraz daha sıkı olması gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Boğa Dövmek

Bu tip rüyalar genelde ipuçları ile beraber gelir. Detaylar önemlidir, bu rüyayı nasıl gördüğünüzü ve tam olarak ne olduğunu düşünmelisiniz. Bu durumun size getirdiği duyguları hatırlayın. Böylece ilk etapta neden bu rüyayı gördüğünüzü anlayabileceksiniz.

Rüyada Boğadan Kaçmak

Bu rüyanın bu örneği için, bir şeyi miras almak, iyi veya değerli, muhtemelen ruhsal veya dünyevi bir şey elde etmektir. Ancak iyi bir iş bulmak, bir şeyi miras almak kadar değerlidir. Size uygun bir işe sahip olmak, duygusal değeri olan bir şeyi miras almak gibidir.

Rüyada Boğa Eti Görmek

Rüyada boğa eti görmek hata yapmak anlamına gelir. Bu hatalar genelde gelir kaynağında düşüş anlamına gelmektedir.

Rüyada Boğa Eti Yemek

Bir mücadeleyi sonuna kadar götürmeniz gerekmektedir. Bir kimseyi hayatınızdan çıkarmalı ve size yakın olmasını da engellemelisiniz. Aksi halde sizin açıklarınızı bilen bu kimsenin tuzaklarına kurban gidebilirsiniz.

Rüyada Boğanın Eve Girmesi

Rüya sahibinin gördüğü zorlukların sonunda nihayet sahip olduğu kolektif bir para, kendisi hakkında iftiralar duyduktan sonra tanık olduğu doğruluk ve çaresizlikten sonra hak ettiği kurtuluş olarak yorumlanır.

Rüyada Boğanın Eve Saldırması

Bu büyük bir kayba dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir. O kişinin bir an önce gönlünü almalı ve bir hayat kurmaya başlamalısınız.