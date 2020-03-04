Rüyada birini dövmek ne anlama gelir? Rüyada adam dövmek anlamı

Rüyada birini dövmek, yardım etmek biçiminde yorumlanır. Rüya içerisinde dövülen kişiye, rüya sahibi kısa zamanda yardımcı olacak, ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Rüyada Birini Dövmek

Rüya tabircileri, rüyada birinin dövülmesini iyi anlamda yorumlarlar. Fakat bazıları rüyada birini dövmenin dar duruma düşmeye işaret ettiğini söylerler.

Kimi tabirciler, rüyada dövülen kişinin kim olduğuna ve nasıl dövüldüğüne bağlı, tabirin değişeceğini belirtirler. Birini tekme tokat dövmek, korkuların açığa çıkması anlamındadır. Birine fiske vurmak, onunla birlikte yapılacak ortaklığa işaret eder.

Rüyada Adam Dövmek

Rüyada adam dövmek, güzel işlere hikmettir. Aynı zamanda başa gelecek belaya delalet eder. Bir kısım alim, rüyada adam dövmenin, yapılan yardımlara delalet ettiğini ifade ederler. Kişi için rüya, hayırlı sonuçlara yorumlanır. Bazı ilim alimlerine göre rüyada adam dövmek, karşıdaki kişinin oyunlarına hikmetti. Kişinin düşmanlarının çoğalacağına, ona karşı planlar yapacağına rivayet edilmiştir. Genel anlamda rüyada adam dövmek, iyi şeylerin olacağına delalettir.

Rüyada Birini Tokatla Dövmek

Rüyada birini tokatla dövdüğünü görmek, cahil bir insanla girilecek münakaşaya rivayet edilir. Kişinin tanımadığı biriyle, bir konu hakkında tartışacağına hikmettir. Alimler, rüyada birini tokatla dövmeyi, kısmet kapalılığı olarak da yorumlarlar. Kimileri, rüyada birini tokatla dövmeyi, suçlamayla karşılaşmak olarak yorumlarlar.

Rüyada Birini Sopayla Dövmek

Rüyada birini sopayla dövmek, kin ve nefretin biriktiğine delalettir. Kişinin kendi üzerindeki kontrolü kaybettiğine yorumlanır. Rüya alimleri, rüyayı görenin öfkesini kontrol etmesi gerektiğini ifade ederler. Aksi durumlarda, rüya sahibi için akıbet hoş olmayan taraflara doğru eğilim gösterir. Rüyada birini sopayla dövmek, bazı dertlerin artması manasına da gelir. Hikmet sahibi kişilerle münasebet kurmanın, rüyayı görene fayda sağlayacağı işaret edilir.

Rüyada Akrabayı Dövmek

Rüyada akrabayı dövmek, o kişiye verilecek yardıma hikmettir. Kişi rüyasında gördüğü akrabasına karşı gerçek hayatta kendisini borçlu görür. Dar zamanında ona yardımcı olur. Rivayetçiler, rüyada herhangi bir akrabayı dövmenin, kötüye yorumlanmadığını belirtirler.

Rüyanın gelişimi olarak güzel rüyalar içerisinde bulunduğunu rivayet ederler. Kişi için rüyada akraba dövmenin manası, hayattaki güzel işlere işaret eder. Rüya sahibi kendi akrabalarından birine yardım edecek veya yardım alacaktır.

Rüyada Erkek Dövmek

Rüyada erkek dövmek, hayırlı olan işin yapılmasına delalettir. Kişinin, rüyada bir erkeği dövmesi, baba tarafındaki akrabaların arasını düzelmek, onlara yardım etmek manasına gelir. Rüya sahibinin akrabalarına karşı yapacağı hayırlara, güzel işlere yorumlanır. Rüyada erkek dövmek, baba tarafından akrabaların başına gelecek musibetlere engel olma olarak da yorumlanabilir. Baba tarafından hasta birisine yardım etmek şeklinde rivayet edilir.

Rüyada Kız Dövmek

Rüyada kız dövmek, güzel işe işarettir. Rüyayı gören kişinin annesinin yakın akrabalarına yardımı manasına gelir. Rüyada kız dövdüğünü görmek, bazı ufak detayların, rüya sahibini yoracağı anlamına gelir. Kız dövdüğünü görmek, bir işe karşı tepki göstermek olarak yorumlanmıştır. Rivayetçiler, bu rüyayı görenin, kendine hakim olmak için manevi duygularına yönelmesi gerektiğini belirtirler.

Rüyada Düşmanı Dövmek

Rüyada düşmanı dövmek, rüyanın sahibi için hayırlı anlamındadır. Gerçek hayatta karşılaşılacak düşmana karşı üstünlük kurma manasına gelir. Rüyada düşman dövdüğünü görmek, beladan kurtulmaya da delalet eder. Aklıselim insanlarla iş birliği yapmaya hikmettir. Rüyada düşmanı dövdüğünü gören kişi için hayatta çeşitli sıkıntılar olabilir. Kişi yaşadığı sıkıntıları, ilmiyle çok kısa sürede atlatma şansı bulacaktır.